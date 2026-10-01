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कैप्टन स्मित मच्छार को मिले भारत रत्न, उत्तराखंड के पूर्व सीएम की मांग

यदि वो पायलट भारतीय हैं तो वो भारत रत्न देने के लायक हैं. उसने हमारे सम्मान को कई गुना ऊपर बढ़ाने का काम किया है. निश्चित रूप से वो हीरो है, जिसने अपने जीवन को दांव पर लगाकर विमान में बैठे यात्रियों की जान बचाई. उसकी जितनी सराहना की जाए वो कम है.

उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कैप्टन स्मित मच्छार ने नाजुक पलों में भी अपने पायलट धर्म का पालन किया. उन्होंने प्लेन को सुकशल उतारा. उनके इस काम से उनकी जितना तारीफ की जाये उतनी कम है.

उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने हरिद्वार में धन्यवाद संवाद यात्रा निकाल रहे हैं. इस दौरान हरीश रावत ने कैप्टन स्मित मच्छार को लेकर बयान दिया. जिसमें उन्होंने कैप्टन स्मित मच्छार को भारत रत्न देने की मांग की.

बता दें कैप्टन स्मित मच्छार को लेकर पीएम मोदी के साथ ही दूसरे कई नेता सराह चुके हैं. आज पीएम मोदी ने कैप्टन स्मित मच्छार के परिजनों से भी बात की. जिसमें पीएम मोदी ने कैप्टन स्मित मच्छार की जमकर सराहना की. साथ ही उन्होंने मदद का भरोसा भी दिलाया. दुनियाभर के नेता भी कैप्टन स्मित मच्छार की तारीफ कर रहे हैं. इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा इस भारतीय जांबाज ने हमें 9/11 जैसी घटना से बचाया है. उन्होंने सभी से स्मित के अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करने की अपील की है.

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