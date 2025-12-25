ETV Bharat / bharat

सर्दियों में भी क्यों सुलग रहे उत्तराखंड के जंगल? पोचर कनेक्शन या मानव- वन्यजीव संघर्ष, जानिये वजह

धीरज सजवाण की रिपोर्ट

देहरादून(उत्तराखंड) पूरा हिमालय में इस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है. इसके बावजूद भी उत्तराखंड के जंगल इन दिनों आग की चपेट में हैं. पूरे प्रदेश में तकरीबन 16 जगह पर फॉरेस्ट फायर की घटनाएं रिकॉर्ड की गई हैं.यह घटनाएं ज्यादातर गांव बसावटों के आसपास देखने को मिल रही है. सर्दियों में ठंड के बाद भी उत्तराखंड के जंगलों में आग क्यों लग रही है? इसको लेकर अलग-अलग तरह के तथ्य सामने आ रहे हैं.

फॉरेस्ट फायर से 6.35 हेक्टेयर जंगल प्रभावित: उत्तराखंड में अमूमन 15 फरवरी से फॉरेस्ट फायर का सीजन शुरू माना जाता है. उससे पहले का यह मौसम फॉरेस्ट फायर के लिए ऑफ सीजन माना जाता है. जिसमें वन विभाग अपनी तैयारियां करता है. वन विभाग से मिली ताजा जानकारी के अनुसार उत्तराखंड में कुल 41 वन प्रभाग मौजूद हैं. इनमें से टौंस- पुरोला सहित पूरे गढ़वाल परिक्षेत्र के पांच अलग अलग जगह पर आग की घटनाएं रिकॉर्ड की गई हैं. इन घटनाओं के दौरान वन विभाग का 1.4 हेक्टर वन आग के चपेट में आया है. वहीं इसके अलावा गोपेश्वर बदरीनाथ वनप्रभाग में 6 अलग-अलग जगह पर आग की घटनाएं देखी गई. जिसमें तकरीबन 2.7 हेक्टर जंगल प्रभावित हुआ. वहीं केदारनाथ वाइल्डलाइफ क्षेत्र में भी आग की घटना दर्ज की गई है. इस तरह से फॉरेस्ट फायर के इस ऑफ सीजन में पिछले एक सप्ताह तक कल 16 अलग-अलग जगह पर आज की घटनाएं रिकॉर्ड की गई. जिसमें 6.35 हेक्टेयर जंगल प्रभावित हुआ है.

जंगली जानवरों का फॉरेस्ट फायर कनेक्शन: पौड़ी गढ़वाल के एकेश्वर ब्लॉक की ग्रामसभा मलेथा के ग्राम प्रधान नवीन बडोला बताते हैं कि उनके गांव में जंगली जानवरों का बहुत ज्यादा आतंक बढ़ गया है. उन्होंने कहा उनके गांव में गुलदार लगातार एक के बाद एक हमला कर रहा है. उन्होंने बताया पिछले एक महीने में गुलदार उनके गांव में 9 घटनाओं को अंजाम दे चुका है. जिसमें वन्यजीवों द्वारा मवेशियों को निशाना बनाया गया है. उन्होंने बताया जंगली जानवरों की इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि वह लोगों के सामने सामने हमले कर रहे हैं. यह भी एक वजह है कि लोग अनजाने में अपनी सुरक्षा के लिए जंगलों में आग लग रहे हैं. जिससे जंगली जानवर गांव में ना आए. इसी गांव के अन्य ग्रामीण नरेंद्र सिंह और संगीता देवी मैं उनके गांव के आसपास लगी आग की पुष्टि की है. उन्होंने कहा उन्हें इस बात की जानकारी तो नहीं है कि आग किसने लगाई, लेकिन इससे नुकसान जरूर हो रहा है. लोग अनजाने में अपनी सुरक्षा के लिए जंगलों को आग के हवाले कर रहे हैं.

कंट्रोल फायर की एक्सरसाइज जरूरी: वही, इस पूरे मामले पर प्रमुख वन संरक्षक रंजन कुमार मिश्र का कहना है कि इस समय धरती में बहुत ज्यादा नमी नहीं है. पूरा नवंबर का महीना ड्राई गया है. उसके बाद दिसंबर में भी बारिश नहीं हुई है. यही वजह है कि इस समय जंगलों में आज बहुत तेजी से फैल रही है. उन्होंने कहा पौड़ी जिला हमेशा से हमारा वन अग्नि संभावित क्षेत्र में रहा है. ऐसे समय में जब आग फैलने की बहुत ज्यादा संभावनाएं होती है तो उससे पहले वन विभाग एक कंट्रोल्ड फायर एक्सरसाइज करता है. इसमें विशेष तौर पर बसावटों के आसपास की छोटी जगह को कंट्रोल फायर के तहत जलाया जाता है. जिससे जंगल की आग गांव तक न पहुंचे, फिर जंगल की ओर जाने वाले रास्ते पर पड़ी हुई खरपतवार को जलाकर दो जंगलों के बीच में एक गैप मेंटेन किया जाता है.