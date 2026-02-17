ETV Bharat / bharat

नैनीताल जिला न्यायालय को मानव बम से उड़ाने की धमकी, टिहरी, रुद्रप्रयाग में भी थ्रेट, बम डिस्पोजल-डॉग स्क्वायड ने छाना परिसर

सोमवार को भी उत्तराखंड की अदालतों को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी, पुलिस धमकी देने वालों की जांच कर रही है

UTTARAKHAND COURTS BOMB THREAT
नैनीताल जिला अदालत परिसर में डॉग स्क्वायड (Photo- ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : February 17, 2026 at 12:45 PM IST

Updated : February 17, 2026 at 12:54 PM IST

नैनीताल/टिहरी: सोमवार को उत्तराखंड के कई न्यायालयों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी. नैनीताल जिला एवं सत्र न्यायालय को बम से उड़ाने की धमकी की पुलिस जांच शुरू भी नहीं हुई थी कि परिसर में बम धमाका करने का धमकी भरा संदेश दोबारा आ गया. इससे जहां हड़कंप मच गया, वहीं बम निरोधक और डॉग स्क्वायड परिसर की जांच में जुट गए. उधर टिहरी गढ़वाल के जिला न्यायालय की आधिकारिक ई-मेल पर भी बम की सूचना मिलने से हड़कंप मच गया. सुरक्षा के मद्देनजर कोर्ट परिसर की पूरी तरह जांच की गई.

नैनीताल जिला एवं सत्र न्यायालय को बम से उड़ाने की धमकी: नैनीताल जिला एवं सत्र न्यायालय को बम से उड़ाने की धमकी भरे संदेश थमने का नाम नहीं ले रहे हैं. बीती रोज परिसर में मचे हड़कंप के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू भी नहीं की है कि एक और धमकी भरे संदेश ने फिर खलबली मचा दी है. जिला जज के कार्यालय ईमेल एड्रेस पर सुबह 7:11 पर प्राप्त संदेश में कोर्ट परिसर में ह्यूमन बम और आरडीएक्स से बने बम पूर्व में ही स्थापित किये जाने और 11:15 पर इनके फटने की बातें कही गई.

जिला न्यायालयों को बम से उड़ाने की धमकी से हड़कंप (Video- ETV Bharat)

डॉग स्क्वायड और बम निरोधक दस्ते ने खंगाला कोर्ट परिसर: ईमेल मिलने के बाद एक बार फिर कोर्ट परिसर में अफरा तफरी का माहौल हो गया. डॉग स्क्वायड और बम निरोधक दस्ता परिसर के निरीक्षण में जुट गया. इस बार हमले की जिम्मेदारी कथित तौर पर तमिल टाइगर ऑफ ईलम और पाकिस्तान आईएसआई द्वारा ली गई है.

कल भी मिली थी धमकी: बता दें कि सोमवार को नैनीताल जिला एवं सत्र न्यायालय के जिला जज के आधिकारिक ईमेल पर धमकी भरा संदेश प्राप्त हुआ था. ईमेल में कोर्ट परिसर को बम से उड़ने की धमकी दी गई थी. धमकी के बाद कोर्ट परिसर में हड़कंप मचा रहा. आधे दिन न्यायिक कार्य बाधित होने के साथ ही भारी पुलिस बल परिसर की निरीक्षण और जांच में जुटा रहा. वहीं पुलिस की ओर से अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया गया.

इन कथित आतंकी संगठनों ने ली है जिम्मेदारी: इधर मामले की जांच शुरू भी नहीं हुई थी कि मंगलवार सुबह 7:11 पर ईमेल पर एक और संदेश ने फिर खलबली मचा दी. दूसरे संदेश में कहा गया है कि जज चैंबर में आज सुबह 11:15 बजे फटने के लिए पांच आरडीएक्स बम लगाए गए हैं, तुरंत अदालत खाली कर दें. संदेश में बम विस्फोट किस प्रकार होंगे यह भी जानकारी दी गई है. साथ ही जिम्मेदारी लेते हुए सबसे नीचे तमिल टाइगर्स ऑफ ईलम और पाकिस्तान आईएसआई लिखा गया है.

