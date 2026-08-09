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काली घनी जुल्फों से कमाल! 2015 से नहीं कटवाए बाल, अब गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज नाम

हल्द्वानी: उत्तराखंड के हल्द्वानी की रहने वाली रेणु धारियाल इन दिनों चर्चाओं में हैं. रेणु धारियाल को 'दुनिया के सबसे लंबे बालों वाली महिला' का खिताब मिला है. रेणु धारियाल के बाल 8 फीट 10 इंच लंबे हैं. इसके लिए रेणु धारियाल ने कई सालों मेहनत की है.

रेणु धारियाल अब दुनिया में अपने बालों के लिए पहचानी जाएंगी. रेणु ने 8 फीट 10 इंच यानी 271.50 सेंटीमीटर लंबे बालों के साथ जीवित महिला के सबसे लंबे बालों का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया है. रेणु ने यूक्रेन की आलिया नासिरोवा का रिकॉर्ड पीछे छोड़ा है. आलिया के बालों की लंबाई 257.33 सेंटीमीटर दर्ज की गई थी. रेणु के बालों की लंबाई दुनिया के अब तक के सबसे लंबे व्यक्ति रॉबर्ट वाडलो की 272 सेंटीमीटर लंबाई से भी महज कुछ सेंटीमीटर कम है. इस रिकॉर्ड के पीछे सिर्फ लंबे बाल नहीं, बल्कि करीब एक दशक का धैर्य और देखभाल है.

रेणु धारियाल (ETV Bharat)

रेणु धारियाल ने 2015 से अपने बाल कटवाना बंद कर दिया. भारतीय संस्कृति में लंबे बालों को सुंदरता और परंपरा से जोड़कर देखने की सोच ने भी उन्हें बाल लंबे करने के लिए प्रेरित किया. इतने लंबे बालों को संभालना अपने आप में किसी चुनौती से कम नहीं है. रेणु अपने बालों को जमीन से दूर रखने के लिए उन्हें एक खास और जटिल चोटी में बांधकर रखती हैं.बालों को धोने और सुलझाने में उन्हें घंटों का समय लग जाता है. रेणु के बालों की खासियत सिर्फ उनकी लंबाई नहीं, बल्कि उनकी देखभाल का तरीका भी है.