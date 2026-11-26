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सुलगते आशियाने, राख होती पहाड़ी विरासत! दो दशक में 450 से ज्यादा मकान स्वाहा, 162 साल पुरानी धरोहरें भी नहीं बचीं

देहरादून: उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में लकड़ी और पत्थर से बने पारंपरिक मकान, यहां की पहचान रहे हैं. लेकिन अब यही मकान ग्रामीणों के लिए बड़ी मुसीबत बन रहे हैं. पहाड़ों में आग लगने की एक छोटी सी घटना देखते ही देखते बड़े अग्निकांड में तब्दील हो जाती है और कई बार पूरा गांव इसकी चपेट में आ जाता है. हाल ही में उत्तरकाशी के मोरी विकासखंड के पवाणी गांव में हुए भीषण अग्निकांड ने एक बार फिर इस खतरे को सामने ला दिया है.

24 नवंबर 2026, मंगलवार देर शाम पवाणी गांव में आग की चपेट में आने से लकड़ी के 33 आवासीय मकान, पंचायत भवन और प्राथमिक विद्यालय जलकर राख हो गए. इस घटना से कुल 58 परिवार प्रभावित हुए हैं. आग पर काबू पाने के लिए ग्रामीणों और राहत-बचाव दलों को कई घंटों तक मशक्कत करनी पड़ी. हादसे का कारण गैल सिलेंडर फटना बताया गया है. एक घर से फैली आग ने आगे के सभी घरों को अपनी चपेट में ले लिया. हालांकि, बड़ी राहत यह रही कि घटना में किसी की जान नहीं गई. लेकिन इन परिवारों के सामने अब दोबारा घर बसाने का संकट खड़ा हो गया है.

पर्वतीय इलाकों में लकड़ी के मकान होने के कारण लगने की घटनाएं ज्यादा गंभीर हो जाती हैं. (PHOTO-ETV Bharat)

दो दशक में मोरी क्षेत्र के 450 से अधिक भवन प्रभावित: यह अग्निकांड, इस क्षेत्र में कोई पहली बड़ी घटना नहीं है. उत्तरकाशी का मोरी क्षेत्र पिछले करीब दो दशकों से आग की घटनाओं से जूझ रहा है. उपलब्ध घटनाक्रमों के मुताबिक, वर्ष 2006 में ढाटमीर गांव में आग से 120 भवन क्षतिग्रस्त हुए थे और एक व्यक्ति की मौत भी हुई थी. दिसंबर 2007 में ओसला गांव में 53 मकान आग की भेंट चढ़ गए थे. इस अग्निकांड में 83 पशुओं की मौत भी हुई.

इसी तरह, वर्ष 2008 में जखोल गांव में 44 भवन आग से प्रभावित हुए थे. जबकि 2008 में ही कोटगांव में 8 भवनों को नुकसान पहुंचा. वर्ष 2009 में सिदरी गांव में 25 भवन जल गए थे और इस घटना में पिता-पुत्री की जान चली गई थी. इसके बाद वर्ष 2011 में धारा गांव में पांच मकान जलने के साथ 15 पशुओं की मौत हुई थी. वर्ष 2013 में सुनकुंडी में 22 और सटुड़ी में तीन भवन आग की चपेट में आए थे. वर्ष 2014 में जखोल में 16 भवन और 13 अन्न भंडार जल गए थे. वर्ष 2016 में रैक्चा गांव में 9 भवन और 2017 में सेवा गांव में 4 भवन आग से प्रभावित हुए थे.

कई गांव में पानी की कमी के कारण भी ग्रामीण जल्द आग पर काबू नहीं ले पाते हैं. (PHOTO-ETV Bharat)

सावणी से मसरी और सालरा तक आग ने मचाई तबाही: आग की घटनाओं का यह सिलसिला यहीं नहीं थमा, फरवरी 2018 में सावणी गांव में भीषण अग्निकांड हुआ, जिसमें 39 मकान जलने की घटना सामने आई और करीब 100 मवेशियों की मौत हुई. वर्ष 2020 में मसरी गांव में 28 भवन पूरी तरह जल गए. जबकि 8 अन्य भवनों को भारी नुकसान पहुंचा. वर्ष 2022 में गंगाड़ गांव में दो भवन आग की चपेट में आए.