जांच में नहीं मिला बम: संदेश मिलने के बाद ही कोर्ट परिसर में खलबली मच गई. सूचना के बाद डॉग स्क्वायड और बम निरोधक दस्ता कोर्ट परिसर पहुंचे. जज और अधिवक्ता चैंबर्स के साथ ही पार्किंग और अन्य सार्वजनिक स्थलों की गहन जांच की गई है. परिसर में पुलिस सुरक्षा बढ़ा दी गई है. एसपी जगदीश चंद्र ने बताया कि फिलहाल जांच में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है.

टिहरी जिला न्यायालय को भी मिली धमकी: उधर नई टिहरी जिला न्यायालय में भी बम प्लांट करने का धमकी भरा ईमेल मिला. बम होने की सूचना पर हड़कंप मच गया. पुलिस और एलआईयू की टीम कोर्ट परिसर पहुंची और सभी जगह सघन जांच की. जांच में कहीं भी बम नहीं मिला. इससे पुलिस और कोर्ट स्टाफ ने राहत की सांस ली है. अभी भी पुलिस जांच में जुटी हुई है.

न्यायालय परिसर रुद्रप्रयाग में बम निरोधक दस्ते ने की जांच: जनपद रुद्रप्रयाग के जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर में भी उस समय हड़कंप मच गया, जब न्यायालय की आधिकारिक ई-मेल आईडी पर एक अज्ञात स्रोत से धमकी भरा संदेश प्राप्त हुआ. सूचना जनपद न्यायाधीश के माध्यम से पुलिस तक पहुंची, मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस प्रशासन तत्काल हरकत में आ गया और पूरे न्यायालय परिसर में सघन चेकिंग अभियान चलाते हुए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए.

सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक निहारिका तोमर ने स्वयं मोर्चा संभालते हुए पुलिस, अभिसूचना इकाई एवं अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ न्यायालय परिसर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया. एहतियातन सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए पूरे न्यायालय परिसर को तत्काल खाली करा लिया गया. परिसर में पर्याप्त संख्या में पुलिस बल एवं पीएसी की टीमें तैनात की गईं. मुख्य द्वार पर आवाजाही पूर्ण रूप से रोक दी गई और केवल अधिकृत व्यक्तियों को ही प्रवेश की अनुमति दी गई. न्यायालय परिसर के भीतर और आसपास के क्षेत्रों में सघन निगरानी रखी गई.

बम निरोधक दस्ते ने चलाया सर्च ऑपरेशन: धमकी भरे ई-मेल को गंभीरता से लेते हुए बम निरोधक दस्ते द्वारा पूरे न्यायालय परिसर का तकनीकी निरीक्षण एवं गहन सर्च ऑपरेशन चलाया गया. संदिग्ध वस्तुओं की तलाश की गई और सुरक्षा उपकरणों से प्रत्येक कक्ष की जांच की गई. फिलहाल किसी प्रकार की विस्फोटक सामग्री मिलने की सूचना नहीं है.

जनपद स्तर पर अलर्ट: एसपी के निर्देश पर जिले के सभी न्यायालय परिसरों में पुलिस एवं इंटेलिजेंस की टीमें अलर्ट मोड पर तैनात कर दी गई हैं. प्रवेश द्वारों पर प्रभावी चेकिंग एवं फ्रिस्किंग (तलाशी) की जा रही है, ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोका जा सके. एसपी निहारिका तोमर ने बताया कि-

धमकी भरे ई-मेल की गहन जांच की जा रही है. ई-मेल भेजने वाले अज्ञात आरोपी के विरुद्ध कोतवाली रुद्रप्रयाग में संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है. ऐसे असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी. रुद्रप्रयाग पुलिस निर्धारित एसओपी के तहत पूरी सतर्कता और सक्रियता से कार्य कर रही है. आमजन से अपील की गई है कि किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न दें और शांति बनाए रखें.
-निहारिका तोमर, एसपी, रुद्रप्रयाग-

