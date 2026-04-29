ETV Bharat / bharat

ग्लेशियर झीलों की निगरानी! सेटेलाइट के साथ ग्राउंड बेस्ड सिस्टम जरूरी, जानिये क्या है प्लानिंग

नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर के आंकड़े: हैदराबाद स्थित नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर से मिली जानकारी के अनुसार, उत्तराखंड में मौजूद सैकड़ो ग्लेशियर झीलों में से 345 ग्लेशियर झील ऐसे जो 0.25 हेक्टेयर से बड़े हैं. जिसमें 0.25 से 0.5 हेक्टेयर आकार के 139 ग्लेशियर, 0.5 से 1 हेक्टेयर आकार के 96 ग्लेशियर, 1 से 5 हेक्टेयर आकार के 83 ग्लेशियर, 5 से 10 हेक्टेयर आकार के 19 ग्लेशियर और 10 से 50 हेक्टेयर आकार के 8 ग्लेशियर शामिल हैं. ये सभी 345 ग्लेशियर झील अलग-अलग टाइप के भी हैं. आंकड़ों के अनुसार, 138 ग्लेशियर झील मोरेन डैम (Moraine-dammed), 106 ग्लेशियर झीलआइस डैम (Ice-dammed), 89 ग्लेशियर झील ग्लेशियर इरोजन (Glacier Erosion) और 12 अन्य ग्लेशियर झील शामिल हैं.

निगरानी के लिए ग्राउंड बेस्ड सिस्टम जरूरी: वैज्ञानिक खुद इस बात को मान रहे हैं कि सैटेलाइट डाटा के अलावा दूर दराज के क्षेत्रों में मौजूद ग्लेशियर झीलों की निगरानी ग्राउंड बेस्ड सिस्टम से होना चाहिए. जिससे भविष्य के खतरों को काम किए जाने को लेकर अर्ली वार्निंग सिस्टम को डेवलप किया जा सके. उत्तराखंड आपदा प्रबंधन विभाग सैटेलाइट और अन्य माध्यमों के जरिए ग्लेशियर झीलों की निगरानी करने की बात कह रहा है. वहीं, वाडिया इंस्टीट्यूट आफ हिमालयन जियोलॉजी को झीलों की निगरानी के लिए आपदा प्रबंधन विभाग ने नोडल विभाग नामित किया है. वाडिया इंस्टीट्यूट का कहना है कि फंड न मिल पाने की वजह से पिछले साल झीलों की निगरानी नहीं हो पाई है.

उत्तराखंड में 13 ग्लेशियर झील संवेदनशील: इस रिपोर्ट के अनुसार, उत्तराखंड में मौजूद 1200 ग्लेशियर झीलों में से 13 ग्लेशियर झीलों को संवेदनशील और अति संवेदनशील श्रेणी में रखा था. साथ ही उत्तराखंड को समय-समय पर इन ग्लेशियर झीलों निगरानी के निर्देश भी दिए. इस दिशा में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई. इन पर मात्र सेटेलाइट डेटा के जरिए निगरानी रखी जा रही है.

2024 में एनडीएमए में जारी की रिपोर्ट: उत्तराखंड के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में मौजूद ग्लेशियर झीलों की निगरानी सेटेलाइट से की जा रही है. इसके बाद भी तमाम ग्लेशियर ऐसे भी हैं जिनकी ग्राउंड बेस्ड सिस्टम के जरिए निगरानी किए जाने की जरूरत है. यही वजह है कि साल 2024 में एनडीएमए ने हिमालयन रीजन के ग्लेशियर में मौजूद ग्लेशियर झीलों के अध्ययन की एक रिपोर्ट जारी की थी.

देहरादून(उत्तराखंड): देश के हिमालयी क्षेत्रों में मौजूद ग्लेशियर और ग्लेशियर झीलों की निगरानी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है. वर्तमान समय में सेटेलाइट के जरिए ग्लेशियर झीलों की निगरानी की जा रही है. दूरदराज के क्षेत्र में मौजूद ग्लेशियर झीलों की निगरानी के लिए ग्राउंड बेस्ड सिस्टम पर ध्यान देने की जरूरत है. जिससे आने वाले समय में संभावित रिस्क को काम करते हुए अर्ली वॉर्निंग सिस्टम को डेवलप किया जा सके. हिमालयी क्षेत्रों में करीब 10 हजार से अधिक ग्लेशियर मौजूद हैं. उत्तराखंड में करीब 1200 ग्लेशियर झील मौजूद हैं. जिसमें से 5 ग्लेशियर झील को अति संवेदनशील और 8 ग्लेशियर झील को संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है.

