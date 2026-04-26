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उत्तराखंड: पिरूल और घोड़े-खच्चरों के लीद से बनेगा फ्यूल, सरकार लेकर आई प्रोजेक्ट, ग्रामीण क्षेत्रों में बनेगा कमाई का जरिया

चीड़ की पत्तियों (पिरूल) और घोड़े-खच्चर के गोबर का उपयोग करके बायोमास पेलेट्स बनाने का मॉडल तैयार किया जा रहा... नवीन उनियाल की रिपोर्ट...

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पिरूल और वेस्ट से बनेगा ईंधन (PHOTO- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 26, 2026 at 3:50 PM IST

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देहरादून: केदारनाथ धाम के लिए घोड़े- खच्चरों की लीद किसी बड़ी समस्या से कम नहीं, हालांकि यहां आने वाले श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों के लिए ये परेशानी कोई नई नहीं हैं, लेकिन पहली बार इसके समाधान पर ना केवल विचार किया जा रहा है बल्कि एक मॉडल तैयार करने के भी प्रयास हो रहे हैं. ये मॉडल एक तरफ वेस्ट से ईंधन बनाने की दिशा में काम करेगा साथ ही लोगों को कमाई का मौका भी देगा. ईटीवी भारत की स्पेशल रिपोर्ट.

चारधाम यात्रा के पहले से उत्तराखंड सरकार एक ऐसे मॉडल पर काम कर रही है, जो न सिर्फ स्वच्छता की दिशा में बड़ा कदम साबित हो सकता है, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती देगा. यह योजना कचरे को संसाधन में बदलने की सोच पर आधारित है, जिसके तहत घोड़े-खच्चरों की लीद और जंगलों में बिखरे पिरूल का इस्तेमाल ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाएगा.

पिरूल और घोड़े-खच्चरों के लीद से बनेगा फ्यूल (VIDOE-ETV Bharat)

समस्या को समाधान में बदलने की तैयारी: सरकार का यह प्लान खास तौर पर केदारनाथ धाम के लिए बेहद अहम माना जा रहा है, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं. यात्रा के दौरान घोड़े-खच्चरों का इस्तेमाल बड़ी संख्या में होता है, जिससे रास्ते में गंदगी और दुर्गंध की समस्या पैदा हो जाती है. अब इसी समस्या को समाधान में बदलने की तैयारी की जा रही है.

कचरे से ऊर्जा बनाने की पहल: इस योजना के तहत आधुनिक मशीनों के जरिए घोड़े-खच्चरों की लीद और पिरूल को मिलाकर बायोमास पेलेट तैयार किए जाएंगे. इसके लिए उत्तराखंड सरकार की टीमें देश के अलग-अलग राज्यों में भेजी गई हैं, जहां इस तरह की तकनीक पहले से इस्तेमाल हो रही है. टीमें वहां मशीनों की गुणवत्ता और उपयोगिता का अध्ययन कर रही हैं, ताकि केदारनाथ क्षेत्र के लिए सबसे उपयुक्त मशीनों का चयन किया जा सके.

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हर साल जंगल क्षेत्र में पिरूल के कारण आग से वन संपदा को काफी नुकसान होता है. (PHOTO- ETV Bharat)

तय योजना के अनुसार, लगभग 50 प्रतिशत लीद और 50 प्रतिशत पिरूल को मिलाकर पेलेट बनाए जाएंगे. यह बायोमास पेलेट आगे चलकर ईंधन के रूप में इस्तेमाल होंगे, जिससे स्थानीय स्तर पर सस्ती और पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा उपलब्ध हो सकेगी.

केदारनाथ में सबसे ज्यादा असर: इस पहल का सबसे बड़ा असर केदारनाथ धाम में देखने को मिलेगा. वर्तमान में यहां घोड़े-खच्चरों की लीद एक बड़ी समस्या बनी हुई है. यात्रा मार्ग पर चलने वाले श्रद्धालुओं को बदबू, गंदगी और फिसलन जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है. बारिश के समय यह लीद बहकर नदियों तक पहुंच जाती है, जिससे जल प्रदूषण का खतरा भी बढ़ जाता है.

