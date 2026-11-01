उत्तराखंड: कंडम गाड़ियों का कबाड़खाना बनते जा रहे सरकारी दफ्तर, जगह घेर रहीं बेकार गाड़ियां तो सुरक्षा पर भी बढ़ा खतरा
उत्तराखंड के सरकारी विभागों में अनुपयोगी और कंडम घोषित हो चुकी गाड़ियां प्रशासन के लिए एक बड़ी और नई चुनौती बन गई हैं.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 1, 2026 at 1:53 PM IST
देहरादून (उत्तराखंड): उत्तराखंड के सरकारी विभागों में अनुपयोगी और कंडम घोषित हो चुकी गाड़ियां अब प्रशासन के लिए नई चुनौती बनती जा रही हैं. परिवहन की उपयोगिता खत्म होने के बाद भी बड़ी संख्या में ये वाहन विभागीय परिसरों, सरकारी कार्यालयों और खाली जगहों पर सालों से खड़े हैं. न इनका इस्तेमाल हो रहा है और न ही इनकी नीलामी या निस्तारण की प्रक्रिया समय पर पूरी हो पा रही है. चिंता की बात ये है कि इसका असर अब कई स्तरों पर दिखाई दे रहा है. सरकारी परिसरों में कीमती जगह कबाड़ बन चुकी गाड़ियां घेर रही हैं, जबकि पहले से पार्किंग की कमी से जूझ रहे विभागों के सामने जगह का संकट और गहरा रहा है. वहीं लंबे समय से खड़े ऐसे वाहन सुरक्षा के लिहाज से भी चिंता बने हुए हैं.
प्रशासन के लिए वाहन मुसीबत: उत्तराखंड के सरकारी विभागों में कंडम और अनुपयोगी घोषित हो चुकी गाड़ियां अब प्रशासन के लिए नई मुसीबत बनती जा रही हैं. परिवहन की उपयोगिता समाप्त होने के बाद भी बड़ी संख्या में सरकारी वाहन विभागीय परिसरों, कार्यालयों, पुलिस थानों और चौकियों में सालों से खड़े हैं. इनका न तो इस्तेमाल हो रहा है और न ही समय पर नीलामी या निस्तारण की प्रक्रिया पूरी हो पा रही है. नतीजा यह है कि सरकारी दफ्तर धीरे-धीरे कबाड़खाने में तब्दील होते जा रहे हैं. इन वाहनों के कारण जहां सरकारी परिसरों में कीमती जगह बेवजह घिर रही है, वहीं सुरक्षा के लिहाज से भी खतरा बढ़ रहा है.
वाहन खड़े करने के लिए नहीं मिल रही जगह: दरअसल प्रदेश के विभिन्न विभागों में पुराने और कंडम घोषित वाहनों की संख्या लगातार चुनौती बन रही है. कई कार्यालयों में ऐसे वाहन लंबे समय से खड़े हैं. पहले से पार्किंग की कमी से जूझ रहे सरकारी परिसरों में इन गाड़ियों के कारण दूसरे उपयोगी वाहनों को खड़ा करने के लिए भी पर्याप्त जगह नहीं मिल पा रही है. खासतौर पर पुलिस थानों और चौकियों में जब्त वाहनों के साथ-साथ विभागीय स्तर पर अनुपयोगी हो चुके वाहन भी जगह घेर रहे हैं.
सताते रहती है ये चिंता: लंबे समय तक एक ही स्थान पर खड़े रहने वाले इन वाहनों से सुरक्षा संबंधी चिंताएं भी पैदा हो रही हैं. इनके भीतर ईंधन और दूसरे ज्वलनशील पदार्थों के अवशेष होने से आग लगने का खतरा बना रहता है. वहीं खुले परिसरों में खड़े ऐसे वाहनों का इस्तेमाल असामाजिक गतिविधियों के लिए किए जाने की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता. ऐसे में इन वाहनों का निस्तारण केवल जगह खाली कराने का मामला नहीं, बल्कि सुरक्षा और सरकारी संपत्ति के बेहतर प्रबंधन से भी जुड़ा है.
