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उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में 71 फीसदी हिस्सेदारी 3 मैदानी जिलों की, 26 साल में बहुत पीछे छूटे पहाड़ी जिले

उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था का लेखा जोखा ( फोटो-- ETV Bharat )

देहरादून: 9 नवंबर को उत्तराखंड राज्य अपना 26 स्थापना दिवस मनाने जा रहा है. इन 26 सालों में राज्य की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा मैदानी और प्रमुख शहरी जिलों में सिमटा हुआ है. अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी निदेशालय के जिला घरेलू उत्पाद के साल 2021-22 के आंकड़ों के अनुसार हरिद्वार, उधम सिंह नगर और देहरादून इन तीन जिलों की राज्य की कुल जिला अर्थव्यवस्था में करीब 71.3 फीसदी हिस्सेदारी है. बाकी 10 जिलों का योगदान महज 28.7 फीसदी ही है.

अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी निदेशालय की रिपोर्ट: औद्योगिक क्षेत्र के योगदान में भी इन तीन जिलों की हिस्सेदारी करीब 86 फीसदी है. प्रति व्यक्ति आय में मैदानी जिला हरिद्वार सबसे आगे, जबकि पहाड़ी जिला रुद्रप्रयाग सबसे पीछे है. इस तरह देखा जाए तो पहाड़ी राज्य के नाम से जिस प्रदेश का गठन किया गया, उस राज्य में पहाड़ी जनपद ही पीछे छूट गए हैं.