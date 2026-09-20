ETV Bharat / bharat

34 साल में 25 किमी पीछे खिसके उत्तराखंड के प्रमुख ग्लेशियर, 88 मीटर सालाना की रफ्तार से पिघला खतलिंग

23 प्रमुख ग्लेशियरों पर की गई स्टडी: इस टीम ने उत्तराखंड के 23 प्रमुख ग्लेशियरों के पिघलने की दर का तुलनात्मक अध्ययन किया, जिसमें पाया गया कि ये ग्लेशियर कुल 25,621.01 मीटर पीछे खिसक चुके है. अध्ययन के अनुसार औसत दर 23.23 मीटर प्रति सालाना पाई गई.

1990 से लेकर 2024 के बीच डाटा का अध्ययन किया गया: इस टीम ने उत्तराखंड के ग्लेशियरों पर किए गए दशकों पुराने मैदानी सर्वेक्षण (Field Survey), सैटेलाइट इमेज, डिजिटल एलिवेशन मॉडल और अन्य वैज्ञानिक अध्ययनों का विश्लेषण किया गया है. साथ ही 1990 से लेकर 2024 के बीच के डाटा का भी अध्ययन किया है. इसके बाद ही इस टीम ने ग्लेशियरों को लेकर ये रिपोर्ट जारी की.

दरअसल, यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज देहरादून (UPES) और वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के शोधकर्ताओं व वैज्ञानिकों ने हिमालय में मौजूद ग्लेशियर पर अध्ययन किया था. उसी स्टडी रिपोर्ट के आधार पर ये चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए है. यह रिपोर्ट 15 सितंबर 2026 को ही Discover Geoscience में Time dependent assessment of glacier recession in the Indian Central Himalaya के नाम से प्रकाशित हुई है. इस टीम में UPES के शोधकर्ता ज्योति कुमारी, गिरीश कोठियारी और अतुल कुमार पतिदर से साथ ही वाडिया इंस्टीट्यूट के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ मनीष मेहता थे.

देहरादून: उत्तराखंड के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में मौजूद ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं. भारतीय मध्य हिमालय में मौजूद ग्लेशियरों के पीछे हटने की औसत दर 23.23 मीटर प्रति वर्ष दर्ज की गई है, जो भविष्य के लिए अच्छे संकेत नहीं है. कुछ ग्लेशियर तो सालाना करीब चार मीटर की दर से पीछे खिसक रहे हैं. सबसे ज्यादा चिंता टिहरी गढ़वाल जिले में मौजूद खतलिंग ग्लेशियर को लेकर है, जो करीब करीब 88 मीटर प्रति वर्ष की रफ्तार से पिछल रहा है.

छोटे-छोटे हिस्सों में बंट रहा खतलिंग ग्लेशियर: अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में में स्थित खतलिंग ग्लेशियर साल 1965 से 2014 के बीच करीब 4.34 किलोमीटर पीछे खिसक गया है. इस तरह देखें को 49 सालों में ये ग्लेशियर 4340 मीटर ग्लेशियर पिघला है. इस हिसाब से खतलिंग ग्लेशियर के पिघलने की औसत सालाना दर 88 मीटर मिली है. टेंशन की बात ये है कि खतलिंग ग्लेशियर कई छोटे- छोटे हिस्सों में बंट गया.

UPES और वाडिया के वैज्ञानिकों ने की थी स्टडी. (photo- वाडिया इंस्टीट्यूट)

वहीं भागीरथी और सतोपंथ समेत कुछ अन्य ग्लेशियरों की बात की जाए तो मलबे से ढके होने के कारण खतलिंग के मुलाबके धीमी गति से पिघल रहे हैं. रिपोर्ट के अनुसार-

भागीरथी ग्लेशियर के पिघलने की औसतन सालाना दर करीब 3.7 मीटर है.

सतोपंथ ग्लेशियर के पिघलने की औसतन सालाना दर 2.88 से 6.50 मीटर है.

अधिकांश ग्लेशियरों के पिघलने औसतन सालाना दर 10 से 35 मीटर हैं.

तेज रफ्तार से पिघल रहे 26 फीसदी ग्लेशियर: रिपोर्ट के अनुसार करीब 56 फीसदी ग्लेशियर के पिघलने की रफ्तार मीडियम है. यानी वो उनके पिघलने की सालाना औसतन सालाना 10 से 30 मीटर मिली है. वहीं 26 फीसदी ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, जिनकी पिघलने की सालाना रफ्तार 30 मीटर के करीब है.

