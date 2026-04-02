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चारधाम यात्रा में 9.67 लाख सिलेंडरों की डिमांड, 6000 से ज्यादा प्रतिदिन सप्लाई के साथ अलर्ट पर सरकार

चारधाम यात्रा में नहीं रहेगी सिलिंडरों की किल्लत ( ETV Bharat Graphics )