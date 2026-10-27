उत्तराखंड में सियासी घमासान, रेखा आर्या केस के साथ अंकिता मामले में उर्मिला सनावर की गिरफ्तारी से बढ़े सवाल
अंकिता भंडारी केस में उर्मिला सनावर की गिरफ्तारी के बाद गर्माई उत्तराखंड की सियासत, रेखा आर्या का मामला भी चर्चा में, रिपोर्ट- किरणकांत शर्मा
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 27, 2026 at 1:05 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड में इन दिनों दो बड़े विवादों को लेकर राजनीतिक हलचल तेज है. एक ओर महिला सशक्तीकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्या और उनके पति गिरधारी लाल साहू के बीच गंभीर आरोप-प्रत्यारोप का मामला सुर्खियों में है. दूसरी ओर वर्ष 2022 के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में कथित वीआईपी की भूमिका को लेकर फिर सवाल उठने लगे हैं.
महिलाओं से जुड़े मुद्दों ने गरमाई उत्तराखंड की राजनीति: इस बीच अभिनेत्री उर्मिला सनावर की गिरफ्तारी ने मामले को नया मोड़ दे दिया है. सनावर की गिरफ्तारी ऐसे समय हुई, जब उन्हें अंकिता मामले से जुड़े वायरल ऑडियो की जांच के सिलसिले में नार्को-एनालिसिस टेस्ट के लिए अपनी सहमति या असहमति दर्ज कराने की प्रक्रिया में शामिल होना था. गिरफ्तारी की टाइमिंग को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं. उधर पुलिस के अनुसार उनकी गिरफ्तारी एक अलग एफआईआर के आधार पर की गई है.
अंकिता भंडारी हत्याकांड में भाजपा सरकार आखिर किसे बचाने के लिए इतनी बेचैन है? उर्मिला सनावर नार्को टेस्ट के लिए तैयार थीं। कल उनका नार्को टेस्ट होना था, लेकिन उससे ठीक पहले भाजपा सरकार ने उनके खिलाफ नया मामला दर्ज किया और आज उन्हें गिरफ्तार कर लिया। यह गिरफ्तारी भाजपा सरकार की मंशा पर गंभीर सवाल खड़े करती है। आखिर नार्को टेस्ट से पहले ही यह कार्रवाई क्यों की गई? ये सीधा सीधा VIP की भूमिका का सच सामने आने से रोकने की कोशिश है।— Kumari Selja (@Kumari_Selja) October 25, 2026
उर्मिला सनावर की गिरफ्तारी से क्यों गरमाया अंकिता भंडारी हत्याकांड मामला? अंकिता भंडारी हत्याकांड सितंबर 2022 का वह मामला है, जिसने पूरे उत्तराखंड को झकझोर दिया था. ऋषिकेश के निकट वनंतरा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम करने वाली 19 वर्षीय अंकिता भंडारी की हत्या के मामले में रिजॉर्ट संचालक पुलकित आर्या और उसके दो कर्मचारियों को दोषी ठहराया गया था. समय-समय पर सामने आए कथित वीआईपी एंगल और उससे जुड़े सवालों ने इस प्रकरण को फिर सार्वजनिक बहस के केंद्र में ला दिया. हाल में अभिनेत्री उर्मिला सनावर से जुड़ी एक कथित ऑडियो क्लिप ने इस बहस को दोबारा हवा दी थी. इस ऑडियो में पूर्व भाजपा विधायक सुरेश राठौर और सनावर के बीच बातचीत होने का दावा किया गया है, जिसमें कथित वीआईपी का संदर्भ होने की बात कही जा रही है.
नार्को टेस्ट से पहले गिरफ्तारी आखिर क्या है पूरा घटनाक्रम? सीबीआई ने वायरल ऑडियो से जुड़े मामले में उर्मिला सनावर से पूछताछ की थी. उन्हें 23 अक्टूबर 2026 को देहरादून में मौजूद होकर नार्को-एनालिसिस टेस्ट के लिए अपनी स्वैच्छिक सहमति या असहमति दर्ज कराने का नोटिस दिया गया था. यह नोटिस टेस्ट की सहमति संबंधी प्रक्रिया का हिस्सा था.