स्टडी रिपोर्ट. (photo- वाडिया इंस्टीट्यूट)

गंगोत्री और डोकरियानी ग्लेशियर का मास बैलेंस घटता जा रहा है और मिलम ग्लेशियर के सामने ग्लेशियर झील बनती जा रही है, जो इस बात को बयां कर रहा है कि जलवायु परिवर्तन का प्रभाव ग्लेशियरों पर तेजी से पड़ रहा है. ऐसे में जरूरी है कि ग्लेशियरों की निगरानी सिर्फ वैज्ञानिक अध्ययन तक सीमित न रहे, बल्कि इसे नदी घाटी नियोजन, आपदा प्रबंधन, जलविद्युत परियोजनाओं, पर्यटन और स्थानीय समुदायों की जल सुरक्षा से भी जोड़ा जाना चाहिए.

- डॉ मनीष मेहता, वैज्ञानिक, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी -

ग्लेशियरों के पिघलने का कारण: स्टडी रिपोर्ट में बताया गया है कि ग्लेशियर के पिघलने का कारण सिर्फ तापमान नहीं होता, बल्कि ऊंचाई, ढलान, दिशा, आकार, बर्फ की मोटाई और सतह पर जमा मलबा भी ग्लेशियर के पिघलने की गति तय करती है. ग्लेशियर की सतह पर जमा चट्टानी मलबा या सुप्रा ग्लेशियर डेब्रिस कई जगह बर्फ को गर्मी से बचाने वाली परत के रूप में काम करता है. यही वजह है कि मलबे से ढके ग्लेशियरों का अग्रभाग (Glacier Terminus) साफ बर्फ वाले ग्लेशियरों की तुलना में धीमी गति से पिघल रहा है, जबकि क्लीन बर्फ वाले और ग्लेशियर झील (प्रोग्लेशियर झील) के पास होने वाले ग्लेशियर तेजी से पिछलते हैं.

ग्लेशियरों के तापमान में आ रहे बदलाव पर रिपोर्ट. (photo- वाडिया इंस्टीट्यूट)

ग्लेशियर का अग्रभाग (Glacier Snout या Terminus) किसी भी ग्लेशियर (हिमनद) का सबसे निचला हिस्सा या छोर होता है, जहां ग्लेशियर समाप्त होता है. इसे ग्लेशियर का मुंह भी कहा जाता है. सुप्रा ग्लेशियर डेब्रिस (Supraglacial Debris) वह चट्टानी मलबा, पत्थर, मिट्टी और रेत, जो किसी ग्लेशियर या हिमनद की ऊपरी सतह पर जमा होता है.

साल 2000 के बाद तेजी से पिघले ग्लेशियर: स्टडी में सामने आया कि झील पर समाप्त होने वाले ग्लेशियरों के पीछे हटने की औसत सालान दर करीब 34.9 मीटर हैं, जबकि जमीन पर समाप्त होने वाले ग्लेशियरों के पिघलने की दर करीब 22.5 मीटर प्रति वर्ष पाई गई. स्टडी में एक बात और सामने आई है, वो यह कि साल 2000 के बाद ग्लेशियर के पिघलने की रफ्तार बढ़ी है.

उत्तराखंड में पीछे हटते ग्लेशियर बड़ी टेंशन छोड़कर जा रहे है (photo- वाडिया इंस्टीट्यूट)

ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, जो भविष्य के लिए एक बड़ी चुनौती है. ऐसे में भारतीय मध्य हिमालय में मौजूद ग्लेशियरों की समय-समय निगरानी करने की जरूरत है. खासकर छोटे ग्लेशियरों और तेजी से पिघले रहे ग्लेशियर झीलों की अलग से निगरानी करने की जरूरत है.

- डॉ मनीष मेहता, वैज्ञानिक, वाडिया इंस्टीट्यूट आफ हिमालयन जियोलॉजी -

नकारात्मक मास बैलेंस: गढ़वाल और कुमाऊं रीजन के ग्लेशियरों की जब डीप स्टडी की गई तो नकारात्मक मास बैलेंस (Negative Mass Balance) दिखा. इसे आसान भाषा में समझें तो ग्लेशियरों पर जितनी बर्फ जमा हो रही थी, उससे कहीं ज्यादा बर्फ गर्मियों में पिघल रही है. इस वजह से ग्लेशियरों का कुल वॉल्यून यानी आयतन कम हो रहा है. ऐसे में ग्लेशियरों की मोटाई भी घट रही है.

