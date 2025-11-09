ETV Bharat / bharat

पीएम मोदी ने सुनाई उत्तराखंड की विकास'गाथा', जानिये संबोधन की बड़ी बातें

पीएम मोदी ने कहा रजत जयंती की प्रदर्शनी को सभी को देखना चाहिए. इसमें उत्तराखंड के 25 वर्षों की जर्नी का झलक है. पीएम मोदी ने कहा ये प्रदर्शनी प्रेरित करने वाली है. पीएम मोदी ने कहा 25 साल पहले उत्तराखंड का बजट बहुत कम था. आज ये बजट बढ़कर 1 लाख करोड़ को पार कर चुका है. 25 सालों में बिजली उत्पाद चार गुना हो गया है. यहां की हेली सेवाओं में भी विस्तार हुआ है.

पीएम मोदी ने एक बार फिर से कहा ये दशक उत्तराखंड का है. पीएम मोदी ने कहा आज उत्तराखंड अपने 25 साल पूरे कर रहा है. उन्होंने कहा ये उत्तराखंड के उत्कर्ष का काल है. पीएम मोदी ने कहा उत्तराखंड के बनते समय चुनौतियां कम नहीं थी. तब ज्यादातर जरुरतें केंद्र के सहयोग से पूरी होती थी. आज तस्वीर पूरी बदल चुकी है.

पीएम मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत गढ़वाली से की. इस दौरान पीएम मोदी ने उत्तराखंड के 25 वर्षों की जर्नी को याद किया. पीएम मोदी ने आज का दिन उत्तराखंडवासियों के सपनों का दिन है. पीएम मोदी ने कहा डबल इंडन की भाजपा सरकार उत्तराखंड को नई उंचाईयों पर ले जाने का काम कर रही है. पीएम मोदी ने इस मौके पर शहीद बलिदानियों को भी याद किया. पीएम मोदी ने कहा उत्तराखंडवासियों की कठिनाईयां मुझे प्रेरित करती हैं. पीएम मोदी ने उत्तराखंड में बिताये गये पुराने दिनों को भी याद किया.

पीएम मोदी आज सुबह 11.30 बजे देहरादून पहुंचे. जहां उत्तराखंड राज्यपाल, सीएम धामी के साथ ही दूसरे नेताओं ने पीएम मोदी का स्वागत किया. इसके बाद पीएम मोदी सड़क मार्ग से कार्यक्रम स्थल के लिए रवाना हुये. कार्यक्रम स्थल पहुंचकर पीएम मोदी ने सबसे पहले प्रदर्शनी का अवलोकन किया. इसके बाद पीएम मोदी मंच पर पहुंचे.

देहरादून: उत्तराखंड स्थापना दिवस को रजय जयंती वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है. जिसके लिए प्रदेशभर में कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है. उत्तराखंड स्थापना दिवस का मुख्य कार्यक्रम देहरादून एफआरआई में हो रहा है. जिसमें हिस्सा लेने के लिए पीएम मोदी उत्तराखंड पहुंच चुके हैं.

पीएम मोदी ने कहा उत्तराखंड भारत की आध्यात्मिक धड़कन है. पीएम मोदी ने कहा यहां हजारों श्रद्धालु पहुंचते हैं. पीएम मोदी ने बेहतक कनेक्टिविटी पर भी जोर दिया. पीएम मोदी ने ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल मार्ग, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे, केदारनाथ रोपवे, हेमकुंड साहिब रोपवे का जिक्र किया.

पीएम मोदी ने कहा उत्तराखंड की असली शक्ति इसका अध्यात्म है. उत्तराखंड अगर चाहे तो खुद को इस क्षेत्र में विश्व में नंबर वन बन सकता है. पीएम मोदी ने कहा यहां के मठ मंदिरों में विदेशों से श्रद्धालु पहुंचते हैं. यहां की औषधियां भी अपने आप में खास है. पीएम मोदी ने कहा उत्तराखंड वेलनेस का दिशा में अच्छा काम कर रहा है. पीएम मोदी ने वाइब्रेंट विलेज योजना का जिक्र किया. उन्होंने कहा उत्तराखंड का हर वाइब्रेंट विलेज टूरिज्म का बड़ा केंद्र बनेंगे.

पीएम मोदी ने कहा अब हमें उत्तराखंड में छुपी हई संभावनाओं पर विचार करने की जरुरत है. पीएम मोदी के उत्तराखंड के त्योहार और मेलों का जिक्र किया. पीएम मोदी ने कहा यहां के त्योहार और मेलों को वर्ल्ड मैप पर लाने के लिए वन डिस्ट्रिक वन मेला जैसी पहल शुरू करनी चाहिए. उत्तराखंड के पहाड़ी फलों को भी खूब पंसद किया जाता है. पीएम मोदी ने कहा उत्तराखंड में 12 महीने पर्यटन की संभावनाएं हैं. उत्तराखंड सरकार इस दिशा में विंटर टूरिज्म पर काम कर रही है. पर्यटकों की संख्या में भी बढ़ोत्तरी हुई है. आदि कैलाश अल्ट्रा मैराथन देश दुनिया में छाई है.

पीएम मोदी ने उत्तराखंड चारधाम यात्रा का जिक्र भी किया. उन्होंने कहा केदारनाथ धाम में इस साल 17 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किये. पीएम मोदी ने कहा उत्तराखंड में इको टूरिज्म, एडवेंचर, फिल्म शूटिंग, वेडिंग डेस्टिनेशन के लिए फेमस हो रहा है. पीएम मोदी ने कहा वेड इन इंडिया के लिए उत्तराखंड अच्छी जगह है.

पीएम मोदी ने कहा उत्तराखंड सरकार ने वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा दिया है. यहां के कई उत्पादों को जीआई टैग मिला है. उन्होंने कहा बदरी गाय का घी खूब पसंद किया जा रहा है. बेडू को भी लोग पसंद कर रहे हैं. उन्होंने कहा जीआई टैग वाले प्रोडक्ट को घर घर पहुंचाना है. हाउस ऑफ हिमालय उत्तराखंड को एक मंच पर ला रहा है. पीएम मोदी ने कहा उत्तराखंड के कई उत्पाद आज डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हैं. जिससे ये आसानी से उपब्ध हो रहे हैं.

पीएम मोदी ने कहा अब तक उत्तराखंड के विकास में कई बाधाएं आई हैं, मगर बीजेपी सरकारों ने सभी का सामना किया. उन्होंने धामी सरकार की जमकर तारीफ की है. पीएम मोदी ने यूसीसी, डेमेग्राफी चेंज के मुद्दे पर धामी सरकार की सराहना की.

