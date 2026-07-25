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नक्शे की नहीं जरूरत, डिजिटल होंगे जंगल: सैटेलाइट तकनीक से तय होंगी उत्तराखंड के वनों की सीमाएं, शुरू होगा हाईटेक सर्वे

उत्तराखंड वन विभाग वन क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण रोकने के लिए 340 करोड़ की परियोजना से डिजिटल बाउंड्री करेगा. रिपोर्ट- नवीन उनियाल

Digital boundaries of forest areas
जंगलों में अवैध अतिक्रमण को रोकेगी डिजिटल बाउंड्री (PHOTO-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 25, 2026 at 5:47 PM IST

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देहरादून: उत्तराखंड के जंगल अब सिर्फ नक्शों में नहीं, बल्कि अत्याधुनिक डिजिटल तकनीक से पूरी तरह चिन्हित होंगे. राज्य सरकार ने करीब 340 करोड़ रुपए की लागत से वन भूमि की जियो-रेफरेंसिंग (Geo-Referencing) की महत्वाकांक्षी परियोजना तैयार की है. इसके तहत राज्य के 1,784 वन ब्लॉकों, लगभग 47 हजार 701 किलोमीटर लंबी वन सीमाओं और 2.40 लाख सीमा स्तंभों का डिफरेंशियल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (DGPS) आधारित सर्वे किया जाएगा. सर्वे में 30 सेंटीमीटर तक की सटीकता वाली ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (GNSS) तकनीक का इस्तेमाल होगा, जिससे वन सीमाओं का स्थायी और कानूनी रूप से मान्य डिजिटल रिकॉर्ड तैयार होगा.

उत्तराखंड के जंगलों की सीमाओं को अब आधुनिक तकनीक के जरिए डिजिटल और कानूनी रूप से अधिक सटीक बनाने की तैयारी है. राज्य में वन भूमि की जियो-रेफरेंसिंग के लिए तैयार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की रूपरेखा बनाई गई है. जिसमें प्रदेश के सभी अधिसूचित वन ब्लॉकों की सीमाओं का आधुनिक जीएनएसएस और डीजीपीएस तकनीक से सर्वे किया जाएगा. इस महत्वाकांक्षी परियोजना का अनुमानित खर्च 339.62 करोड़ रुपए है. इसके अतिरिक्त वन सीमा पर नए सीमा स्तंभ लगाने और पुराने स्तंभों को मजबूत करने पर करीब 104.16 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है. परियोजना के तहत करीब 1 हजार 784 वन ब्लॉकों और लगभग 47 हजार 701 किलोमीटर लंबी वन सीमाओं को डिजिटल रूप से जियो-रेफरेंस किया जाएगा.

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जंगलों में अवैध अतिक्रमण रोकेगी डिजिटल बाउंड्री. (PHOTO-ETV Bharat)

उत्तराखंड के लिए यह परियोजना इसलिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि राज्य के कुल 53 हजार 483 वर्ग किलोमीटर भौगोलिक क्षेत्रफल में से 36 हजार 937.71 वर्ग किलोमीटर यानी करीब 69 प्रतिशत क्षेत्र रिकॉर्डेड वन क्षेत्र है. यह वन क्षेत्र न केवल राज्य की पारिस्थितिकी और जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण हैं, बल्कि गंगा, यमुना, अलकनंदा और उनकी सहायक नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों के रूप में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. ऐसे में वन भूमि की सीमाओं का स्पष्ट, सटीक और डिजिटल रिकॉर्ड वन संरक्षण के साथ-साथ विकास परियोजनाओं, अतिक्रमण नियंत्रण और वन भूमि हस्तांतरण के मामलों में भी अहम साबित हो सकता है.

पुराने सीमांकन की जगह हाईटेक जियो-रेफरेंसिंग: प्रोजेक्ट रिपोर्ट में उत्तराखंड के वन क्षेत्रों की मौजूदा सीमाओं का बड़ा हिस्सा पुराने चेन-कंपास सर्वे और प्लेन-टेबल सर्वे पर आधारित है. इन सर्वेक्षणों के नक्शे आधुनिक डिजिटल वन प्रबंधन की आवश्यकताओं के लिहाज से पर्याप्त सटीक नहीं माने जा रहे हैं. कई स्थानों पर सीमा स्तंभ क्षतिग्रस्त, विस्थापित या अतिक्रमण की चपेट में हैं. वहीं, पुराने रिकॉर्ड में भी कई जगह सीमाओं और वास्तविक भौगोलिक स्थिति को लेकर स्पष्टता का अभाव है.