ग्लेशियर झीलों के प्रकार (ETV Bharat)

उत्तराखंड को प्राकृतिक आपदाओं का दंश हर साल झेलना पड़ता है. ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड की बात करें, जीएलओएफ की वजह से सबसे बड़ी तबाही मचने की संभावना रहती है. जीएलओएफ की शुरुआत ग्लेशियर में मौजूद झील के फटने से होती है. ऐसे में आज के इस दौर में सैटेलाइट डाटा का प्रयोग करके ग्लेशियर लेक की निगरानी कर सकते हैं. इसके साथ ही ऐसे ग्लेशियर लेक, जो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड के लिहाज से बेहद संवेदनशील है, उनको चिन्हित भी किया जा सकता है. इसके साथ ही एनडीएमए और नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर मिलकर एक अर्ली वार्निंग सिस्टम की तरफ बढ़ रहे हैं. जिससे जीएलओएफ की घटना होने से पहले ही जानकारी मिल सके.

उत्तराखंड ग्लेशियर झीलें (ETV Bharat)

सैटेलाइट डाटा और ग्राउंड बेस्ड सिस्टम डाटा से अर्ली मॉर्निंग सिस्टम: हैदराबाद नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर के निदेशक डॉ प्रकाश चौहान ने कहा हिमालय में मौजूद सभी झीलों पर सेटेलाइट के जरिए निगरानी रखी जा रही है. सेटेलाइट डेटा एक फ्रीक्वेंसी से आता है. जिसका इस्तेमाल करके ग्लेशियर झीलों के बढ़ रहे आकार को मॉनिटर कर सकते हैं. वर्तमान समय में ग्लेशियर झीलों की निगरानी की जा रही है. वर्तमान समय में डेटा की कोई भी कमी नहीं है. कुछ ग्लेशियर झील, जो दूरदराज के क्षेत्रों में मौजूद हैं उनका ग्राउंड बेस्ड सिस्टम के जरिए निगरानी कर सकते हैं. इसके लिए वहां पर ग्राउंड बेस्ड सिस्टम लगाने की जरूरत है. जिससे सैटेलाइट डाटा और ग्राउंड बेस्ड सिस्टम से प्राप्त डेटा के आधार पर अर्ली मॉर्निंग सिस्टम बना सके.

ग्लेशियर झीलों की स्थिति (ETV Bharat)

फंड की कमी से रुका निगरानी की काम: वहीं, वाडिया इंस्टिट्यूट ऑफ़ हिमालय जियोलॉजी के निदेशक डॉ विनीत कुमार गहलोत ने कहा पिछले साल ग्लेशियर झीलों के निगरानी की पहल शुरू हुई थी. जिस दौरान एक कॉर्डिनेशन कमेटी बनी. जिसमें चर्चा के बाद ग्लेशियर झीलों की निगरानी ने की वरीयता तय की गई. पिछले साल झीलों की निगरानी की दिशा में कोई ठोस काम नहीं हो पाया. इसके लिए फंड का एलोकेशन नहीं हो पाया था.

वर्तमान में डाटा शेयरिंग बड़ी चुनौती: उन्होंने बताया पांच अतिसंवेदनशील ग्लेशियर झीलों में से उस ग्लेशियर झील पर ध्यान देने की जरूरत है, जिसकी वजह से नीचे रह रही आबादी प्रभावित होगी. लिहाजा इसके लिए चमोली जिले में स्थित वसुंधरा ग्लेशियर झील की बात की जा रही है. वर्तमान समय में डाटा शेयरिंग एक बड़ी चुनौती बनी हुई है. कोई भी डिपार्टमेंट, अपने काम को अहमियत देता है. उसका श्रेय लेना चाहता है. जिसके चलते डेटा शेयरिंग की समस्या आती है. झीलों की निगरानी के लिए जो भी डेटा, अन्य संस्थाओं की ओर से शेयर किए जाएंगे वो रियल टाइम डेटा होंगे. ऐसे में अन्य संस्थाओं को चाहिए कि वो झीलों की निगरानी के लिए अपना डाटा शेयर करें.

ग्लेशियर झीलों की निगरानी! (GLACIER LAKES MONITORING)

आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा ग्लेशियर झीलों की निगरानी तमाम माध्यमों से की जा रही है. जिसमें मुख्य रूप से सेटेलाइट इमेज के जरिए निगरानी करना शामिल है. इसके अलावा आपदा प्रबंधन विभाग की टीम चार झीलों में भ्रमण कर सर्वे करके आ चुका है. जिलों की स्थिति सामान्य है. कोई चिंताजनक बात नहीं है. ऐसे में इस साल भी 4 से 5 झीलों का सर्वे कराने का प्लान है. इसके साथ ही अन्य कुछ भारतीय संस्थानों को भी काम पर लगाया जा रहा है.

पढे़ं- उत्तराखंड के ग्लेशियर झीलों की निगरानी करेगा वाडिया इंस्टीट्यूट, शासन ने बनाया नोडल विभाग

पढे़ं- 15 अप्रैल से कर सकेंगे पिंडारी ग्लेशियर का दीदार, जानिए कहां कराना होगा रजिस्ट्रेशन

पढे़ं- उत्तराखंड में ग्लेशियर झीलों की निगरानी पर फोकस, वैज्ञानिक ने 3 पहलुओं पर अध्ययन बताया जरूरी

पढे़ं- धरती का इंडिकेटर है 'थर्ड पोल', जानें क्यों जरूरी है हिमालय, ग्लोबल वार्मिंग से सीधा कनेक्शन