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उत्तराखंड में सियासी घमासान, रेखा आर्या केस के साथ अंकिता मामले में उर्मिला सनावर की गिरफ्तारी से बढ़े सवाल

महिलाओं पर राजनीतिक सरगर्मी ( Etv Bharat )

देहरादून: उत्तराखंड में इन दिनों दो बड़े विवादों को लेकर राजनीतिक हलचल तेज है. एक ओर महिला सशक्तीकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्या और उनके पति गिरधारी लाल साहू के बीच गंभीर आरोप-प्रत्यारोप का मामला सुर्खियों में है. दूसरी ओर वर्ष 2022 के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में कथित वीआईपी की भूमिका को लेकर फिर सवाल उठने लगे हैं.

महिलाओं से जुड़े मुद्दों ने गरमाई उत्तराखंड की राजनीति: इस बीच अभिनेत्री उर्मिला सनावर की गिरफ्तारी ने मामले को नया मोड़ दे दिया है. सनावर की गिरफ्तारी ऐसे समय हुई, जब उन्हें अंकिता मामले से जुड़े वायरल ऑडियो की जांच के सिलसिले में नार्को-एनालिसिस टेस्ट के लिए अपनी सहमति या असहमति दर्ज कराने की प्रक्रिया में शामिल होना था. गिरफ्तारी की टाइमिंग को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं. उधर पुलिस के अनुसार उनकी गिरफ्तारी एक अलग एफआईआर के आधार पर की गई है.