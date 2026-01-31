आम बजट से उत्तराखंड को बड़ी आस, चुनावी साल में केंद्र से विशेष मदद पर टिकी राज्य की निगाहें

ETV Bharat / bharat

विधानसभा चुनाव 2027 के कारण उत्तराखंड को आम बजट 2026 में केंद्र से बड़ी सौगात मिल सकती है.

केंद्रीय बजट से उत्तराखंड को बड़ी आस
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : January 31, 2026 at 7:41 PM IST

7 Min Read
देहरादून: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक फरवरी को लोकसभा में केंद्रीय बजट 2026-27 पेश करने जा रही है. ऐसे में उत्तराखंड को भी इस बजट से बेहद ज्यादा उम्मीदें हैं. खासतौर पर राज्य सरकार की निगाहें भी इस बजट पर रहेगी. ऐसा इसलिए क्योंकि यह प्रदेश में चुनावी वर्ष है और साल 2027 में उत्तराखंड में विधानसभा के चुनाव होने हैं.

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक फरवरी को केंद्रीय बजट 2026-27 पेश करने जा रही हैं. इस बजट को लेकर देशभर के राज्यों की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं, लेकिन उत्तराखंड के लिए यह बजट खास मायने रखता है. वजह साफ है साल 2027 में प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में राज्य सरकार की नजर केंद्र से मिलने वाली योजनाओं और वित्तीय सहायता पर टिकी हुई है.

उत्तराखंड को बजट से उम्मीद: सरकार को उम्मीद है कि चुनावी वर्ष से पहले केंद्रीय बजट में उत्तराखंड के लिए कई अहम प्रस्तावों को जगह मिल सकती है. केंद्रीय बजट से पहले उत्तराखंड सरकार ने राज्य की जरूरतों और प्राथमिकताओं को लेकर केंद्र सरकार को विस्तृत प्रस्ताव भेजे हैं. इन प्रस्तावों में नई योजनाओं से लेकर पहले से चल रही केंद्रीय योजनाओं में अतिरिक्त सहायता की मांग शामिल है.

प्रदेश सरकार का फोकस: अब राज्य सरकार की निगाह इस बात पर टिकी है कि केंद्र इन प्रस्तावों में से किन-किन बिंदुओं को बजट में शामिल करता है. प्रदेश सरकार का फोकस इस बार नई योजनाओं को बजट में शामिल करवाने पर रहा है. खासतौर पर धार्मिक पर्यटन, जल संरक्षण, रेलवे नेटवर्क, सामाजिक सुरक्षा योजनाएं और ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े प्रस्तावों को प्राथमिकता दी गई है.

नई योजनाएं शुरू करने की मांग: उत्तराखंड एक धार्मिक और पर्यटन प्रधान राज्य है, जहां सालभर देश-विदेश से लाखों श्रद्धालु और पर्यटक पहुंचते हैं. चारधाम यात्रा, कांवड़ यात्रा और अन्य बड़े धार्मिक आयोजनों के दौरान राज्य सरकार को सुरक्षा, यातायात, स्वास्थ्य और अन्य व्यवस्थाओं पर भारी खर्च करना पड़ता है. इसी को देखते हुए राज्य सरकार ने केंद्र से धार्मिक आयोजनों के लिए विशेष सहायता और नई योजनाएं शुरू करने की मांग की है.

जल संरक्षण के लिए अलग से बजट की व्यवस्था करने की मांग: जल संरक्षण भी उत्तराखंड सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है. पर्वतीय राज्य होने के बावजूद कई इलाकों में पेयजल संकट गहराता जा रहा है. ग्लेशियर, जलधाराएं और प्राकृतिक स्रोत राज्य के लिए जीवनरेखा हैं, लेकिन जलवायु परिवर्तन और अनियमित बारिश से इन पर खतरा बढ़ा है. ऐसे में राज्य सरकार ने केंद्र से जल संरक्षण से जुड़ी योजनाओं के लिए विशेष बजट की व्यवस्था करने की मांग की है, ताकि दीर्घकालिक समाधान निकाला जा सके.

केंद्र से मिलने वाली सहायता: राज्य सरकार ने शासकीय बजट से जुड़ी विशेष पूंजीगत सहायता को आगे भी जारी रखने और बढ़ाने का प्रस्ताव भी रखा है. पिछले साल उत्तराखंड को इस मद में 2500 करोड़ रुपये मिले थे, जबकि चालू वित्तीय वर्ष में अब तक करीब 1806 करोड़ रुपये मिल चुके हैं. यह राशि केंद्र सरकार की ओर से विशेष पूंजीगत सहायता के रूप में लोन की शक्ल में मिलती है, जिसे 50 वर्षों में चुकाना होता है और इस पर कोई ब्याज नहीं लगता. ऐसे में यह सहायता राज्य के बुनियादी ढांचे और विकास कार्यों के लिए बेहद अहम मानी जाती है.

