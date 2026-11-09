राज्य स्थापना दिवस आज, सीएम धामी का शहीदों को नमन, PM मोदी बोले- 'विश्व की आध्यात्मिक राजधानी' बनेगा उत्तराखंड
उत्तराखंड में धूमधाम से मनाया जा रहा स्थापना दिवस. प्रदेशवासियों को पीएम मोदी और सीएम धामी ने दी बधाई.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 9, 2026 at 9:42 AM IST|
Updated : November 9, 2026 at 10:16 AM IST
देहरादून: उत्तराखंड में स्थापना दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है. राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर प्रदेश में कार्यक्रम आयोजित किया जा रहे हैं. इसी क्रम में 9 नवंबर 2026 को राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून कचहरी स्थित शहीद स्थल पहुंचे. जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित करते हुए नमन किया. वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र भेजकर राज्य स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी है.
उत्तर प्रदेश से अलग एक पर्वतीय राज्य उत्तराखंड बनाने में प्रदेश के आंदोलनकारी की एक बड़ी भूमिका रही है. क्योंकि एक लंबे संघर्ष के बाद और करीब 40 से अधिक आंदोलनकारी के बलिदानों के बाद एक पृथक उत्तराखंड राज्य मिला. यही वजह है कि हर साल स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री शहीद स्थल पहुंचकर शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित करते हैं. इसी क्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शहीद स्थल पहुंचे जहां उन्होंने शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित करते हुए नमन किया. हालांकि, इस दौरान राज्य आंदोलनकारियों ने तमाम मांग पत्रों को भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपा.
उत्तराखंड स्थापना दिवस के अवसर पर राज्य के सभी निवासियों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी यह देवभूमि आध्यात्मिक चेतना और अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य से समृद्ध है। मनोरम पर्वतीय परिदृश्यों, पवित्र नदियों और पावन चारधाम के साथ-साथ यह प्रदेश अपनी गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत के लिए भी विशिष्ट पहचान रखता है। राज्य के परिश्रमी, प्रतिभाशाली और प्रगतिशील लोगों की सक्रिय भागीदारी से उत्तराखंड आज हर क्षेत्र में विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। मुझे विश्वास है कि प्रकृति एवं संस्कृति प्रेमियों का यह प्रदेश प्रगति के पथ पर निरंतर तेज गति से आगे बढ़ता रहेगा। यह विशेष अवसर राज्य के सभी लोगों के जीवन में सुख, शांति एवं समृद्धि लेकर आए।— Narendra Modi (@narendramodi) November 9, 2026
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र भेजकर उत्तराखंड के सभी नागरिकों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं. प्रधानमंत्री ने अपने विस्तृत संदेश में उत्तराखंड की 26 वर्षों की विकास यात्रा, राज्य की आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत, आधारभूत ढांचे के विस्तार, सीमांत क्षेत्रों के विकास तथा विभिन्न क्षेत्रों में हासिल उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए राज्य सरकार के प्रयासों की सराहना की है.पीएम ने कहा कि 9 नवंबर 2000 को भारत रत्न, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की दूरदृष्टि और दृढ़ संकल्प से उत्तराखंड एक अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया.
आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी, उत्तराखण्ड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर आपकी आत्मीय शुभकामनाओं एवं स्नेहपूर्ण संदेश के लिए समस्त प्रदेशवासियों की ओर से हृदय से आभार। आपके दूरदर्शी नेतृत्व, सतत मार्गदर्शन एवं केंद्र सरकार के अभूतपूर्व सहयोग से देवभूमि उत्तराखण्ड विकास और समृद्धि के नए कीर्तिमान स्थापित करते हुए निरंतर आगे बढ़ रहा है। आपके मार्गदर्शन में हम उत्तराखण्ड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और प्राकृतिक स्वरूप को संरक्षित रखते हुए विकसित उत्तराखण्ड से विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहे हैं।— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) November 9, 2026
राज्य स्थापना की यह वर्षगांठ देवभूमि के लोगों के अदम्य साहस, अटूट स्वाभिमान और अनवरत प्रगति के संकल्प को नमन करने का अवसर है. उन्होंने कहा कि राज्य गठन के समय जिन आकांक्षाओं के साथ उत्तराखंड का निर्माण हुआ था, आज प्रदेश उन्हें साकार करने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है.प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड की प्राकृतिक सुंदरता और आध्यात्मिक महत्ता का उल्लेख करते हुए कहा कि हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच बसा यह प्रदेश प्रकृति के अनुपम सौंदर्य और आध्यात्मिक वैभव का संगम है.
समस्त प्रदेशवासियों को उत्तराखण्ड राज्य स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। यह गौरवशाली दिवस हमें अपने राज्य के निर्माण के लिए संघर्ष करने वाले आंदोलनकारियों के त्याग, बलिदान और संकल्प का स्मरण कराता है। आइए, इस पावन अवसर पर हम सभी देवभूमि उत्तराखण्ड की समृद्ध संस्कृति, गौरवशाली परंपराओं और प्राकृतिक विरासत को संजोने तथा राज्य को विकास, प्रगति और समृद्धि के नए आयामों तक पहुंचाने का संकल्प लें। जय हिन्द! जय उत्तराखण्ड!— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) November 9, 2026
मां गंगा और यमुना जैसी पवित्र नदियों का उद्गम इसी धरती से होता है. पंच केदार, पंच प्रयाग और चारधाम की परंपरा उत्तराखंड को देश की आस्था का महत्वपूर्ण केंद्र बनाती है. बाबा केदारनाथ और बदरी विशाल से लेकर गंगोत्री, यमुनोत्री, हेमकुंड साहिब, जागेश्वर धाम और आदि कैलाश तक प्रदेश के पवित्र स्थल करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था और विश्वास से जुड़े हैं. उत्तराखंड से अपने पुराने जुड़ाव का उल्लेख करते हुए कहा कि संगठन के कार्यों के दौरान उन्होंने देवभूमि के अनेक क्षेत्रों में लंबा समय बिताया है.
केदारनाथ की दिव्य गुफा में साधना, आदि कैलाश की आध्यात्मिक यात्रा, बुग्यालों का आशीर्वाद और माताओं-बहनों का स्नेह आज भी उनकी स्मृतियों में जीवंत है. प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी बनने की पूरी क्षमता वाला प्रदेश बताते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निरंतर कार्य कर रही है.
ये भी पढ़ें:
- किसानों के लिए मुश्किल भरे होंगे अगले 2 हफ्ते, ठंड बढ़ाएगी परेशानी, कैसे रखें फसलों का ख्याल? जानिये
- गैरसैंण में सीएम धामी प्रेस कॉन्फ्रेंस, पेश किया रिपोर्ट कार्ड, एक क्लिक में जानिए बड़ी बातें
- उत्तराखंड के सभी जिलों में बनेंगे मॉडल पशु चिकित्सालय, दुग्ध उत्पादक सेवा केन्द्र भी होंगे स्थापित
- उत्तराखंड राज्य आंदोलन के जिंदा 'शहीद', 25 साल बाद भी हरे जख्म, कब बदलेंगे हालात?