हरीश रावत की कार मेरठ में हुई हादसे का शिकार, बाल-बाल बचे पूर्व सीएम, सुरक्षाकर्मी घायल

हरीश रावत की क्षतिग्रस्त कार ( Photo- ETV Bharat )

मेरठ/देहरादून: उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत शुक्रवार को एक सड़क दुर्घटना में बाल-बाल बच गए. उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत दिल्ली से देहरादून जाते समय कंकरखेड़ा के पास एक कार दुर्घटना में बाल-बाल बच गए. हालांकि एक सुरक्षा कर्मी गंभीर रूप से घायल हो गया. पूर्व सीएम हरीश रावत की कार का हादसा: उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरीश रावत का मेरठ-दिल्ली-देहरादून हाईवे पर एमआईटी कॉलेज के पास एक्सीडेंट हो गया. जानकारी के अनुसार यहां उनकी कार अनियंत्रित हो गई और कई गाड़ियों से टकरा गईं, लेकिन वे बाल-बाल बच गए. पुलिस मौके पर पहुंची और उन्हें दूसरी गाड़ी में बिठाया गया. इसके बाद वो देहरादून रवाना हो गए. हादसे में हरीश रावत सुरक्षित: हरीश रावत को कोई चोट नहीं आई और उन्होंने दुर्घटना के बाद अपनी यात्रा फिर से शुरू कर दी. दुर्घटना के कारण या वाहन की स्थिति के बारे में विवरण अभी तक सामने नहीं आया है. देहरादून आ रहे थे हरीश रावत: रिपोर्टों के अनुसार, उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत अपने निजी वाहन से आ रहे थे. तभी कंकरखेड़ा इलाके के पास एक अन्य वाहन अचानक उनके सामने आ गया. टक्कर से बचने की कोशिश में, उनकी कार ने नियंत्रण खो दिया, जिससे कार अन्य वाहनों से टकरा गई और फिर हाईवे के डिवाइडर से टकरा गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि उनकी कार का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया.