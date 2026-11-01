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उत्तराखंड: कंडम गाड़ियों का कबाड़खाना बनते जा रहे सरकारी दफ्तर, जगह घेर रहीं बेकार गाड़ियां तो सुरक्षा पर भी बढ़ा खतरा

सरकारी विभागों में पुराने वाहन बने सिरदर्द ( Photo-ETV Bharat )

देहरादून (उत्तराखंड): उत्तराखंड के सरकारी विभागों में अनुपयोगी और कंडम घोषित हो चुकी गाड़ियां अब प्रशासन के लिए नई चुनौती बनती जा रही हैं. परिवहन की उपयोगिता खत्म होने के बाद भी बड़ी संख्या में ये वाहन विभागीय परिसरों, सरकारी कार्यालयों और खाली जगहों पर सालों से खड़े हैं. न इनका इस्तेमाल हो रहा है और न ही इनकी नीलामी या निस्तारण की प्रक्रिया समय पर पूरी हो पा रही है. चिंता की बात ये है कि इसका असर अब कई स्तरों पर दिखाई दे रहा है. सरकारी परिसरों में कीमती जगह कबाड़ बन चुकी गाड़ियां घेर रही हैं, जबकि पहले से पार्किंग की कमी से जूझ रहे विभागों के सामने जगह का संकट और गहरा रहा है. वहीं लंबे समय से खड़े ऐसे वाहन सुरक्षा के लिहाज से भी चिंता बने हुए हैं.

प्रशासन के लिए वाहन मुसीबत: उत्तराखंड के सरकारी विभागों में कंडम और अनुपयोगी घोषित हो चुकी गाड़ियां अब प्रशासन के लिए नई मुसीबत बनती जा रही हैं. परिवहन की उपयोगिता समाप्त होने के बाद भी बड़ी संख्या में सरकारी वाहन विभागीय परिसरों, कार्यालयों, पुलिस थानों और चौकियों में सालों से खड़े हैं. इनका न तो इस्तेमाल हो रहा है और न ही समय पर नीलामी या निस्तारण की प्रक्रिया पूरी हो पा रही है. नतीजा यह है कि सरकारी दफ्तर धीरे-धीरे कबाड़खाने में तब्दील होते जा रहे हैं. इन वाहनों के कारण जहां सरकारी परिसरों में कीमती जगह बेवजह घिर रही है, वहीं सुरक्षा के लिहाज से भी खतरा बढ़ रहा है.