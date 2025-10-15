ETV Bharat / bharat

IFS संजीव चतुर्वेदी मामले में बड़ा अपडेट, उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस करेंगे सुनवाई

पीठ 30 अक्टूबर को कैट और उसकी रजिस्ट्री के सदस्यों के खिलाफ अवमानना ​​याचिका पर सुनवाई करेगी.

SANJEEV CHATURVEDI CASE UPDATE
संजीव चतुर्वेदी मामले की सुनवाई (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : October 15, 2025 at 12:00 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नैनीताल: उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र ने वरिष्ठ भारतीय वन सेवा (आईएफएस) अधिकारी संजीव चतुर्वेदी की केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) के खिलाफ अवमानना ​​याचिका पर सुनवाई के लिए अपनी अध्यक्षता में एक नई पीठ का गठन किया है. यह कदम 16 न्यायाधीशों द्वारा चतुर्वेदी से जुड़े मामलों से खुद को अलग करने के बाद उठाया गया है. मुख्य न्यायाधीश और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की एक खंडपीठ 30 अक्टूबर को कैट और उसकी रजिस्ट्री के सदस्यों के खिलाफ अवमानना ​​याचिका पर सुनवाई करेगी.

8 अक्टूबर को, न्यायमूर्ति आलोक वर्मा ने मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था. उनसे पहले, 15 अन्य न्यायाधीशों ने चतुर्वेदी से जुड़े विभिन्न मामलों की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था.दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान कथित भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करके एक व्हिसलब्लोअर के रूप में पहचान बनाने वाले चतुर्वेदी को सरकारी एजेंसियों के साथ चल रही कानूनी लड़ाई में बार-बार न्यायिक अस्वीकृति का सामना करना पड़ा है.

न्यायमूर्ति वर्मा से पहले, न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी, न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल और न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी ने भी चतुर्वेदी से जुड़े मामलों से खुद को अलग कर लिया था, जिससे उत्तराखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की कुल संख्या चार हो गई. इसके अलावा, 12 अन्य न्यायाधीशों ने उन मामलों से खुद को अलग कर लिया जिनमें चतुर्वेदी पक्षकार थे, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है. इनमें सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति यू यू ललित और रंजन गोगोई शामिल हैं.

नैनीताल स्थित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने भी एक आपराधिक मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया. इस सूची में कैट के न्यायाधीशों हरविंदर कौर ओबेरॉय और बी. आनंद की खंडपीठ भी शामिल हैं. चतुर्वेदी के अनुसार, यह देश में एक "अनोखा रिकॉर्ड" है जहां 16 न्यायाधीशों ने एक ही व्यक्ति के मामलों की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया. इससे पहले, माफिया नेता अतीक अहमद के मामले की सुनवाई से 10 न्यायाधीशों ने खुद को अलग कर लिया था. वर्तमान अवमानना ​​मामला 17 अक्टूबर, 2024 को चतुर्वेदी के खिलाफ कैट द्वारा स्वतः संज्ञान लेकर शुरू की गई कार्यवाही से उत्पन्न हुआ है. उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने 7 अक्टूबर, 2025 तक मामले पर रोक लगा दी थी, लेकिन कैट ने 12 सितंबर, 2025 को एक वरिष्ठ अधिवक्ता को न्यायमित्र नियुक्त करते हुए आगे की कार्यवाही शुरू की. चतुर्वेदी ने इस कार्रवाई को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है.

पीटीआई

ये भी पढ़ें-

TAGGED:

आईएफएस अधिकारी संजीव चतुर्वेदी
संजीव चतुर्वेदी केस अपडेट
IFS SANJEEV CHATURVEDI
SANJEEV CHATURVEDI CASE UPDATE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

उत्तराखंड में 90 फीसदी स्कूल 'मुखिया' विहीन! फोर्थ क्लास से प्रिंसिपल तक के काम शिक्षकों के हवाले

रोपवे से 40 मिनट में पहुंचेंगे केदारनाथ, अभी पैदल 9 घंटे लगते हैं, पर्यावरणविदों को परियोजना पर ऐतराज

उत्तराखंड की इस एजुकेशन सिटी में कलम छोड़ हिंसा का रास्ता क्यों अपना रहे छात्र?  जानकारों से समझिये

प्राकृतिक घटनाएं न लें आपदा का रूप, कैसे कम हो नुकसान? वैज्ञानिकों से समझिये क्या करने की है जरुरत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.