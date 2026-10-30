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कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या विवाद, पति गिरधारी लाल साहू को लगा झटका, हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत

पति गिरधारी लाल साहू के मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई. ( ETV Bharat )

अब मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 3 नवंबर की तिथि नियत की है. आज मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की एकलपीठ में हुई. मामले के अनुसार गिरधारी लाल साहू ने याचिका दायर कर कहा था कि उन पर दर्ज मुकदमे में उनके ऊपर लगाए गए सभी आरोप झूठे है. उन्हें गलत तरीके से फंसा कर झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया है. उनकी शादी वर्ष 2004 हुई थी, तब से वे अपनी पत्नी के साथ हैं.