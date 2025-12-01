ETV Bharat / bharat

उत्तराखंड: पौड़ी में खुला प्रदेश का पहला Gen-Z पोस्ट ऑफिस, जानिए इस डाकघर की खासियत

गोविंद बल्लभ पंत इंजीनियरिंग कॉलेज घुड़दौड़ी में खुला Gen-Z डाकघर ( ETV Bharat )

उन्होंने कहा कि जेन-जी पोस्ट ऑफिस भविष्य की पीढ़ी के अनुरूप तैयार किया गया अभिनव मॉडल है, जिसमें आधुनिक डिजिटल सेवाओं और पारंपरिक डाक संस्कृति का सुंदर संगम किया गया है. उन्होंने युवाओं की सोच और रचनात्मकता को डाक सेवाओं से जोड़ने की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि यह पोस्ट ऑफिस सिर्फ एक सेवा केंद्र नहीं, बल्कि एक इंटरऐक्टिव प्लेटफॉर्म के रूप में काम करेगा, जहां युवा संचार, वित्तीय समावेशन और डिजिटल नवाचार की वास्तविक क्षमताओं का अनुभव कर सकेंगे.

जेन-जी पोस्ट ऑफिस को भविष्य की पीढ़ी के अनुरूप तैयार किया गया (ETV Bharat)

यह Gen-Z पोस्ट ऑफिस तकनीक और नवाचार की नई सोच पर आधारित, भविष्य की जरूरतों के अनुरूप एक आधुनिक मॉडल के रूप में स्थापित किया गया है. मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल शशि शालिनी कुजूर ने कहा कि भारतीय डाक सेवा न केवल देश की सबसे पुरानी संस्थाओं में से एक है, बल्कि आज भी आम जनता की जरूरतों के सबसे निकट और सबसे विश्वसनीय सेवाओं में गिनी जाती है.

पौड़ी: उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में प्रदेश के पहले Gen-Z डाकघर का विधिवत शुभारंभ किया गया. यह डाकघर गोविंद बल्लभ पंत इंजीनियरिंग कॉलेज घुड़दौड़ी के परिसर में खुला है, उद्घाटन मुख्य पोस्टमास्टर जनरल ने किया.

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल शशि शालिनी कुजूर ने पोस्ट ऑफिस के डिज़ाइन और सजावट में योगदान देने के लिए कॉलेज के विद्यार्थियों को धन्यवाद दिया. उन्होंने इसे शैक्षणिक संस्थानों एवं डाक विभाग के बीच सहयोग के नए अध्याय की शुरुआत करार दिया.

उत्तराखंड का पहला Gen-Z पोस्ट ऑफिस (ETV Bharat)

जेन-जी पोस्ट ऑफिस में माई-स्टाम्प काउंटर, पार्सल बुकिंग एवं पैकेजिंग सुविधा, पीपीएफ और आईपीपीबी जैसी वित्तीय सेवाएं. विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए साप्ताहिक एवं पाक्षिक परामर्श शिविर आदि दिए जाएंगे. यह जेन-जी डाकघर न केवल दस्तावेज़, पार्सल या वित्तीय सेवाओं का केंद्र है, बल्कि छात्रों के लिए एक ऐसा मंच भी है, जहां वे संचार, डिजिटल लेनदेन और सरकारी सेवाओं की प्रक्रियाओं को व्यावहारिक रूप से समझ सकेंगे.

डाक विभाग के अनुसार आने वाले समय में पूरे प्रदेश में विभिन्न शिक्षण संस्थानों के पास कुल सात Gen-Z पोस्ट ऑफिस खोले जाएंगे. घुड़दौड़ी में खुला डाकघर इस श्रृंखला की शुरुआत है. Gen-Z पोस्ट ऑफिस को विशेष रूप से युवा वर्ग को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया गया हैय इसमें परंपरागत डाक सेवाओं के साथ आधुनिक सुविधाओं का समावेश किया गया है, जैसे कैंपस के अंदर ही स्थापित Wi-Fi सुविधा, कॉफी मशीन, आधार सेवा केंद्र, डाक विभाग की सभी योजनाओं और सेवाओं की उपलब्धता आदि.

पौड़ी में खुला प्रदेश का पहला Gen-Z पोस्ट ऑफिस (ETV Bharat)

दीपक शर्मा अधीक्षक डाक घर पौड़ी के अनुसार, समय के साथ युवा पीढ़ी पत्राचार और कागज़-कलम से दूर होती गई है और डिजिटल माध्यमों को प्राथमिकता दे रही है. उन्होंने बताया कि Gen-Z पोस्ट ऑफिस की अवधारणा इसी बदलते परिवेश को ध्यान में रखकर विकसित की गई है, ताकि नई पीढ़ी पोस्टल सेवाओं का अनुभव नए अंदाज में कर सके.

