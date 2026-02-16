ETV Bharat / bharat

संसद में गूंजे उत्तराखंड के ये चर्चित मुद्दे, विपक्ष ने भी जमकर घेरा, सरकार ने भी दिया जवाब

अंकिता भंडारी हत्याकांड, पुराने जख्म फिर हरे: अंकिता भंडारी हत्याकांड ने पहले ही प्रदेश को झकझोर दिया था, लेकिन हालिया महीनों में यह मामला दोबारा चर्चाओं में आया. जांच और ट्रायल की प्रक्रिया को लेकर सवाल उठे. परिवार और सामाजिक संगठनों ने निष्पक्षता पर चिंता जताई. आलम ये रहा की इस मामले में बीजेपी के ही नेता आपस में झगड़े हुए नजर आए. विवाद बढ़ा तो सरकार ने इस मामले में भी सीबीआई जांच करवाने का फैसला लिया.

वहीं विपक्ष ने सवाल उठाया कि आखिर शुरुआत से सख्त निगरानी क्यों नहीं की गई. ये मामला भी राज्य में खूब चर्चा में रहे और पुरे प्रदेश में चारों तरफ इसको लेकर आवाज उठी. आखिर में मामला दिल्ली तक पहुंचा राहुल गांधी सहित कई नेताओं ने इसको लेकर अपने बयान भी दिए. जिसके बाद धामी सरकार ने इस मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिए.

सरकार ने पहले एसआईटी जांच का रास्ता चुना, लेकिन बढ़ते दबाव और विपक्ष के हमलों के बाद केंद्र से सीबीआई जांच की सिफारिश की गई. राज्य सरकार का तर्क था कि बाहरी एजेंसी से जांच कराने से निष्पक्षता का संदेश जाएगा.

पेपर लीक, युवाओं के सपनों पर चोट और CBI जांच: उत्तराखंड में भर्ती परीक्षाओं को लेकर अविश्वास की जो दीवार खड़ी हुई, उसकी जड़ें पेपर लीक मामलों में हैं. यूकेएसएसएससी समेत विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक होने की घटनाओं ने लाखों युवाओं के भविष्य पर प्रश्नचिह्न लगा दिया. बेरोजगार युवाओं ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया धरने दिए और पारदर्शी जांच की मांग की.

देहरादून: ऐसे बहुत की कम होता है कि उत्तराखंड के मुद्दों पर विपक्ष संसद में बहस करें, लेकिन हाल फिलहाल में प्रदेश के अंदर कुछ ऐसी घटनाएं घटी, जिन्हें विपक्ष ने न सिर्फ सड़कों पर उठाया, बल्कि लोकसभा और राज्यसभा में भी उन पर चर्चा करनी चाहिए. ये वो मुद्दे थे, जिनसे प्रदेश की छवि और सरकार दोनों को नुकसान पहुंचा है. आखिर क्या है इसकी मुख्य वजह? और क्यों उत्तराखंड कुछ महीने से नेगेटिव चर्चाओं से बाहर नहीं आ पा रहा. इसी को विस्तार से जानते है.

सत्ता पक्ष का कहना है कि इससे पारदर्शिता सुनिश्चित होगी, जबकि विपक्ष का आरोप है कि सरकार जनदबाव में फैसले ले रही है. इस प्रकरण ने राज्य सरकार को भी कई बार असहज किया तो वहीं हत्या के सालों बाद भी ये मुद्दा बीते महीने खूब चर्चा में रहा, जिसको शोर दिल्ली तक सुनाई दिया.

एंजेल चकमा की हत्या का मामला: त्रिपुरा के छात्रा एंजेल चकमा की मौत ने राज्य को राष्ट्रीय सुर्खियों में ला दिया था. यह मामला केवल एक छात्रा की मौत तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उत्तराखंड में बाहरी राज्यों के छात्रों की सुरक्षा और संस्थागत जवाबदेही पर व्यापक चर्चा का विषय बन गया.

देहरादून में एंजेल चकमा की हत्या का मामला (ETV Bharat)

पूर्वोत्तर राज्यों से लेकर उत्तराखंड तक इस मामले पर राजनीतिक बयानबाजी हुई. सोशल मीडिया पर भी सवालों की बाढ़ आ गई. पुलिस जांच जारी रहने के बीच राजनीतिक दलों ने पारदर्शिता की मांग की. इस मामले को लेकर भी पुरे देश में खूब हल्ला हुआ. विपक्ष दलों ने बीजेपी सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी. इस मामले में पुलिस ने चार लोगों को गिरफ्तार किया था. वहीं एक आरोपी अभी तक पुलिस के हाथ नहीं आया है.