वाडिया इंस्टीट्यूट भी लंबे समय से ग्लेशियरों पर स्टडी कर रहा है. (photo- वाडिया इंस्टीट्यूट)

गरुड़गंगा और अलकनंदा क्षेत्र में ग्लेशियरों का अध्ययन: इस टीम ने गरुड़गंगा और अलकनंदा क्षेत्र में भी मौजूद ग्लेशियरों का अध्ययन किया तो पता चला कि अलकनंदा बेसिन में ग्लेशियरों के क्षेत्रफल में 1994 से 2020 के बीच करीब 4.2 फीसदी की कमी आई है.

उत्तराखंड में मौजूद ग्लेशियरों के पिघल ने की रफ्तार अलग-अलग है, लेकिन सभी ग्लेशियर के एवरेज पिघलने की दर काफी अधिक चिंताजनक है. अध्ययन में पाया गया कि उत्तराखंड में मौजूद ग्लेशियरों के पिघलने की सालाना औसत दर 23.23 मीटर है, जबकि टिहरी जिले के उच्च हिमालय क्षेत्र में मौजूद खतलिंग ग्लेशियर के पिघलने की रफ़्तार 88 मीटर प्रति वर्ष है.

- डॉ मनीष मेहता, वैज्ञानिक, वाडिया इंस्टीट्यूट आफ हिमालयन जियोलॉजी -

47 ग्लेशियर झील बनी: अलकनंदा बेसिन में ग्लेशियरों के अग्रभाग के पिघलने की गति साल 2006 से पहले औसतन सालाना दर करीब 9.3 प्रति मीटर थी, जो अगले एक दशक में बढ़कर करीब 13.3 मीटर हो गई. उसी तरह कुमाऊं का मिलम ग्लेशियर 2004 से 2014 के बीच करीब 480 मीटर पिघल गया. ग्लेशियर के अग्रभाग के पिघलने और बर्फ के टूटने से उसके सामने करीब 47 ग्लेशियर झील बन गई है.

2.27 वर्ग किलोमीटर पिघला मिलम ग्लेशियर: मिलम ग्लेशियर के आगे का हिस्सा साल 1968 से 2017 के बीच करीब 2.27 वर्ग किलोमीटर पिघल गया, जिस कारण पानी के संपर्क में आई ग्लेशियर की बर्फ भी तेजी से पिछले रहे है. यदि से इसी तरह जारी रहा तो आने वाले समय में झील में पानी की स्तर बढ़ने और उससे GLOF (ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड) का जोखिम बढ़ जाएगा.

स्टडी में एक बात और पता चला कि उत्तर मुकाबले दक्षिण मुखी ग्लेशियर 18 फीसदी तेजी से पिघले रहे है. क्योंकि दक्षिण में सूर्य की किरण सीधे ग्लेशियरों की पड़ती है. वहीं साल 1994 के बाद हिमरेखा (Snow line) भी 100 मीटर ऊपर सिखक गई है.

हिमरेखा (Snow line) पहाड़ों पर वह काल्पनिक रेखा है, जिसके ऊपर वर्षभर बर्फ़ जमी रहती है और बर्फ पूरी तरह कभी नहीं पिघलती.

छोटे ग्लेशियर ज्यादा संवेदनशील: अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार, छोटे यानी 0.5 वर्ग किलोमीटर से कम क्षेत्रफल वाले ग्लेशियर अधिक संवेदनशील पाए गए. ऐसे ग्लेशियरों में क्षेत्रफल की कमी 15 फीसदी तक दर्ज की गई, जबकि पांच वर्ग किलोमीटर से बड़े ग्लेशियर के क्षेत्रफल में कमी कम देखी गई.

शोधकर्ताओं के अनुसार सभी ग्लेशियरों के लिए मिले आंकड़े समान गुणवत्ता और समान समय के नहीं थे. कुछ अध्ययनों में मैदानी सर्वेक्षण का इस्तेमाल हुआ, जबकि कुछ में अलग-अलग रिजॉल्यूशन वाले सैटेलाइट इमेज और डिजिटल एलिवेशन मॉडल का उपयोग किया गया.

पढ़ें-