25 अक्टूबर को गिरफ्तार हो चुकी है उर्मिला सनावर: 25 अक्टूबर को उत्तराखंड पुलिस ने उन्हें उत्तर प्रदेश के सहारनपुर स्थित आवास से गिरफ्तार कर लिया. हरिद्वार एसएसपी नवनीत भुल्लर के अनुसार हरिद्वार के रानीपुर कोतवाली में 24 अक्टूबर की रात पूर्व विधायक सुरेश राठौर की बेटी दीपिका राठौर की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया था. शिकायत में सोशल मीडिया पर कथित आपत्तिजनक और मानहानिकारक टिप्पणियां प्रसारित करने सहित अन्य आरोप लगाए गए.
पुलिस का कहना है कि गिरफ्तारी अलग मामले में दर्ज एफआईआर के आधार पर की गई है. उनका कहना है कि ऐसे में गिरफ्तारी को सीधे तौर पर अंकिता हत्याकांड की जांच रोकने की कार्रवाई बताना फिलहाल उचित नहीं होगा. नार्को टेस्ट की सहमति प्रक्रिया के ठीक पहले हुई गिरफ्तारी ने जांच की टाइमिंग और पारदर्शिता को लेकर सवाल जरूर खड़े किए हैं.
कांग्रेस ने पूछा नार्को टेस्ट से पहले गिरफ्तारी क्यों? कांग्रेस नेता कुमारी सैलजा ने उर्मिला सनावर की गिरफ्तारी की टाइमिंग पर सवाल उठाते हुए भाजपा सरकार से जवाब मांगा है. उन्होंने सवाल किया कि जब सनावर नार्को टेस्ट के लिए तैयार थीं और उन्हें निर्धारित प्रक्रिया में शामिल होना था, तो उससे ठीक पहले उनके खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तारी क्यों की गई. कांग्रेस की आपत्ति का मूल बिंदु यह है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में कथित वीआईपी एंगल से जुड़े सवालों की जांच आगे बढ़ने के बीच हुई इस कार्रवाई से संदेह पैदा हुआ है. पार्टी ने यह भी सवाल उठाया है कि कहीं किसी को बचाने की कोशिश तो नहीं की जा रही.
नार्को टेस्ट क्या है और क्या इससे खुल सकता है कथित वीआईपी का राज? आपको बात दें कि नार्को-एनालिसिस एक फॉरेंसिक प्रक्रिया है. वरिष्ठ वकील अरुण भदौरिया कहते हैं कि इस टेस्ट जिसमें दवा के प्रभाव में व्यक्ति से सवाल पूछे जाते हैं हालांकि इस प्रक्रिया के दौरान दिए गए जवाबों को अपने आप में अंतिम सत्य या निर्णायक सबूत नहीं माना जा सकता. दवा का प्रभाव व्यक्ति की याददाश्त समझ और प्रतिक्रिया को प्रभावित करता है.
भारत में सर्वोच्च न्यायालय के स्थापित कानूनी सिद्धांतों के अनुसार किसी व्यक्ति पर उसकी इच्छा के विरुद्ध नार्को टेस्ट कराना संवैधानिक नहीं है स्वैच्छिक सहमति की स्थिति में भी निर्धारित कानूनी प्रक्रिया और सुरक्षा उपायों का पालन आवश्यक होता है. इस मामले में सनावर को कथित तौर पर सहमति दर्ज कराने के लिए बुलाया गया था. यदि जांच एजेंसी इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाती है, तब भी कथित ऑडियो की तकनीकी जांच मूल रिकॉर्डिंग का सत्यापन बातचीत में शामिल व्यक्तियों की पहचान और अन्य साक्ष्यों का महत्व बना रहेगा.
अंकिता मामले पर रेखा आर्या का पक्ष, धामी सरकार ने की कठोर कार्रवाई: अंकिता भंडारी मामले को लेकर उठ रहे सवालों के बीच कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कांग्रेस की उत्तराखंड न्याय यात्रा और प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा पर तीखा हमला बोला है. रेखा आर्या ने कहा कि कांग्रेस की न्याय यात्रा अब तक जिन क्षेत्रों से गुजरी है, वहां जनता का जुड़ाव दिखाई नहीं दिया और न ही कांग्रेस कोई ठोस मुद्दा सामने रख सकी. उनके मुताबिक यात्रा के नाम पर जगह-जगह औपचारिकता निभाई गई, जबकि आम लोगों की समस्याओं अपेक्षाओं और विकास से जुड़े सवालों पर कांग्रेस नेताओं के पास साफ जवाब नहीं हैं.
