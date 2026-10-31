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सेब उत्पादन में कश्मीर और हिमाचल को टक्कर देगा उत्तराखंड, 5 हजार हेक्टेयर में बागवानी का लक्ष्य

देहरादून: हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर की पहचान सेब उत्पादन के बड़े केंद्रों के रूप में है. अब उत्तराखंड भी इस बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की तैयारी कर रहा है. राज्य सरकार ने एप्पल मिशन के तहत साल 2030-31 तक 5,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सेब के बाग विकसित करने का लक्ष्य रखा है.

उत्तराखंड में अन्य जिलों में भी होगा सेब उत्पादन का विस्तार: यह पहल पारंपरिक सेब उत्पादक क्षेत्रों से आगे बढ़कर पिथौरागढ़, चमोली, टिहरी और अन्य पर्वतीय जिलों में सेब की खेती का विस्तार करने की संभावनाएं खोलती है. हालांकि लक्ष्य के मुकाबले प्रगति धीमी है. विभागीय आंकड़ों के अनुसार निर्धारित लक्ष्य के तहत अब तक 1,100 हेक्टेयर में विस्तार होना था, लेकिन उपलब्धि करीब 700 हेक्टेयर तक ही पहुंची है.

उत्तराखंड एप्पल मिशन 2030-31 (Courtesy- Agriculture Department)

जम्मू-कश्मीर और हिमाचल का सेब उत्पादन में एकाधिकार तोड़ेगा उत्तराखंड: देश में सेब उत्पादन की बात होती है, तो सबसे पहले जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश का नाम सामने आता है. इन दोनों राज्यों ने दशकों से भारतीय सेब बाजार में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. अब उत्तराखंड भी इस बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की तैयारी कर रहा है. राज्य सरकार की नजर केवल उत्तरकाशी तक सीमित सेब उत्पादन के साथ ही अब दूसरे पर्वतीय जिलों में भी विस्तार देने पर है. इसके लिए एप्पल मिशन के तहत साल 2030-31 तक पांच हजार हेक्टेयर क्षेत्र में हाई डेंसिटी सेब के बाग विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है. खास बात यह है कि इस बार रणनीति केवल पौधे लगाने तक सीमित नहीं है, बल्कि किसानों को बाग तैयार करने से लेकर उत्पादन और बाजार तक पहुंचाने में मदद देने की है.

अभी देश के सेब बाजार में जम्मू-कश्मीर और हिमाचल का है दबदबा: राष्ट्रीय स्तर पर सेब उत्पादन के आंकड़े बताते हैं कि इस बाजार में जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश की हिस्सेदारी कितनी बड़ी है. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से संबद्ध आईएएसआरआई की 2025 की रिपोर्ट में 2024-25 में जम्मू-कश्मीर में लगभग 20.45 लाख टन सेब का उत्पादन दर्ज किया गया. वहीं हिमाचल प्रदेश में करीब 5.83 लाख टन सेब का उत्पादन हुआ. इसी अवधि में उत्तराखंड का सेब उत्पादन लगभग 43.69 हजार टन रहा.

हजारों परिवारों की आजीविका है सेब उत्पादन: इस तरह देश के सेब उत्पादन में जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश की प्रमुख भूमिका है. दोनों राज्यों में सेब की खेती केवल कृषि गतिविधि नहीं, बल्कि हजारों परिवारों की आजीविका और स्थानीय अर्थव्यवस्था का बड़ा आधार है. कश्मीर का सेब देश की मंडियों से लेकर दूसरे बाजारों तक पहुंचता है. हिमाचल का सेब भी अपनी गुणवत्ता और अलग-अलग किस्मों के लिए पहचान रखता है.

उत्तराखंड, कश्मीर और हिमाचल को सेब उत्पादन में टक्कर देगा (Courtesy- Agriculture Department)

सेब उत्पादन बढ़ाने की पर्याप्त संभावनाएं: इसके बावजूद भारत में सेब की मांग पूरी करने के लिए आयात पर भी निर्भरता बनी हुई है. नीति आयोग की जम्मू-कश्मीर में बागवानी विकास संबंधी 2047 की रोडमैप रिपोर्ट के अनुसार भारत में सेब का आयात साल 2010 के लगभग 1.23 लाख टन से बढ़कर 2024 में करीब 5.20 लाख टन पहुंच गया. साल 2024 में आयात का मूल्य लगभग 417.6 मिलियन डॉलर था. यह स्थिति बताती है कि देश में सेब के लिए बड़ा बाजार मौजूद है और घरेलू उत्पादन की गुणवत्ता एवं मात्रा बढ़ाने की संभावनाएं भी हैं.

