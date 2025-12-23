ETV Bharat / bharat

अंकिता भंडारी केस: गट्टू कंट्रोवर्सी पर BJP का रिएक्शन, संगीन आरोपों से किया किनारा, जानिए क्या कहा

गट्टू विवाद पर उत्तराखंड भाजपा महामंत्री कुंदन परिहार का बयान आया है. उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति में सुचिता पहली प्राथमिकता है

UTTARAKHAND GATTU POLITICS
गट्टू कंट्रोवर्सी पर आया बीजेपी का रिएक्शन (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : December 23, 2025 at 6:16 PM IST

|

Updated : December 23, 2025 at 6:41 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

देहरादून: अंकिता भंडारी हत्याकांड मामला एक बार फिर सुर्खियों में है. इसकी वजह उत्तराखंड बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर की कथित पत्नी का वीडियो है. जिसमें उन्होंने भाजपा के बड़े नेता का नाम लिया. सुरेश राठौर की कथित पत्नी ने वीडियो में खुलासा किया है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में गट्टू ही वीआईपी था. जिसे स्पेशल सर्विस देने के लिए अंकिता पर दबाव बनाया जा रहा था.

भाजपा से निष्कासित पूर्व विधायक सुरेश राठौर की कथित पत्नी ने सोशल मीडिया पर अपनी अलग-अलग वीडियो में कई बड़े आरोप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर लगाए हैं. सुरेश राठौर से चल रहे विवाद के चलते उन्होंने अंकिता हत्याकांड से जुड़े कई बड़े राज के ऊपर से भी पर्दा हटाया है, मगर उनकी बातों में कितनी सच्चाई है इसको लेकर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, मगर उनके तमाम बयानों ने सियासी गलियारों में हड़कंप मचा हुआ है.

इसमें सबसे ज्यादा हल्ला अंकिता हत्याकांड में VIP के खुलासे पर मचा हुआ है. जिसमें बीजेपी के एक बड़े नेता का नाम आ रहा है. जिसके बाद कांग्रेस ने इस मामले में बीजेपी पर हमला बोला. कांग्रेस ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की. गणेश गोदियान ने मोर्चा संभाला. जिसके बाद उन्होंने बीजेपी के साथ ही राज्य सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाये.

वहीं, अब इस मामले में उत्तराखंड भाजपा का भी रिएक्शन आया है. उत्तराखंड भाजपा प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने कहा भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति में सुचिता पहली प्राथमिकता है. किसी भी नेता को अपनी छवि बनाने में पूरा जीवन लग जाता है, लेकिन कोई व्यक्ति उस पर आरोप लगाकर उसके पूरे जीवन भर की मेहनत को एक पल में मिट्टी कर देता है. इस तरह के आरोपों पर भरोसा नहीं करना चाहिए.

गट्टू कंट्रोवर्सी पर आया बीजेपी का रिएक्शन (ETV Bharat)

कुंदन परिहार ने कहा इन आरोपों को इस तरह से नहीं लिया जाना चाहिए. कांग्रेस द्वारा इस मुद्दे को उठाए जाने के बाद भी भाजपा इस विषय पर संज्ञान ले रही है. उन्होंने कहा संगठन स्तर पर इस मामले में कुछ प्रतिक्रिया देनी है या फिर कोई कार्रवाई करनी है तो उसको लेकर के भी विचार किया जाएगा. उन्होंने कहा यदि किसी व्यक्ति द्वारा पार्टी के शीर्ष नेताओं की छवि को धूमिल किया जा रहा है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी.

कुंदन परिहार ने कहा कांग्रेस मामले को राजनीतिक रूप दे रही है. उन्होंने कहा कि इस मामले में अभी कई सारे स्पष्टीकरण बाकी हैं. उसके बाद ही हमें किसी फैसले पर पहुंचना चाहिए.

पढे़ं- कौन है गट्टू? दिल्ली से देहरादून तक सियासी पारा 'HIGH', हमलावर हुई कांग्रेस

पढे़ं- अंकिता भंडारी हत्याकांड, कांग्रेस ने दिल्ली में खोला VIP का नाम, वीडियो का दिया हवाला

Last Updated : December 23, 2025 at 6:41 PM IST

TAGGED:

अंकिता भंडारी हत्याकांड
गट्टू पर उत्तराखंड बीजेपी रिएक्शन
उत्तराखंड गट्टू पॉलिटिक्स
UTTARAKHAND GATTU POLITICS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.