उन्होंने कहा कि रुद्रपुर-काशीपुर से लेकर चौबट्टाखाल, यमकेश्वर, कोटद्वार और लैंसडाउन तक कांग्रेस की यात्रा के दौरान जनता ने सवाल उठाए कि जो पार्टी अपने शासन और संगठन में न्याय नहीं कर सकी, वह आज किस आधार पर न्याय की बात कर रही है. रेखा आर्या ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की न्याय यात्रा जनसेवा से अधिक पार्टी की अंदरूनी खींचतान घटते जनाधार और आगामी चुनावों की चिंता से प्रेरित है. उन्होंने कुमारी सैलजा के राजनीतिक रिकॉर्ड के बारे में बात करते हुए 2017 के उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार और हरियाणा तथा छत्तीसगढ़ में पार्टी के प्रदर्शन को लेकर भी निशाना साधा. अंकिता भंडारी मामले पर रेखा आर्या ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने शुरुआत से ही बिना किसी दबाव के कार्रवाई की है.
सुबोध उनियाल का कांग्रेस पर पलटवार अंकिता मामला राजनीतिक मुद्दा नहीं: कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने भी कांग्रेस की न्याय यात्रा और प्रदेश नेतृत्व की बयानबाजी पर सवाल उठाए. उन्होंने कांग्रेस के आरोपों को राज्य को बदनाम करने की कोशिश बताते हुए कहा कि-
न्याय यात्रा में गुटबाजी और हुड़दंग हावी है. अंकिता भंडारी हमारी सरकार के लिए यह राजनीतिक मुद्दा नहीं है. इस मामले में कठोर कार्रवाई की गई और सीबीआई जांच के आदेश भी दिए गए हैं. इसके बावजूद कांग्रेस प्रदेश में भ्रम फैलाने का प्रयास कर रही है.-सुबोध उनियाल, कैबिनेट मंत्री-
रेखा आर्या और उनके पति के विवाद पर उनियाल ने कहा कि पुलिस मामले में कार्रवाई कर रही है और जो भी दोषी पाया जाएगा उसे बख्शा नहीं जाएगा.
रेखा आर्या और उनके पति के बीच विवाद ने भी बढ़ाई सियासी गर्मी: अंकिता भंडारी मामले के साथ ही मंत्री रेखा आर्या और उनके पति गिरधारी लाल साहू के बीच विवाद भी राजनीतिक चर्चा का विषय बना हुआ है. 15 अक्टूबर 2026 को रेखा आर्या की शिकायत के बाद देहरादून के कैंट थाने में एफआईआर दर्ज होने के बाद से ही ये मामला कांग्रेस के लिए मुद्दा तो बीजेपी के लिए सरदर्द बना हुआ है. 27 अक्टूबर से शुरू हुए विधानसभा सत्र में इन दोनों ही मामलों को लेकर विपक्ष हंगामे की पूरी प्लानिंग करके गया है.
उत्तराखंड की राजनीति में बढ़ेगा दबाव: इन घटनाक्रमों ने उत्तराखंड में राजनीतिक जवाबदेही और जांच एजेंसियों की निष्पक्षता को लेकर बहस तेज कर दी है. एक ओर अंकिता भंडारी हत्याकांड में कथित वीआईपी एंगल पर उठ रहे सवालों का पारदर्शी जवाब देने की मांग है. तो दूसरी ओर मंत्री रेखा आर्या के आरोपों और उनके पति की ओर से लगाए गए पलटवार की निष्पक्ष जांच की अपेक्षा है. कांग्रेस उर्मिला सनावर की गिरफ्तारी की टाइमिंग पर सवाल उठा रही है. यानी इस बार सत्र में ये दोनों मुद्दे सरकार की मुसीबत बढ़ा सकते हैं.
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