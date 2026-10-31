ETV Bharat / bharat

उत्तराखंड हेलीकॉप्टर क्रैश, दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों से शव निकालने में हो रही मुश्किल, रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी सेना-आईटीबीपी

चमोली में हेलीकॉप्टर क्रैश ( फोटो सोर्स- Police )

चमोली: उत्तराखंड के चमोली जिले में ज्योतिर्मठ (जोशीमठ) के पास जंगलों में कल 30 अक्टूबर शुक्रवार को हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था. कल से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन हादसा पहाड़ियों के बीच काफी दुर्गम क्षेत्र में हुआ है. इसीलिए वहां से शवों को मुख्य सड़क तक लाना काफी मुश्किल हो रहा है. फिलहाल शवों लाने के लिए रेस्क्यू अभियान जारी है, जिसमें सेना और आईटीबीपी समेत कई एजेंसियां जुटी हुई हैं.

चमोली जिला प्रशासन के अनुसार पांडुकेश्वर की ओर से कठिन पहाड़ी रास्तों पर पैदल चढ़ाई कर रेस्क्यू टीमें घटनास्थल तक पहुंच चुकी हैं. टीमें सभी छह पार्थिव शरीरों को सुरक्षित बाहर निकालने में जुटी हैं. दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए आसपास के ऊंचाई वाले गांवों की ओर से वैकल्पिक पैदल मार्गों की भी तलाश की जा रही है.