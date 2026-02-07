ETV Bharat / bharat

5 सालों में ₹475 करोड़ की ठगी, 99 हजार शिकायतें, उत्तराखंड में बढ़ा साइबर क्राइम ग्राफ

मात्र 70 करोड़ रुपए की रिकवर हो पाए: ये वो आंकड़े हैं जो सीधे साइबर हेल्पलाइन 1930 पर दर्ज हुए हैं. हकीकत ये भी है कि कई मामलों में लोग शिकायत तक दर्ज नहीं कराते हैं. रिकवरी की बात करें तो बीते 5 साल में 475 करोड़ रुपए की ठगी के मुकाबले अबतक केवल करीब 70 करोड़ रुपए ही रिकवर हो पाए हैं.

कुल पांच साल में 475 करोड़ रुपए की ठगी और 99 हजार शिकायतें दर्ज की गई हैं.

साइबर ठगों का हथियार: मोबाइल फोन अब सिर्फ बातचीत का जरिया नहीं रहा, बल्कि साइबर ठगों के लिए सबसे बड़ा हथियार बन गया है. एक कॉल, एक मैसेज या एक लिंक और कुछ ही सेकंड में मेहनत की कमाई खाते से गायब हो जाती है.

उत्तराखंड में हर दिन लोग साइबर ठगी का शिकार हो रहे हैं. ये ठगी जहां पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन चुकी है, वहीं आम जनता के लिए रोजाना का खतरा बनती जा रही है. ये आलम तब है जब साइबर पुलिस द्वारा लगातार अलग-अलग प्लेटफार्म पर आम जनता को जागरुक करने का काम किया जा रहा है, लेकिन साल दर साल साइबर ठगी के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं.

देहरादून: उत्तराखंड में साइबर क्राइम के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. इन मामलों में डिजिटल अरेस्ट, फर्जी निवेश, ट्रेडिंग और सेक्सटॉर्शन जैसे केस प्रमुख हैं. ऐसे कई मामलों में फंसकर प्रदेश के लोग बड़ी संख्या में अपनी जमा पूंजी गंवा रहे हैं. उत्तराखंड पुलिस की तरफ से साइबर क्राइम का जो आंकड़ा जारी किया गया है, वो बेहद ही चौंकाने वाला है. दरअसल, उत्तराखंड में बीते पांच सालों में करीब 500 करोड़ रुपए साइबर ठगों ने आम जनता से ठगे हैं. इस पांच सालों में साइबर क्राइम की करीब 99 हजार शिकायतें दर्ज की गई हैं.

साइबर ठगों के डिजिटल हथियार:

डिजिटल अरेस्ट स्कैम- वीडियो कॉल पर सरकारी कार्रवाई का डर.

AI आवाज क्लोनिंग- परिचित की आवाज बनाकर पैसे मांगना.

फर्जी निवेश एप- शेयर, IPO और क्रिप्टो के नाम पर ठगी.

आरटीओ चालान लिंक- लिंक खोलते ही फोन हैक.

फर्जी लोन ऑफर- मुद्रा लोन के नाम पर ठगी.

ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड- सस्ते ऑफर का लालच.

सोशल मीडिया अकाउंट हैक- रिश्तेदार बनकर पैसे मांगना.

कस्टमर केयर स्कैम- फर्जी हेल्पलाइन नंबर.

QR कोड फ्रॉड- पैसे लेने के नाम पर भुगतान करवा देना.

वर्क फ्रॉम होम स्कैम- नौकरी के नाम पर रजिस्ट्रेशन फीस.

लैंड साइबर फ्रॉड- ऑनलाइन दस्तावेज से जमीन हड़पना.

फर्जी पुलिस नोटिस- गिरफ्तारी का डर दिखाकर वसूली.

पुलिस की अपील: पुलिस और साइबर सेल लोगों से अपील कर रही है कि किसी भी संदिग्ध कॉल, मैसेज या लिंक की तुरंत शिकायत 1930 पर दर्ज कराएं. OTP साझा न करें, अनजान लिंक न खोलें, बावजूद इसके, साइबर अपराधी आज भी पुलिस से एक कदम आगे नजर आ रहे हैं.

एसएसपी एसटीएफ नवनीत भुल्लर ने बताया है कि साइबर ठग अलग-अलग तरीकों से लोगों को निशाना बना रहे हैं. फर्जी बैंक केवाईसी कॉल, OTP, लिंक भेजकर ठगी, UPI, QR कोड स्कैम, लॉटरी और नौकरी के नाम पर फ्रॉड, सोशल मीडिया अकाउंट हैक कर ठगी और अब डिजिटल अरेस्ट जैसे नए तरीकों से भी लोगों को डराया जा रहा है.

वहीं, पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार के लोक लुभावने अवसरों, फर्जी साइट, धनराशि दोगुना करने और टिकट बुक करने वाले अंजान अवसरों के प्रलोभन में न आए. सभी से अपील है कि वे फर्जी निवेश ऑफर जैसे YouTube like सब्सक्राइब, टेलीग्राम आधारित निवेश वेबसाइट ऑफर में निवेश न करें.

किसी भी अंजान व्यक्ति से सोशल मीडिया पर दोस्ती न करें. अनजान कॉल आने पर लालच में न आए. कॉलर की सत्यता की जांच करे बिना किसी भी प्रकार की सूचना और दस्तावेज न दें. ऑनलाइन जॉब के लिए एप्लाई कराने से पहले साइट का पूरी तरह से वैरीफिकेशन सम्बन्धित कम्पनी आदि से भलीं भांति अवश्य करा लें. गूगल से किसी भी कस्टमर केयर नम्बर को सर्च न करें.

- नवनीत भुल्लर, एसएसपी एसटीएफ -

पुलिस का कहना है कि तेजी से बढ़ रहे इन्वेस्टमेंट स्कैम्स ने लाखों लोगों को अपना शिकार बनाया है. स्कैमर्स वेबसाइट्स और नकली रिव्यू प्रोग्राम्स के माध्यम से लोगों को पहले छोटे-छोटे इनाम देकर भरोसा जीतते हैं और फिर धीरे-धीरे उन्हें भारी रकम निवेश करने पर मजबूर कर देते हैं. कम समय में अधिक लाभ के चक्कर में इन्वेस्ट ना करें. शक होने पर तत्काल निकटतम पुलिस स्टेशन या साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन को सम्पर्क करें. वित्तीय साईबर अपराध घटित होने पर तुरंत 1930 नंबर पर संपर्क करें.