फरवरी में देहरादून में पांच हत्याएं, कानून व्यवस्था पर सवाल: शांत आबोहवा और लव सिटी के नाम से प्रसिद्ध देहरादून शहर फरवरी महीने में हत्याओं के लिए चर्चाओं में रहा. राजधानी देहरादून में 16 दिनों के अंदर पांच हत्याओं ने सिर्फ राजधानी की कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़ा किया, बल्कि लोगों के मन में भी एक डर पैदा कर दिया. देहरादून और अन्य शहरों में हाल फिलहाल में हुई आपराधिक घटनाओं को लेकर विपक्ष ने भी सरकार को जमकर घेरा. बीते दिनों हरिद्वार में गैंगस्टर विनय त्यागी की खुलेआम हत्या हो या फिर देहरादून में झारखण्ड के गैंगस्टर का खुलेआम मर्डर, विपक्ष ने इसे कानून व्यवस्था की विफलता बता कर खूब हल्ला किया हुआ है.

हाल ही में हुई हत्याओं से देहरादून दहल गया था. (ETV Bharat)

कोटद्वार बाबा दुकान विवाद की गूंज संसद तक में सुनाई दी: कोटद्वार का बाबा दुकान विवाद, जिसके कारण दीपक कुमार उर्फ मोहम्मद दीपक जबरदस्त सुर्खियों में आया. उत्तराखंड के छोटे से शहर कोटद्वार से उठा ये मामला राष्ट्रीय बहस का मुद्दा बन गया. मामला सांप्रदायिक संवेदनशीलता से जुड़ता दिखा तो विभिन्न राजनीतिक दलों ने अपने -अपने तरीके से प्रतिक्रिया दी. संसद में भी इस मुद्दे को कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों ने उठाया. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सांसद राहुल गांधी ने कानून व्यवस्था और अल्पसंख्यक सुरक्षा पर सवाल उठाए. वहीं लोकसभा में कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने भी इस मामले का जिक्र करते हुए केंद्र और राज्य सरकार से जवाब मांगा. आलम ये रहा की फरवरी महीने में दीपक और कोटद्वार दोनों ही ट्रेंडिंग में रहे.

कोटद्वार बाबा दुकान विवाद नेशनल मुद्दा बन गया. (ETV Bharat)

राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप मुद्दों की बाढ़: इन तमाम घटनाओं ने राजनीतिक माहौल को गरमा दिया है. विपक्ष लगातार यह आरोप लगा रहा है कि सरकार कानून व्यवस्था और प्रशासनिक नियंत्रण में विफल रही है. वहीं सरकार का कहना है कि हर मामले में त्वरित कार्रवाई की गई है और पारदर्शी जांच सुनिश्चित की जा रही है. देहरादून से लेकर दिल्ली तक चल रही बयानबाजी ने साफ कर दिया है कि उत्तराखंड अब केवल क्षेत्रीय मुद्दा नहीं रहा, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति का हिस्सा बन चुका है.

कांग्रेस नेता और प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल कहते है कि वो लगातार ये बात कह रहे है कि राज्य की नेगेटिव छवि लगातार बन रही है. ये सरकार राज्य को हर तरह से चलाने में विफल हो रही है. कानून-व्यवस्था राज्य गठन के बाद से अब सबसे बुरे दौर से गुजर रही है. जनता को राजधानी में रहने में डर लग रहा है. राज्य में अराजकता का माहौल है. उत्तराखंड शांत प्रदेश है, लेकिन यहां सब कुछ कितना अशांत है, ये पूरा देश देख रहा है.

कांग्रेस कर रही है नेगेटिव प्रचार: बीजेपी विधायक विनोद चमोली कहते है कि कांग्रेस अपने समय को भूल रही है, सत्ता में रहते हुए जिस तरह से इनके नेता ही प्रदेश में अराजकता फैलाते थे. ठीक है अगर राज्य में कोई घटना हुई है, तो राज्य सरकार और सीएम ने तुरंत एक्शन लेकर अधिकारियों को इधर से उधर किया है. ताकि जवाबदेही तय हो सके. कांग्रेस की हकीकत प्रदेश की जनता जान रही है. कभी ये कोटद्वार के सहारे प्रदेश करते है, जबकि उस मामले में भी कांग्रेस हिन्दुओं के खिलाफ खड़ी नजर आई थी.