नई परियोजना में प्रत्येक सीमा स्तंभ की स्थिति को आधुनिक जीएमएसएस तकनीक के जरिए रिकॉर्ड किया जाएगा. इसके लिए सर्वे ऑफ इंडिया के नेशनल सीओआरएस नेटवर्क से रियल टाइम किनेमैटिक जीएनएसएस यानी RTK GNSS तकनीक का इस्तेमाल प्रस्तावित है. जहां क्रॉस-ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग (सीओआरएस) कनेक्टिविटी उपलब्ध नहीं होगी, वहां वैकल्पिक तकनीक का उपयोग किया जाएगा. सर्वे में जीपीएस, ग्लोनास, गैलीलियो और एनएवी आईसी जैसे चार सैटेलाइट सिस्टम से लैस रिसीवर इस्तेमाल किए जाएंगे. परियोजना का लक्ष्य सीमा स्तंभों की स्थिति को लगभग 30 सेंटीमीटर तक की क्षैतिज सटीकता के साथ दर्ज करना है.

इस तकनीक से तैयार होने वाला डिजिटल डेटा भविष्य में किसी वन सीमा की वास्तविक स्थिति को जमीन पर सटीक रूप से पहचानने में मदद करेगा. इसका सीधा असर वन भूमि पर होने वाले अतिक्रमण की निगरानी और वन सीमा से जुड़े विवादों के समाधान पर पड़ सकता है.

8 पायलट ब्लॉकों में हो चुका है तकनीकी परीक्षण: परियोजना की तकनीकी व्यवहार्यता को परखने के लिए मार्च 2026 में प्रारंभिक परियोजना रिपोर्ट के तहत मसूरी वन प्रभाग और राजाजी टाइगर रिजर्व के आठ पायलट ब्लॉकों में सर्वे किया गया. इस दौरान कुल 198 सीमा स्तंभों का सर्वे किया गया. रिपोर्ट के अनुसार, विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों में आरटीके फिक्स्ड सफलता दर करीब 84 प्रतिशत रही. इस पायलट सर्वे के आधार पर अलग-अलग ऊंचाई और भौगोलिक परिस्थितियों के लिए सर्वे की उत्पादकता और कार्यप्रणाली निर्धारित की गई है.

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तीन चरणों में होगा सर्वे. (PHOTO-ETV Bharat)

उत्तराखंड की भौगोलिक विविधता को देखते हुए पूरे राज्य में एक जैसी सर्वे व्यवस्था लागू नहीं होगी. प्रदेश के वन क्षेत्रों को चार अलग-अलग ऊंचाई वाले जोन में बांटकर कार्य किया जाएगा.

तराई से हिमालय तक चार जोन में होगा सर्वे: पहले जोन में 500 मीटर से कम ऊंचाई वाले तराई क्षेत्र को रखा गया है. इसमें 332 वन ब्लॉक और करीब 6 हजार 782 किलोमीटर सीमा शामिल है. दूसरे जोन में 1 हजार मीटर से कम ऊंचाई वाले शिवालिक क्षेत्र के 279 ब्लॉक और 7 हजार 736 किलोमीटर सीमा शामिल होगी.

सबसे बड़ा हिस्सा तीसरे जोन का है, जिसमें 1 हजार से 2500 मीटर ऊंचाई वाले मध्य हिमालयी क्षेत्र के 1,014 वन ब्लॉक और करीब 24 हजार 138 किलोमीटर सीमा शामिल है. चौथे जोन में 2,500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले उच्च हिमालयी क्षेत्र के 159 ब्लॉक और करीब 9,045 किलोमीटर सीमा का सर्वे किया जाएगा.

इन क्षेत्रों की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए सर्वे की गति भी अलग-अलग रखी गई है. तराई क्षेत्र में एक टीम हर दिन छह से आठ सीमा स्तंभों का सर्वे कर सकेगी, जबकि उच्च हिमालयी क्षेत्रों में यह क्षमता दो से तीन स्तंभ हर दिन रहने का अनुमान है.

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डिजिटल बाउंड्री के लिए 104 करोड़ रुपए का खर्च आएगा. (PHOTO-ETV Bharat)

56 महीने में पूरा होगा मुख्य कार्यक्रम: डीपीआर के अनुसार, परियोजना को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा. शुरुआत में डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार करने, पुराने रिकॉर्ड को डिजिटल करने, सैटेलाइट डेटा प्राप्त करने और कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने का काम होगा. इसके बाद वर्षवार वन ब्लॉकों का डीजीपीएस सर्वे किया जाएगा.

पहले मुख्य चरण में 476 वन ब्लॉकों और 5 हजार 45 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर किया जाएगा. दूसरे चरण में 798 ब्लॉक और 10 हजार 29 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र, जबकि तीसरे चरण में 510 ब्लॉक और 12 हजार 541 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का सर्वे प्रस्तावित है. इसके बाद डेटा हस्तांतरण, विभागीय प्रशिक्षण, हैंडहोल्डिंग और डिजिटल सिस्टम के संचालन का कार्य किया जाएगा.