अधिकारियों को ऐसे वाहनों का निस्तारण करने के निर्देश दिए गए हैं. कई विभागों के अधिकारी अपने मुख्यालय स्तर पर इसके लिए जरूरी औपचारिकताएं पूरी कर रहे हैं, ताकि नियमानुसार इन वाहनों को डिस्पोज ऑफ किया जा सके.
-आशीष चौहान, जिलाधिकारी, देहरादून-
निस्तारण के निर्देश, फिर भी दफ्तरों में खड़े वाहन: इस समस्या को देखते हुए जिला स्तर पर अधिकारियों को कंडम वाहनों के निस्तारण के निर्देश दिए गए हैं. इसके बावजूद बड़ी संख्या में वाहन अभी भी विभिन्न कार्यालयों में खड़े हैं. वहीं वाहनों के निस्तारण में देरी का असर सरकारी राजस्व पर भी पड़ रहा है.
विभिन्न सरकारी विभागों में लंबे समय तक अनुपयोगी गाड़ियां खड़ी रहती हैं. इनकी समय पर नीलामी नहीं होने से वाहन लगातार खराब होते जाते हैं और आखिरकार उनकी कीमत भी कम हो जाती है. जबकि इनके निस्तारण और नीलामी के लिए नियम पहले से मौजूद हैं. यदि विभाग समयबद्ध तरीके से प्रक्रिया पूरी करें तो सरकार को राजस्व भी मिल सकता है और सरकारी परिसरों में जगह भी खाली हो सकती है.
-विजय वर्धन डंडरियाल, एक्टिविस्ट-
उत्तराखंड में पांच अधिकृत स्क्रैपिंग सेंटर: सरकारी वाहनों के निस्तारण को लेकर केंद्र सरकार की वाहन स्क्रैपिंग नीति भी लागू है. इसके तहत केंद्र और राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों तथा सरकारी उपक्रमों के वाहनों का पंजीकरण प्रारंभिक पंजीकरण के 15 वर्ष बाद नवीनीकृत नहीं किया जाना है. ऐसे वाहनों को अधिकृत वाहन स्क्रैपिंग केंद्रों के माध्यम से निस्तारित किया जाना है. उत्तराखंड परिवहन विभाग के अनुसार प्रदेश मे कुल पांच अधिकृत वाहन स्क्रैपिंग सेंटर सूचीबद्ध थे. खास बात यह है कि ये पांचों केंद्र हरिद्वार जिले में स्थित हैं. इनमें रुड़की, भगवानपुर और लक्सर क्षेत्र के केंद्र शामिल हैं. परिवहन विभाग ने 2023 को सरकारी विभागों, स्थानीय निकायों और सरकारी उपक्रमों के पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग के लिए कार्ययोजना भी जारी की थी. इसके बावजूद सरकारी परिसरों में सालों से खड़े वाहनों का निस्तारण चुनौती बना हुआ है.
कार्रवाई में देरी क्यों हो रही: ऐसे में सवाल यह है कि जब वाहनों के निस्तारण के लिए नियम, कार्ययोजना और अधिकृत स्क्रैपिंग सेंटर तक उपलब्ध हैं तो फिर विभागीय स्तर पर कार्रवाई में देरी क्यों हो रही है, क्या सरकारी विभागों में कंडम वाहनों की सूची तैयार कर उनके निस्तारण की समयसीमा तय नहीं की जा सकती, जरूरत इस बात की है कि सभी विभाग अपने यहां खड़े अनुपयोगी वाहनों का ऑडिट कराएं और नीलामी अथवा स्क्रैपिंग की प्रक्रिया समयबद्ध तरीके से पूरी करें.
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