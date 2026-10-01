कैप्टन स्मित मच्छार को मिले भारत रत्न, उत्तराखंड के पूर्व सीएम की मांग
उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने कैप्टन स्मित मच्छार की जमकर तारीफ की है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 1, 2026 at 2:23 PM IST|
Updated : October 1, 2026 at 2:29 PM IST
हरिद्वार: फ्लाई दुबई के भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मच्छार चर्चाओं में हैं. कैप्टन स्मित मच्छार ने दुबई से तेल अबीव जा रही फ्लाइट में बड़ी ही बहादुरी से हवा में 170 पैसेंजर्स की जान बचाई. उनकी इस बहादुरी के बाद दुनियाभर में उनकी चर्चा हो रही है. समाचार पत्रों से लेकर सोशल मीडिया हर जगह कैप्टन स्मित मच्छार छाये हुये हैं. उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत भी कैप्टन स्मित मच्छार के फैन हो गये हैं. उन्होंने कैप्टन स्मित मच्छार की बहादुरी के लिए उन्हें भारत रत्न देने की मांग की है.
उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत कहा-
यदि वो पायलट भारतीय हैं तो वो भारत रत्न देने के लायक हैं. उसने हमारे सम्मान को कई गुना ऊपर बढ़ाने का काम किया है. निश्चित रूप से वो हीरो है, जिसने अपने जीवन को दांव पर लगाकर विमान में बैठे यात्रियों की जान बचाई. उसकी जितनी सराहना की जाए वो कम है.
-हरीश रावत, पूर्व सीएम, उत्तराखंड
उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कैप्टन स्मित मच्छार ने नाजुक पलों में भी अपने पायलट धर्म का पालन किया. उन्होंने प्लेन को सुकशल उतारा. उनके इस काम से उनकी जितना तारीफ की जाये उतनी कम है.
Captain Smit Machchhar is a HERO.— Narendra Modi (@narendramodi) October 1, 2026
In the face of the gravest danger and despite being seriously injured, he showed immense courage and an unwavering resolve to protect the lives of others.
His valour helped save hundreds of lives and avert a great tragedy.
India is proud of…
उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने हरिद्वार में धन्यवाद संवाद यात्रा निकाल रहे हैं. इस दौरान हरीश रावत ने कैप्टन स्मित मच्छार को लेकर बयान दिया. जिसमें उन्होंने कैप्टन स्मित मच्छार को भारत रत्न देने की मांग की.
My salute to the Indian pilot Captain Smit Machchhar for his extraordinary bravery.— Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) September 30, 2026
Despite being stabbed and seriously injured, he fought back, resisted, opened the cockpit door, and enabled passengers and crew to overpower the attacker — preventing a catastrophic mid-air…
बता दें कैप्टन स्मित मच्छार को लेकर पीएम मोदी के साथ ही दूसरे कई नेता सराह चुके हैं. आज पीएम मोदी ने कैप्टन स्मित मच्छार के परिजनों से भी बात की. जिसमें पीएम मोदी ने कैप्टन स्मित मच्छार की जमकर सराहना की. साथ ही उन्होंने मदद का भरोसा भी दिलाया. दुनियाभर के नेता भी कैप्टन स्मित मच्छार की तारीफ कर रहे हैं. इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा इस भारतीय जांबाज ने हमें 9/11 जैसी घटना से बचाया है. उन्होंने सभी से स्मित के अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करने की अपील की है.
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