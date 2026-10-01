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कैप्टन स्मित मच्छार को मिले भारत रत्न, उत्तराखंड के पूर्व सीएम की मांग

उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने कैप्टन स्मित मच्छार की जमकर तारीफ की है.

CAPTAIN SMIT MACHHAR
हरीश रावत कैप्टन स्मित मच्छार (फोटो सोर्स: ANI)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : October 1, 2026 at 2:23 PM IST

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Updated : October 1, 2026 at 2:29 PM IST

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हरिद्वार: फ्लाई दुबई के भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मच्छार चर्चाओं में हैं. कैप्टन स्मित मच्छार ने दुबई से तेल अबीव जा रही फ्लाइट में बड़ी ही बहादुरी से हवा में 170 पैसेंजर्स की जान बचाई. उनकी इस बहादुरी के बाद दुनियाभर में उनकी चर्चा हो रही है. समाचार पत्रों से लेकर सोशल मीडिया हर जगह कैप्टन स्मित मच्छार छाये हुये हैं. उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत भी कैप्टन स्मित मच्छार के फैन हो गये हैं. उन्होंने कैप्टन स्मित मच्छार की बहादुरी के लिए उन्हें भारत रत्न देने की मांग की है.

उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत कहा-

यदि वो पायलट भारतीय हैं तो वो भारत रत्न देने के लायक हैं. उसने हमारे सम्मान को कई गुना ऊपर बढ़ाने का काम किया है. निश्चित रूप से वो हीरो है, जिसने अपने जीवन को दांव पर लगाकर विमान में बैठे यात्रियों की जान बचाई. उसकी जितनी सराहना की जाए वो कम है.

-हरीश रावत, पूर्व सीएम, उत्तराखंड

उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कैप्टन स्मित मच्छार ने नाजुक पलों में भी अपने पायलट धर्म का पालन किया. उन्होंने प्लेन को सुकशल उतारा. उनके इस काम से उनकी जितना तारीफ की जाये उतनी कम है.

उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने हरिद्वार में धन्यवाद संवाद यात्रा निकाल रहे हैं. इस दौरान हरीश रावत ने कैप्टन स्मित मच्छार को लेकर बयान दिया. जिसमें उन्होंने कैप्टन स्मित मच्छार को भारत रत्न देने की मांग की.

बता दें कैप्टन स्मित मच्छार को लेकर पीएम मोदी के साथ ही दूसरे कई नेता सराह चुके हैं. आज पीएम मोदी ने कैप्टन स्मित मच्छार के परिजनों से भी बात की. जिसमें पीएम मोदी ने कैप्टन स्मित मच्छार की जमकर सराहना की. साथ ही उन्होंने मदद का भरोसा भी दिलाया. दुनियाभर के नेता भी कैप्टन स्मित मच्छार की तारीफ कर रहे हैं. इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा इस भारतीय जांबाज ने हमें 9/11 जैसी घटना से बचाया है. उन्होंने सभी से स्मित के अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करने की अपील की है.

पढे़ं- 174 यात्रियों को बचाने वाले भारतीय कैप्टन स्मित की ट्रंप- नेतन्याहू ने की प्रशंसा, बताया फ्लाईदुबई फ्लाइट का हीरो

Last Updated : October 1, 2026 at 2:29 PM IST

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