हरीश रावत की कार मेरठ में हुई हादसे का शिकार, बाल-बाल बचे पूर्व सीएम, सुरक्षाकर्मी घायल
उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की जान बाल-बाल बची, अनियंत्रित कार दूसरे वाहनों से टकराई
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 18, 2025 at 9:49 PM IST|
Updated : October 18, 2025 at 10:03 PM IST
मेरठ/देहरादून: उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत शुक्रवार को एक सड़क दुर्घटना में बाल-बाल बच गए. उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत दिल्ली से देहरादून जाते समय कंकरखेड़ा के पास एक कार दुर्घटना में बाल-बाल बच गए. हालांकि एक सुरक्षा कर्मी गंभीर रूप से घायल हो गया.
पूर्व सीएम हरीश रावत की कार का हादसा: उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरीश रावत का मेरठ-दिल्ली-देहरादून हाईवे पर एमआईटी कॉलेज के पास एक्सीडेंट हो गया. जानकारी के अनुसार यहां उनकी कार अनियंत्रित हो गई और कई गाड़ियों से टकरा गईं, लेकिन वे बाल-बाल बच गए. पुलिस मौके पर पहुंची और उन्हें दूसरी गाड़ी में बिठाया गया. इसके बाद वो देहरादून रवाना हो गए.
मैं ठीक हूँ, चिंता की कोई बात नहीं है, गाड़ी को नुकसान जरूर हुआ है। pic.twitter.com/ZIZcG1pjCP— Harish Rawat (@harishrawatcmuk) October 18, 2025
हादसे में हरीश रावत सुरक्षित: हरीश रावत को कोई चोट नहीं आई और उन्होंने दुर्घटना के बाद अपनी यात्रा फिर से शुरू कर दी. दुर्घटना के कारण या वाहन की स्थिति के बारे में विवरण अभी तक सामने नहीं आया है.
देहरादून आ रहे थे हरीश रावत: रिपोर्टों के अनुसार, उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत अपने निजी वाहन से आ रहे थे. तभी कंकरखेड़ा इलाके के पास एक अन्य वाहन अचानक उनके सामने आ गया. टक्कर से बचने की कोशिश में, उनकी कार ने नियंत्रण खो दिया, जिससे कार अन्य वाहनों से टकरा गई और फिर हाईवे के डिवाइडर से टकरा गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि उनकी कार का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया.
हादसे के बाद दूसरे वाहन से आए हरीश रावत: घटना के तुरंत बाद अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे. कंकरखेड़ा पुलिस ने पूर्व मुख्यमंत्री को सुरक्षा में लेते हुए देहरादून भेजने के लिए दूसरे वाहन का इंतजाम किया.
हरीश रावत ने कहा मैं सुरक्षित हूं: हादसे के बाद हरीश रावत ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा-
मैं ठीक हूँ, चिंता की कोई बात नहीं है, गाड़ी को नुकसान जरूर हुआ है।
कैसे हुआ हादसा? जानकारी के मुताबिक, हरीश रावत अपने काफिले के साथ दिल्ली से देहरादून जा रहे थे. मेरठ सीमा में प्रवेश करते ही उन्हें पुलिस एस्कॉर्ट उपलब्ध कराई गई. शनिवार और धनतेरस होने की वजह से हाईवे पर वाहनों का दबाव अधिक था. इसी दौरान अचानक आगे चल रही एस्कॉर्ट गाड़ी ने ब्रेक लगा दिए. एस्कार्ट के ठीक पीछे चल रही हरीश रावत की इनोवा कार नियंत्रण खो बैठी और सीधे एस्कॉर्ट वाहन से जा टकराई. इसके बाद वहां अनेक गाड़ियां आपस में टकरा गईं.
हरीश रावत पूरी तरह सुरक्षित: टक्कर के तुरंत बाद सुरक्षा कर्मियों ने हरीश रावत को क्षतिग्रस्त वाहन से सुरक्षित बाहर निकाला और दूसरी कार में बैठाया. इस हादसे में एक सुरक्षा कर्मी को गंभीर चोटें आई हैं. उसका एक निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है. घायल पुलिसकर्मी का नाम राजवीर है.
SSP ने ये कहा: मेरठ के एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने बताया कि जैसे ही दुर्घटना की सूचना मिली, तत्काल एसपी ट्रैफिक ने उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत से सम्पर्क किया. उन्हें दूसरी गाड़ी से एस्कॉर्ट के साथ मेरठ जिले की सीमा तक छोड़ा गया. उनकी क्षतिग्रस्त इनोवा कार को पास के सर्विस सेंटर भेज दिया है.