पूरे कार्यक्रम के लिए करीब 56 महीने का समय प्रस्तावित है. इसके बाद उत्तराखंड इंटेलिजेंट फॉरेस्ट लैंड मैनेजमेंट सिस्टम (UKIFLMS) के लिए तीन वर्ष का एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट (AMC) भी प्रस्तावित है.

वन विभाग के लिए बनेगा डिजिटल कमांड सेंटर जैसा सिस्टम: इस परियोजना का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा सिर्फ वन सीमाओं का सर्वे नहीं बल्कि उत्तराखंड इंटेलिजेंट फॉरेस्ट लैंड मैनेजमेंट सिस्टम (UKIFLMS) का निर्माण है. इसे राज्य के वन भूमि रिकॉर्ड का स्थायी डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा.

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तराई से हिमालय तक चार जोन में सर्वे होगा. (PHOTO-ETV Bharat)

इस डिजिटल सिस्टम में वन ब्लॉकों की सीमाएं, सीमा स्तंभों के जियो-कोऑर्डिनेट, जीएनएसएस डेटा, कैडस्ट्रल मैप, मैनेजमेंट मैप और सीमा विवादों से जुड़े रिकॉर्ड उपलब्ध होंगे. भविष्य में वन अधिकारी किसी क्षेत्र की डिजिटल सीमा को सिस्टम पर देखकर यह पता लगा सकेंगे कि संबंधित भूमि वन क्षेत्र में आती है या नहीं.

डिजिटल जियो-रेफरेंसिंग का सबसे बड़ा व्यावहारिक लाभ वन भूमि पर अतिक्रमण की पहचान में हो सकता है. यदि किसी वन सीमा का सटीक डिजिटल रिकॉर्ड उपलब्ध है. तो समय के साथ होने वाले बदलावों की निगरानी जीआईएस और सैटेलाइट डेटा के माध्यम से की जा सकती है. इससे वन भूमि पर नए अतिक्रमण की पहचान और कार्रवाई के लिए आधार मजबूत होगा.
- सुबोध उनियाल, वन मंत्री, उत्तराखंड -

इसी तरह सड़क, रेलवे, ऊर्जा परियोजना या अन्य विकास कार्यों के लिए वन भूमि डायवर्जन के मामलों में भी डिजिटल रिकॉर्ड मददगार हो सकता है. संबंधित एजेंसियां यह अधिक स्पष्ट रूप से निर्धारित कर सकेंगी कि प्रस्तावित परियोजना किस वन ब्लॉक और किस सीमा क्षेत्र को प्रभावित करेगी. वन अधिकार अधिनियम से जुड़े मामलों में भी सटीक डिजिटल सीमांकन उपयोगी हो सकता है. हालांकि ऐसे मामलों में कानून और संबंधित प्रक्रियाओं के तहत अन्य आवश्यक रिकॉर्ड और दावों का परीक्षण भी जरूरी होगा.

वन-राजस्व सीमा विवादों के समाधान की व्यवस्था: परियोजना में वन और राजस्व विभाग के बीच सीमा संबंधी विसंगतियों को दूर करने के लिए फॉरेस्ट रेवेन्यू ज्वाइंट वेरिफिकेशन कमेटी (FRJVC) प्रक्रिया का प्रस्ताव है. इसके तहत संयुक्त सत्यापन के जरिए विवादों को सुलझाने का प्रयास किया जाएगा.

इसके लिए चार स्तरीय विवाद समाधान व्यवस्था प्रस्तावित है. पहले स्तर पर डीएफओ, फिर एसडीएम, उसके बाद जिला स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली समिति और अंत में राज्य स्तर की समिति विवादों का समाधान करेगी. इसका उद्देश्य वन और राजस्व रिकॉर्ड के बीच मौजूद अंतर को व्यवस्थित तरीके से दूर करना है.

2.40 लाख सीमा स्तंभों पर खर्च होंगे 104 करोड़: परियोजना के तहत कुल करीब 2 लाख 40 हजार 360 सीमा स्तंभों का प्रबंधन प्रस्तावित है. इनमें 1 लाख 60 हजार 240 नए सीमा स्तंभ लगाए जाएंगे, जबकि 80 हजार 120 मौजूदा स्तंभों को मजबूत किया जाएगा. नए स्तंभों पर करीब 80.12 करोड़ रुपए और पुराने स्तंभों को मजबूत करने पर करीब 24.04 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है. इस तरह सीमा स्तंभों पर कुल लागत करीब 104.16 करोड़ रुपए होगी.

वन विभाग से जुड़े विशेषज्ञ कहते हैं कि राज्य में यह प्रैक्टिस किसी बड़े बदलाव से कम नहीं होगी और यदि सरकार ऐसा कर पाती है तो एक नहीं बल्कि वन विभाग से लेकर आम लोगों तक को कई फायदे होंगे.
- एसके सिंह, रिटायर्ड, वन अफसर-

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