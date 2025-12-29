ETV Bharat / bharat

त्रिपुरा के छात्र एंजेल चकमा के परिवार को आर्थिक मदद, उत्तराखंड सरकार ने भेजा 4 लाख का चेक

एंजेल चकमा के परिवार को भेजी गई आर्थिक मदद: इसके बाद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 एवं नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत यह आर्थिक सहायता स्वीकृत किया गया. फिर पहली किस्त का चेक एंजेल चकमा के पिता तरुण प्रसाद चकमा को भेज दिया गया है.

दरअसल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशानुसार पीड़ित परिवार को तत्काल आर्थिक सहायता स्वीकृत किए जाने के लिए यह प्रकरण देहरादून एसएसपी अजय सिंह के माध्यम से जिला समाज कल्याण अधिकारी देहरादून को भेजा गया था. इस प्रकरण पर विकासनगर एसडीएम एवं पुलिस उपाधीक्षक की संयुक्त जांच रिपोर्ट हासिल कर जिला स्तरीय समिति की स्वीकृति की प्रक्रिया को पूरा किया.

देहरादून: त्रिपुरा के छात्र एंजेल चकमा के परिवार को उत्तराखंड सरकार ने आर्थिक मदद भेजी है. सीएम धामी के निर्देश पर एंजेल के पिता तरुण प्रसाद चकमा को तत्काल आर्थिक सहायता स्वीकृत कर पहली किश्त के रूप में 4 लाख 12 हजार 500 की आर्थिक सहायता जारी कर दी गई है. यह धनराशि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 एवं नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के तहत स्वीकृत की गई है.

दिवंगत छात्र एंजेल चकमा (फाइल फोटो- X@PradyotManikya)

गौर हो कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 29 दिसंबर को त्रिपुरा के छात्र एंजेल चकमा की पिता तरुण प्रसाद चकमा से फोन पर बात की थी. इस दौरान उन्होंने एंजेल की हत्या पर दुख जताते हुए कहा था कि इस मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं. जबकि, एक अन्य आरोपी पर इनाम घोषित कर दिया गया है, उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा. बता दें कि देहरादून में एंजेल की हत्या कर दी गई थी.

एंजेल चकमा के इलाज का खर्च वहन करेगी उत्तराखंड सरकार: सीएम धामी ने पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता देने का भरोसा दिलाया था. उन्होंने कहा था कि इस घटना पर वे व्यक्तिगत तौर पर दुखी हैं. साथ ही आश्वासन दिया था कि उत्तराखंड सरकार दोषियों को कड़ी सजा दिलाएगी. वहीं, दिवंगत एंजेल चकमा के इलाज के दौरान हुए समस्त चिकित्सीय खर्च अब उत्तराखंड सरकार वहन करेगी.

"देहरादून में अध्ययनरत नॉर्थ ईस्ट के छात्र एंजेल चकमा की हत्या की घटना केवल एक छात्र की मौत नहीं, बल्कि एक परिवार के सपनों और उम्मीदों का असमय अंत है. कानून व्यवस्था और नागरिकों की सुरक्षा उत्तराखंड सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है."- पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री, उत्तराखंड

"इस गंभीर प्रकरण में पुलिस की ओर से त्वरित, संवेदनशील और सख्त कार्रवाई करते हुए ज्यादातर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. मुख्य वांछित आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार और प्रभावी प्रयास किए जा रहे हैं. दोषियों को किसी भी परिस्थिति में बख्शा नहीं जाएगा. सभी को कानून के अनुसार कड़ा दंड दिलाया जाएगा."- पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री, उत्तराखंड

"उत्तराखंड एक शांत, समावेशी और सौहार्दपूर्ण राज्य है. जहां देश के प्रत्येक कोने से आने वाले छात्र सुरक्षित महसूस कर सकें, यह हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है. प्रदेश में अध्ययनरत नॉर्थ ईस्ट समेत सभी बाहरी राज्यों के छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ठोस और आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं."- पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री, उत्तराखंड