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चीड़ की पत्तियां सुखने के बाद आग को बढ़ाने के लिए ज्वलनशील पदार्थ के रूप में काम करती है. (PHOTO- ETV Bharat)

केदारनाथ तक पहुंचने वाला पैदल मार्ग बेहद संकरा है, जहां एक साथ श्रद्धालु और घोड़े-खच्चर चलते हैं. ऐसे में यह समस्या और गंभीर हो जाती है. आंकड़ों के मुताबिक, यहां करीब 8 हजार घोड़े-खच्चर पंजीकृत हैं, जबकि वास्तविक संख्या इससे कहीं अधिक हो सकती है. एक अनुमान के अनुसार, एक घोड़ा या खच्चर हर दिन 4 से 5 किलो लीद छोड़ता है, जिससे हर दिन हजारों किलो कचरा उत्पन्न होता है.

सरकार ने पहली बार इस समस्या को अवसर में बदलने की दिशा में ठोस कदम उठाया है. पर्यटन विभाग ने इसको लेकर एक पायलट प्रोजेक्ट तैयार किया है, जिसे मुख्यमंत्री की अनुमति भी मिल चुकी है. इस प्रोजेक्ट के तहत लीद और पिरूल का संग्रहण किया जाएगा और मशीनों के जरिए पेलेट में बदला जाएगा. इससे न सिर्फ गंदगी कम होगी, बल्कि एक नई ऊर्जा श्रृंखला भी विकसित होगी.

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पिरूल का सरकार अब ईंधन के रूप में इस्तेमाल करने की योजना बना रही है. (PHOTO- ETV Bharat)

ढाबों और रेस्टोरेंट्स में होगा इस्तेमाल: तैयार किए गए बायोमास पेलेट का उपयोग यात्रा मार्ग के ढाबों और रेस्टोरेंट्स में ईंधन के रूप में किया जाएगा. इससे स्थानीय कारोबारियों को सस्ता ईंधन मिलेगा और पारंपरिक ईंधनों पर निर्भरता कम होगी. इसके अलावा केदारनाथ क्षेत्र में बॉयलर लगाने की भी योजना है, जहां इन पेलेट्स का उपयोग कर श्रद्धालुओं को गर्म पानी उपलब्ध कराया जाएगा. ऊंचाई वाले इस क्षेत्र में गर्म पानी की सुविधा बड़ी राहत साबित होगी.

यह योजना सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं है. घोड़े-खच्चरों के लिए भी इसका सकारात्मक असर देखने को मिलेगा. अक्सर ये जानवर ठंडा या बर्फीला पानी पीने के कारण बीमार हो जाते हैं, जिससे उनकी मौत तक हो जाती है. अब बॉयलर के जरिए उन्हें गुनगुना पानी उपलब्ध कराया जा सकेगा, जिससे उनकी सेहत में सुधार होगा.

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सरकार ने 10 रुपए प्रति किलो के मूल्य पर ग्रामीणों से पिरूल खरीदती है. (PHOTO- ETV Bharat)

रोजगार के नए अवसर: इस योजना का एक बड़ा फायदा स्थानीय लोगों को रोजगार के रूप में मिलेगा. घोड़े-खच्चरों की लीद और पिरूल के संग्रहण का काम स्थानीय समूहों को दिया जाएगा. इसके बदले उन्हें सरकार की ओर से भुगतान किया जाएगा.

पिरूल संग्रहण के लिए पहले वन विभाग ₹10 प्रति किलो की दर से भुगतान करता था, जिसे अब इस योजना के तहत बढ़ाकर ₹12 प्रति किलो किया जाएगा. इससे ग्रामीण क्षेत्रों में आय के नए स्रोत विकसित होंगे.

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सरकार ने वनाग्नि की घटनाओं को कम करने के लिए पिरूल की रोकथाम पर काम शुरू किया. (PHOTO- ETV Bharat)

जंगलों में आग की समस्या से राहत: प्रिंसिपल ऑफ चीफ फॉरेस्ट वनाग्नि सुशांत पटनायक का कहना है कि,

उत्तराखंड में जंगलों में लगने वाली आग की एक बड़ी वजह पिरूल को माना जाता है. उत्तराखंड में लगभग 15.24 फीसदी फॉरेस्ट एरिया चीड़ बाहुल्य क्षेत्र है. चीड़ का पिरूल वनाग्नि की घटनाओं को बढ़ाने में सहयोग रहता है. डीएफओ द्वारा एमओयू साइन करने के बाद स्वयंसेवी समूह के साथ पिरूल का कलेक्शन किया जा रहा है. सरकार के द्वारा निर्धारित दरों के मुताबिक प्रत्येक समूह को 10 रुपए प्रति किलो पिरूल भुगतान किया जाता है. पिरूल को आजीविका के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है. इस पिरूल को ब्रिकेट्स यूनिट को भेजा जाता है. वर्तमान में उत्तराखंड में 9 ब्रिकेट्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है. यहां पिरूल की ब्रिकेट्स बनती है जो फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल की जाती है.
-सुशांत पटनायक, CCF वनाग्नि-