2030-31 तक भारत का एप्पल मिशन: इसी बाजार में अपनी जगह बनाने के लिए उत्तराखंड ने एप्पल मिशन को आगे बढ़ाया है. मिशन के तहत साल 2030-31 तक पांच हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सेब के बाग विकसित करने का लक्ष्य है. इसके लिए आधुनिक तकनीक और उन्नत किस्मों के पौधों को बढ़ावा दिया जा रहा है.

उत्तराखंड में सेब उत्पादन बढ़ाने की पर्याप्त संभावनाएं हैं (Courtesy- Agriculture Department)

सेब उत्पादन लक्ष्य और उपलब्धि को साधने की जरूरत: हालांकि लक्ष्य के मुकाबले अभी तक की प्रगति अपेक्षा के अनुरूप नहीं है. विभागीय आंकड़ों के अनुसार अब तक निर्धारित चरण में 1100 हेक्टेयर क्षेत्र में विस्तार होना था, जबकि वास्तविक उपलब्धि करीब 700 हेक्टेयर तक ही पहुंच पाई है. यानी शुरुआती स्तर पर ही लक्ष्य और उपलब्धि के बीच अंतर दिखाई दे रहा है. पांच हजार हेक्टेयर के बड़े लक्ष्य को देखते हुए विभाग के सामने अब इस गति को बढ़ाने की चुनौती है.

उत्तरकाशी के साथ ये जिले भी करेंगे सेब उत्पादन: इसके लिए नए सिरे से कार्ययोजना पर काम शुरू किया गया है. कोशिश है कि सेब की खेती को उत्तरकाशी जैसे पारंपरिक उत्पादक क्षेत्र तक सीमित न रखा जाए, बल्कि उन दूसरे पर्वतीय जिलों को भी इसमें शामिल किया जाए, जहां की जलवायु और भौगोलिक परिस्थितियां सेब उत्पादन के अनुकूल हैं.

उत्तरकाशी का सेब (Etv Bharat)

पिथौरागढ़ से चमोली और रुद्रप्रयाग तक बढ़ेगा दायरा: नई रणनीति में पिथौरागढ़ के साथ गढ़वाल मंडल के चमोली और रुद्रप्रयाग जैसे जिलों पर भी ध्यान दिया जा रहा है. इसके अलावा पिथौरागढ़, चंपावत और बागेश्वर में भी सेब उत्पादन की संभावनाओं को आगे बढ़ाने की योजना है. उद्देश्य यह है कि पर्वतीय क्षेत्रों में उपलब्ध कृषि भूमि और अनुकूल मौसम का उपयोग करते हुए किसानों को पारंपरिक खेती के साथ अधिक आमदनी देने वाली बागवानी से जोड़ा जाए.

अभी उत्तरकाशी है उत्तराखंड का एप्पल हब: उत्तराखंड में अभी सेब उत्पादन के लिहाज से उत्तरकाशी की प्रमुख पहचान है. अब दूसरे जिलों में भी इसकी संभावनाएं तलाशने पर जोर है. इसके लिए किसानों को अच्छी गुणवत्ता के पौधे, तकनीकी जानकारी और विशेषज्ञों का मार्गदर्शन उपलब्ध कराने की तैयारी है.

सेब बागवानी की उपलब्धि अभी 700 हेक्टेयर तक ही पहुंची है (Courtesy- Agriculture Department)

सेब बागवानी में इन बातों का रखना होता है ध्यान: बागवानी में कम क्षेत्र में अधिक पौधे लगाकर उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने का प्रयास किया जाता है. इसमें पौधों की किस्म, रोपण की दूरी, सिंचाई, कटाई-छंटाई और रोग नियंत्रण जैसी तकनीकों का खास महत्व होता है. ऐसे में स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार किस्मों का चयन और किसानों को प्रशिक्षण देना इस मिशन की सफलता के लिए अहम होगा.