उत्तराखंड में रेल परियोजनाओं का विस्तार: रेलवे नेटवर्क के विस्तार को लेकर भी राज्य सरकार ने केंद्र से विशेष मांग की है. पहाड़ी राज्य होने के कारण उत्तराखंड में रेल कनेक्टिविटी सीमित है. ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लाइन जैसी परियोजनाएं पहले से चल रही हैं, लेकिन राज्य सरकार चाहती है कि अन्य दुर्गम क्षेत्रों को भी रेलवे नेटवर्क से जोड़ा जाए, जिससे पर्यटन, व्यापार और स्थानीय लोगों की आवाजाही को बढ़ावा मिल सके.

आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के मानदेय में केंद्र के हिस्से को बढ़ाने की मांग: सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के मानदेय में केंद्र के हिस्से को बढ़ाने की मांग भी प्रस्ताव में शामिल है. फिलहाल आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को 9300 रुपये प्रतिमाह मिलते हैं, जिसमें 4500 रुपये केंद्र और 4800 रुपये राज्य सरकार देती है. राज्य सरकार चाहती है कि केंद्र का योगदान बढ़े, ताकि कार्यकत्रियों को बेहतर आर्थिक सुरक्षा मिल सके.

इसी तरह वृद्धावस्था पेंशन को लेकर भी केंद्र के हिस्से को बढ़ाने की मांग की गई है. वर्तमान में 79 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को केंद्र की ओर से 500 रुपये और 60 से 79 वर्ष आयु वर्ग के बुजुर्गों को केवल 200 रुपये की सहायता मिलती है. कुल पेंशन राशि 1500 रुपये है, जिसमें अधिकांश भार राज्य सरकार वहन करती है. राज्य सरकार का कहना है कि केंद्र का योगदान बढ़ने से बुजुर्गों को राहत मिलेगी और राज्य के वित्तीय दबाव में भी कमी आएगी.

ऊर्जा सेक्टर में केंद्र से उम्मीद: ऊर्जा क्षेत्र में भी उत्तराखंड ने केंद्रीय बजट से बड़ी उम्मीदें लगाई हैं. जल विद्युत परियोजनाओं की अपार संभावनाओं के बावजूद पर्यावरणीय कारणों से कई क्षेत्रों को इको-सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है. इससे सस्ती जल विद्युत परियोजनाओं पर काम करना मुश्किल हो गया है और राज्य को महंगी वैकल्पिक परियोजनाओं का सहारा लेना पड़ रहा है. इसी को देखते हुए राज्य सरकार ने वायबिलिटी गैप फंडिंग के तहत एक किलोवाट तक की परियोजनाओं के लिए केंद्र से दो करोड़ रुपये तक की सहायता देने की मांग की है.

केंद्र से अन्य मांग: मानव-वन्यजीव संघर्ष भी उत्तराखंड के लिए गंभीर समस्या बना हुआ है. जंगली जानवरों के कारण फसलों को नुकसान और मानव जीवन पर खतरे की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं. राज्य सरकार ने गांवों की तारबंदी, सोलर लाइट और अन्य सुरक्षात्मक उपायों के लिए केंद्रीय बजट में विशेष प्रावधान करने की मांग की है.

आईटी सेक्टर में उत्तराखंड सरकार ने डाटा लोकलाइजेशन को लेकर प्रस्ताव भेजा है. इसके तहत विदेशी क्लाउड सेवाओं पर निर्भरता कम कर स्थानीय क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने की योजना है. इसके लिए विशेष बजट की मांग की गई है, ताकि राज्य डिजिटल रूप से आत्मनिर्भर बन सके.

हरिद्वार कुंभ के लिए बजट की जररूत: जल जीवन मिशन को आगे बढ़ाने और उसमें आ रही वित्तीय बाधाओं को दूर करने की मांग भी प्रस्ताव का अहम हिस्सा है. फिलहाल इस योजना के तहत केंद्र पर उत्तराखंड की करीब 3000 करोड़ रुपये की देनदारी बनी हुई है. साथ ही पानी लिफ्टिंग में लगने वाली बिजली की लागत को केंद्र द्वारा वहन करने की भी मांग की गई है. हालांकि राज्य सरकार ने कुंभ मेले के लिए सीधे तौर पर किसी विशेष पैकेज की मांग नहीं की है, लेकिन विभिन्न योजनाओं के माध्यम से कुंभ से जुड़े कार्यों के लिए बजट बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया है. इसे अप्रत्यक्ष रूप से कुंभ के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता हासिल करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है.

देखना यह होगा कि केंद्रीय बजट 2026-27 में उत्तराखंड के इन प्रस्तावों में से कितने बिंदुओं को जगह मिलती है। चुनावी वर्ष में यह बजट न सिर्फ राज्य की विकास योजनाओं की दिशा तय करेगा, बल्कि सियासी समीकरणों पर भी असर डाल सकता है.

