उत्तराखंड हेलीकॉप्टर क्रैश, दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों से शव निकालने में हो रही मुश्किल, रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी सेना-आईटीबीपी
उत्तराखंड हेलीकॉप्टर हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई थी, जिनके शवों को जोशीमठ लाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन कल से ही जारी है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 31, 2026 at 3:20 PM IST|
Updated : October 31, 2026 at 3:32 PM IST
चमोली: उत्तराखंड के चमोली जिले में ज्योतिर्मठ (जोशीमठ) के पास जंगलों में कल 30 अक्टूबर शुक्रवार को हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था. कल से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन हादसा पहाड़ियों के बीच काफी दुर्गम क्षेत्र में हुआ है. इसीलिए वहां से शवों को मुख्य सड़क तक लाना काफी मुश्किल हो रहा है. फिलहाल शवों लाने के लिए रेस्क्यू अभियान जारी है, जिसमें सेना और आईटीबीपी समेत कई एजेंसियां जुटी हुई हैं.
चमोली जिला प्रशासन के अनुसार पांडुकेश्वर की ओर से कठिन पहाड़ी रास्तों पर पैदल चढ़ाई कर रेस्क्यू टीमें घटनास्थल तक पहुंच चुकी हैं. टीमें सभी छह पार्थिव शरीरों को सुरक्षित बाहर निकालने में जुटी हैं. दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए आसपास के ऊंचाई वाले गांवों की ओर से वैकल्पिक पैदल मार्गों की भी तलाश की जा रही है.
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जोशीमठ के पास जंगलों में 30 अक्टूबर को हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था. इस हादसे में 6 लोगों की मौत हुई थी. @chamolipolice @ChamoliDm #chamoli #uttarakhand पूरी खबर का लिंक--https://t.co/qNMiU7NfcY https://t.co/S4UyPq1AwK— ETVBharat Uttarakhand (@ETVBharatUK) October 31, 2026
चमोली जिला प्रशासन के अनुसार रेस्क्यू अभियान के दौरान मौसम और कठिन पहाड़ी परिस्थितियां भी चुनौती बनी हुई हैं. ऐसे में अभियान में जुटे जवानों और कार्मिकों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जा रहा है. सभी एजेंसियां आपसी समन्वय के साथ अभियान को अंजाम दे रही हैं.
जिला प्रशासन सभी रेस्क्यू एजेंसियों के लगातार संपर्क में है. अभियान की निरंतर निगरानी की जा रही है और टीमों को आवश्यक संसाधन व सहयोग उपलब्ध कराया जा रहा है. प्रशासन का पूरा प्रयास है कि हादसे में जान गंवाने वाले सभी छह लोगों के पार्थिव शरीरों को सुरक्षित बाहर निकालकर जोशीमठ पहुंचाया जाए. इसके लिए रेस्क्यू टीमें पूरी तत्परता से जुटी हुई हैं.
-गौरव कुमार, जिलाधिकारी, चमोली-
Uttarakhand Civil Aviation Development Authority यानी UCADA के अनुसार कल जो जानकारी सामने आई थी, उसके अनुसार ट्रांस भारत एविएशन प्राइवेट लिमिटेड का हेलीकॉप्टर कॉल साइन VT-HCX ने 30 अक्टूबर शुक्रवार को 13.14 बजे बदरीनाथ से देहरादून के सहस्त्रधारा हेलीपैड के लिए उड़ान भरी थी. उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही हेलीकॉप्टर जोशीमठ घाटी में पांडुकेश्वर के आसपास ट्रैकिंग सिस्टम से लापता हो गया था. कुछ देर बाद ही हेलीकॉप्टर के क्रैश होने की सूचना आई थी.
इसके बाद क्रैश हेलीकॉप्टर की तलाश में सर्च ऑपरेशन टीम को भेजा गया था. इस हादसे में पायलट समेत 6 लोगों की मौत हो गई थी, जिनके शवों को जोशीमठ लाने का प्रयास किया जा रहा है.
हादसे में इन लोगों की गई थी जान:
- कैप्टन हिमांशु सभरवाल (पायलट), 48 वर्ष निवासी दिल्ली.
- प्रताप, उम्र 41 वर्ष, निवासी कर्नाटक.
- अरुण सालुंके, उम्र 44 वर्ष, निवासी कर्नाटक. अरुण सालुंके
- कर्नाटक में
- सीसीबी इंस्पेक्टर थे, जो अपने दोस्तों के साथ बदरीनाथ आए थे.
- वीबी शंकर गौड़ा, उम्र 39 वर्ष, निवासी कर्नाटक.
- वकील सुधीर के. उम्र 50 वर्ष, निवासी कर्नाटक.
- एचएस नटराजा, उम्र 51 वर्ष, निवासी कर्नाटक. एचएस नटराजा विद्या भारती एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के हेड बताए जा रहे हैं.
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