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फॉरेस्ट फायर के दौरान पिरूल आग के तेजी से बढ़ाता है. (PHOTO- ETV Bharat)

पर्यटन विभाग की टीमें मध्य प्रदेश, दक्षिण भारत और अन्य राज्यों में जाकर मशीनों का अध्ययन कर रही हैं. इन मशीनों में पेलेट बनाने वाली यूनिट, बॉयलर और स्टोव शामिल हैं. उद्देश्य यह है कि केदारनाथ जैसे दुर्गम क्षेत्र के लिए टिकाऊ और प्रभावी तकनीक का चयन किया जा सके.

पर्यटन सचिव धीराज गर्ब्याल के अनुसार,

नैनीडांडा में सीएलएफ (क्लस्टर स्तरीय फेडरेशन) के माध्यम से कलेक्शन हो रहा है. इसमें सिर्फ पिरूल कलेक्शन से साल में दो करोड़ रुपए कमा रहे हैं. साथ ही उस क्षेत्र में आग लगने की संभावना न के बराबर हो गई है. ऐसे में अगर क्षेत्र को बढ़ाया जाता है और जगह-जगह पर सुविधाएं बढ़ा देते हैं तो आग लगने की संभावनाएं काफी कम हो जाएगी. केदारनाथ में भी लीद के संबंध में इस पर कार्य को तेजी से किया जा रहा है. जल्द ही इसे धरातल पर उतारा जाएगा.
-धीराज गर्ब्याल, पर्यटन सचिव-

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केदारनाथ यात्रा मार्ग पर घोड़े खच्चरों की लीद काफी बड़ी समस्या है. (PHOTO-ETV Bharat)

वरिष्ठ पत्रकार नीरज कोहली का कहना है कि,

माता वैष्णो देवी यात्रा के दौरान भी बड़ी संख्या में घोड़े और खच्चर श्रद्धालुओं को मंदिर क्षेत्र तक पहुंचाते हैं, लेकिन वहां पर श्राइन बोर्ड ने उचित व्यवस्था की है और घोड़े खच्चरों से हटकर श्रद्धालुओं के लिए पैदल मार्ग बनाया गया है. यानी घोड़े खच्चर के लिए अलग और पैदल जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए अलग. इसके बावजूद वहां पर घोड़े खच्चर वाले मार्ग को भी बिलकुल साफ रखा जाता है. इसी तरह केदारनाथ में भी व्यवस्था की जानी चाहिए, ताकि यहां पर दुर्घटना के अलावा दुर्गंध जैसी समस्याओं से निजात मिल सके.
-नीरज कोहली, वरिष्ठ पत्रकार-

यह योजना कई स्तरों पर फायदेमंद साबित हो सकती है. इससे यात्रा मार्ग पर स्वच्छता में सुधार होगा. गंगा और अन्य जल स्रोतों का संरक्षण भी हो सकेगा. इससे स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर खुलेंगे और सस्ता और स्वदेशी ईंधन मिल पाएगा. जंगलों में आग की घटनाओं में कमी लाई जा सकेगी और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिल पाएगा.

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लीद के कारण यात्रा मार्ग पर गंदगी फैली रहती है. (PHOTO-ETV Bharat)

चारधाम यात्रा से पहले उत्तराखंड सरकार का यह कदम एक नवाचार के रूप में देखा जा रहा है. यह न सिर्फ एक समस्या का समाधान है, बल्कि एक ऐसा मॉडल है जिसे भविष्य में अन्य धार्मिक और पर्यटन स्थलों पर भी लागू किया जा सकता है.

अगर यह पायलट प्रोजेक्ट सफल होता है, तो केदारनाथ धाम में आने वाले श्रद्धालुओं को स्वच्छ, सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा का अनुभव मिलेगा, साथ ही स्थानीय समुदाय की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी.

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यात्रा मार्ग को स्वच्छ रखने के लिए सरकार लीद के निस्तारण पर तेजी से कार्य कर रही है. (PHOTO-ETV Bharat)

इस तरह कचरे से कमाई का यह मॉडल उत्तराखंड के लिए एक मिसाल बन सकता है, जहां पर्यावरण संरक्षण और विकास एक साथ आगे बढ़ते नजर आएंगे.

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