मई 2024 में सालरा गांव में लगी आग से 10 मकान पूरी तरह जल गए और चार मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए. इस घटना में 6 लोग घायल हुए थे. जनवरी 2025 में एक बार फिर सावणी गांव में आग ने तबाही मचाई. इस दौरान 9 मकान और 5 अन्न भंडार जल गए. 15 से 16 परिवार प्रभावित हुए और एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई. अब नवंबर 2026 में पवाणी गांव में 33 मकानों के जलने की घटना ने एक बार फिर पहाड़ों में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

कई गांव ऐसे भी हैं जहां सड़कें नहीं हैं. ऐसी जगह आग की घटनाएं पलभर में बड़ा रूप ले लेती है. (PHOTO-ETV Bharat)

हालांकि, इस घटना के बाद आपदा प्रबंधन मंत्री मदन कौशिक ने पवाणी गांव का हवाई सर्वेक्षण किया. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रभावित परिवारों को तत्काल आवश्यक राहत उपलब्ध कराने में किसी प्रकार की कमी न रहे. प्रभावित लोगों की सुरक्षा, भोजन, पेयजल, आवासीय व्यवस्था एवं अन्य मूलभूत आवश्यकताओं को प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित किया जाए. जिला प्रशासन को प्रभावित परिवारों की आवश्यकताओं का निरंतर आकलन करने और आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त राहत सामग्री एवं अन्य संसाधनों की तत्काल उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.

कुमाऊं में भी आग से उजड़ रहे पहाड़ी परिवार: गढ़वाल के साथ कुमाऊं मंडल में भी पहाड़ी मकानों में आग लगने की घटनाएं सामने आती रही हैं. पिथौरागढ़ जिले के गंगोलीहाट क्षेत्र के भामा गांव में 1 अप्रैल 2025 को मकान में आग लगने से एक बीमार वृद्ध महिला की जिंदा जलकर मौत हो गई थी. अक्टूबर 2025 में थल क्षेत्र के बल्याऊं गांव में दिवाली की रात 2 मंजिला मकान में आग लग गई थी. इस घटना में पूरा मकान जल गया और परिवार की बेटी की शादी के लिए रखे जेवर और नकदी भी आग की भेंट चढ़ गए. इन घटनाओं से साफ है कि कुमाऊं के दूरस्थ गांव भी इस खतरे से अछूते नहीं हैं.

पर्वतीय इलाकों में सड़कों की पहुंच कम होने के कारण फायर ब्रिगेड का पहुंचना भी मुश्किल हो जाता है. (PHOTO-ETV Bharat)

नैनीताल में भी आग ने निगली लकड़ी की ऐतिहासिक विरासत: नैनीताल जैसे पर्यटन और ऐतिहासिक महत्व वाले शहर में भी लकड़ी से बनी पुरानी इमारतें अग्निकांड की चपेट में आती रही हैं. मार्च 2026 में नैनीताल के वार्ड नंबर सात में स्थित ब्रिटिशकालीन ऐतिहासिक कोठी ग्लेनमोर में भीषण आग लग गई थी. यह कोठी मुख्य रूप से लकड़ी से बनी हुई थी. आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही समय में पूरी इमारत जलकर मलबे में तब्दील हो गई. हादसे के समय कोठी में दो परिवार रह रहे थे. गनीमत रही कि दोनों परिवारों को समय रहते सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया.

162 साल पुराना ओल्ड लंदन हाउस भी आग में हुआ खाक: नैनीताल में ही लकड़ी की ऐतिहासिक इमारतों पर आग का कहर इससे पहले भी देखने को मिला है. वर्ष 2025 में 162 साल पुराना ऐतिहासिक भवन ओल्ड लंदन हाउस भी भीषण अग्निकांड में जलकर राख हो गया था. औपनिवेशिक दौर की इस इमारत को नैनीताल की ऐतिहासिक विरासत का हिस्सा माना जाता था. पुराने लकड़ी के ढांचे के कारण आग तेजी से फैली और इमारत को भारी नुकसान पहुंचा. इस घटना में एक महिला की मौत जलकर हो गई थी.