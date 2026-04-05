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इस बार गंगोत्री धाम में होने जा रहा ये बदलाव, मंदिर समिति ने लिया अहम फैसला

उत्तरकाशी (उत्तराखंड): गंगोत्री मंदिर समिति की ओर से धाम में मुख्य मंदिर के दर्शन के लिए समय में बदलाव किया गया है. समिति के अनुसार अब श्रद्धालु शाम चार बजे तक ही गंगा जी के दर्शन कर पाएंगे. उसके बाद शाम पौने आठ बजे तक गंगा के शयनकाल के लिए कपाट बंद कर दिए जाएंगे. श्रद्धालु पौने आठ बजे होने वाली गंगा आरती के बाद रात्री दस बजे तक दर्शन कर पाएंगे.

शनिवार को गंगोत्री धर्मशाला में गंगोत्री मंदिर समिति समेत तीर्थ पुरोहितों की वार्षिक बैठक का आयोजन किया गया. इसमें आय व्यय के साथ ही इस वर्ष के मुख्य मंदिर में पुजारी और अन्य व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई. बैठक में सबसे अहम निर्णय गंगोत्री मंदिर दर्शन की समय सारिणी को लेकर लिया गया. गंगोत्री मंदिर समिति के सचिव सुरेश सेमवाल ने बताया कि गत वर्ष तक धाम में मंदिर के दर्शन दोपहर दो बजे तक होते थे. उसके बाद मंदिर के कपाट तीन बजे तक बंद कर दिए जाते थे और उसके बाद दोबारा दर्शन होते थे. इसलिए इस बार सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि अब मंदिर के दर्शन शाम चार बजे तक होंगे. उसके बाद पौने आठ बजे सायंकालीन गंगा आरती के दौरान मंदिर के कपाट दोबारा दर्शन के लिए खोले जाएंगे.