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उत्तराखंड में 'निकाहनामे' का ड्राफ्ट तैयार, एक से ज्यादा शादी नहीं, चुनाव से पहले धामी सरकार का बड़ा दांव

पूरे देश में सबसे पहले समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने के बाद अब उत्तराखंड में देश के पहले निकाहनामे को लेकर भी तैयारी शुरू हो चुकी है. धामी सरकार की इस पहल में निकाह कराने वाले काजी और मौलवियों के पंजीकरण से लेकर निकाह के दस्तावेजों को अधिक व्यवस्थित करने तक की बात हो रही है. आगामी विधानसभा चुनाव से पहले इस पहल को राजनीतिक रूप से भी अहम माना जा रहा है. सरकार और वक्फ बोर्ड इसे व्यवस्था में सुधार की कोशिश बता रहे हैं. वहीं मुस्लिम समाज में निकाह की मौजूदा प्रक्रिया और नए नियमों को लेकर कई सवाल भी हैं.

UCC के बाद निकाहनामे की बारी (Photo-ETV Bharat)

UCC के बाद निकाहनामे में बदलाव की तैयारी: उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद अब निकाहनामे को लेकर नई व्यवस्था बनाने की कवायद शुरू हो गई है. अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री खजान दास के मुताबिक, सरकार निकाहनामे को अधिक पुख्ता और मजबूत बनाना चाहती है. इसके लिए निकाह कराने वाले मौलवियों का पंजीकरण करने पर भी विचार किया जा रहा है, ताकि निकाह की प्रक्रिया में किसी तरह की परेशानी न आए और वैवाहिक संबंध से जुड़े दस्तावेज मजबूत रहें.

निकाहनामे के नए ड्राफ्ट में कई बदलाव किए गए. (Photo-ETV Bharat)

UCC के अनुरूप ही तैयार हो रही निकाहनामे का प्रस्ताव: उन्होंने कहा कि सरकार इस दिशा में काम कर रही है और आने वाले दो से तीन महीने में इससे जुड़ी प्रक्रिया और दूसरी जानकारियां सामने आ सकती हैं. दरअसल, उत्तराखंड में UCC लागू होने के बाद विवाह, तलाक और वैवाहिक संबंधों से जुड़े कई नियमों में बदलाव आया है. अब निकाहनामे को भी इसी व्यवस्था के अनुरूप तैयार करने की बात हो रही है.

निकाहनामे का ड्राफ्ट तैयार (Photo-ETV Bharat)

वक्फ बोर्ड की पहल: वक्फ बोर्ड की ओर से इस मामले में पहल की जा रही है. इसमें निकाह कराने वाले काजी और मौलवियों की पहचान दर्ज करने, निकाह के समय जरूरी जानकारी जुटाने और दस्तावेजों को अधिक व्यवस्थित बनाने जैसे मुद्दे शामिल हैं. हालांकि, प्रस्तावित निकाहनामे का अंतिम स्वरूप क्या होगा, इसके नियम क्या होंगे और इसे लागू करने का तरीका क्या रहेगा, यह अभी स्पष्ट होना बाकी है.

एससी बिरमानी, अधिवक्ता, उत्तराखंड वक्फ बोर्ड- (Photo-ETV Bharat)

सरकार का बयान: अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री खजान दास ने कहा कि इस पहल को लेकर अभी तक किसी विशेष समुदाय की ओर से विरोध सामने नहीं आया है. उन्होंने UCC लागू किए जाने का उदाहरण देते हुए कहा कि उस समय भी विरोध की आशंका जताई जा रही थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ.

खजान दास, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री, उत्तराखंड- (Photo-ETV Bharat)

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना जहां UCC लागू किया गया. गुजरात, असम, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में भी इस दिशा में काम हो रहा है.

- खजान दास, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री, उत्तराखंड -

काजी-मौलवी का पंजीकरण और निकाह में गवाहों की जानकारी पर जोर: उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स का कहना है कि राज्य में UCC लागू हुए करीब डेढ़ साल हो चुका है और लोग इसे अपना रहे हैं. अब निकाहनामे के नियमों में भी बदलाव की जरूरत है, ताकि विवाह से जुड़े दस्तावेज और प्रक्रिया नई व्यवस्था के अनुरूप हों.

मो. शाहनज़र, इस्लामिक जानकर और पत्रकार- (Photo-ETV Bharat)

काजी या मौलवी को दी जाएगी विशिष्ट पहचान संख्या: उनका कहना है कि निकाह कराने वाले काजी या मौलवी की पहचान दर्ज होनी चाहिए और निकाह के दौरान गवाहों की जानकारी भी स्पष्ट रूप से दर्ज की जानी चाहिए. शादाब शम्स के मुताबिक, प्रस्तावित व्यवस्था में निकाह कराने वाले काजी या मौलवी को एक विशिष्ट पहचान संख्या यानी UID दिए जाने की बात है.

-शादाब शम्स, अध्यक्ष, उत्तराखंड वक्फ बोर्ड- (Photo-ETV Bharat)

निकाह के दौरान गवाहों के आधार कार्ड और पते का विवरण दर्ज करने की व्यवस्था भी बनाई जा सकती है. इससे निकाह से जुड़े रिकॉर्ड को व्यवस्थित रखने और किसी तरह की धोखाधड़ी की आशंका कम करने में मदद मिलेगी. इसके साथ ही निकाहनामे को UCC की व्यवस्था से जोड़ने और विवाह प्रमाण-पत्र हासिल करने की प्रक्रिया को आसान बनाने पर भी जोर दिया जा रहा है.

-डॉ. शालिनी अली, राष्ट्रीय संयोजिका, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच- (Photo-ETV Bharat)

वक्फ बोर्ड अध्यक्ष ने निकाह, तलाक और महिलाओं के अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर भी अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि UCC लागू होने के बाद एक से अधिक विवाह की व्यवस्था नहीं रह जाती और वैवाहिक संबंधों को लेकर स्पष्ट नियमों का पालन करना होगा.

- शादाब शम्स, अध्यक्ष, उत्तराखंड वक्फ बोर्ड -

कानून का उद्देश्य परिवारों को टूटने से बचाना: शादाब शम्स ने तीन तलाक पर रोक का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि कानून का उद्देश्य परिवारों को टूटने से बचाना और लोगों को अपने रिश्ते बनाए रखने के लिए प्रेरित करना है. शादाब शम्स ने हलाला और इद्दत जैसे मुद्दों पर भी बात की. उन्होंने कहा कि महिलाओं के मानसिक और शारीरिक शोषण से जुड़ी शिकायतों को रोकने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए जाएंगे. इद्दत के नाम पर महिलाओं पर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए.

उत्तराखंड में जल्द लागू होगा निकाहनामा (Photo-ETV Bharat)

UCC में बेटियों और बेटों को संपत्ति में समान अधिकार दिए गए: उन्होंने यह भी कहा कि UCC में बेटियों और बेटों को संपत्ति में समान अधिकार दिए गए हैं, जिससे महिलाओं को मजबूती मिलेगी. हालांकि, हेल्पलाइन और निकाहनामे से जुड़ी नई व्यवस्थाओं के औपचारिक नियम और उनकी कानूनी स्थिति सामने आने के बाद ही इनके लागू होने की पूरी तस्वीर साफ होगी.