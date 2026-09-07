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शुद्धिकरण विवाद: कांग्रेस का सीएम आवास कूच, बोले- उत्तराखंड में लाएंगे स्वस्थ सरकार

उत्तराखंड में शुद्धिकरण विवाद को लेकर भारी बारिश के बीच कांग्रेस का सीएम आवास कूच, कहा- मांगें पूरी होने तक जारी रहेगा संघर्ष

Dehradun Congress Protest
कांग्रेस का प्रदर्शन (फोटो- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 7, 2026 at 4:46 PM IST

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देहरादून: हल्द्वानी में कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली के बाद रामलीला ग्राउंड का कथित 'शुद्धिकरण' मामले को सियासी उबाल देखा जा रहा है. मामले को लेकर विपक्षी दल कांग्रेस लगातार विरोध कर रहे हैं. ये विरोध उत्तराखंड ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर जारी है. इसी कड़ी में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में अपनी मांगों को लेकर कांग्रेसी नेताओं ने मुख्यमंत्री आवास कूच किया, लेकिन हाथीबड़कला चौकी के पास पुलिस ने बैरिकेड लगाकर प्रदर्शनकारियों को रोक दिया. जिससे पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी नोंकझोंक भी हुई.

देहरादून में कांग्रेस का सीएम आवास कूच: दरअसल, कांग्रेसी नेताओं ने हल्द्वानी स्थित रामलीला मैदान में हुए कथित शुद्धिकरण किए जाने की घटना, बीजेपी सरकार की जनविरोधी नीतियों, लोकतांत्रिक मूल्यों के हनन एवं जनहित से जुड़े समेत मुद्दों के विरोध में मुख्यमंत्री आवास घेराव किया. तय कार्यक्रम के अनुसार, देहरादून परेड ग्राउंड में कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता एकत्र हुए. इसके बाद कांग्रेसी नेताओं ने भारी बारिश के बीच ही परेड ग्राउंड से मुख्यमंत्री आवास के लिए कूच किया.

ईटीवी भारत पर कांग्रेस के नेतओं ने अपनी बात: हालांकि, कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं को पुलिस की टीम ने हाथीबड़कला चौकी के पास बैरिकेडिग लगातार कार्यकर्ताओं को रोक दिया गया. पुलिस के रोके जाने पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. वहीं, ईटीवी भारत ने कांग्रेस के तमाम नेताओं से बातचीत की. इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि,

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देहरादून में कांग्रेस का प्रदर्शन (फोटो- ETV Bharat)

"कांग्रेस का संघर्ष तब तक जारी रहेगा, जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती. हमारी मांगे हैं कि दलित चेतना के प्रतीक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का जो अपमान हुआ है, उनके दोषियों पर कार्रवाई हो. इसके अलावा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट पर कार्रवाई की जाए. साथ ही कांग्रेस के नेता राहुल गांधी पर जो साजिश के तहत एफआईआर दर्ज की गई है, उसे भी निरस्त की जाए."- गणेश गोदियाल, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष, उत्तराखंड

सरकार बदलने तक चुप नहीं बैठेगी कांग्रेस: उत्तराखंड कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने कहा कि भारी बारिश के बीच कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मुख्यमंत्री आवास कूच करने आए हैं. ऐसे में इस सरकार के खिलाफ डंका बज चुका है. क्योंकि, मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने पहुंचे हैं. जिसमें आम जनता भी कांग्रेस के साथ जुड़ चुकी है. आम जनता की आंखों में एक उम्मीद की किरण है कि अब ये भ्रष्ट सरकार यहां पर बदली जाए. जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ हुआ है, वो उत्तराखंड की संस्कृति कभी नहीं हो सकती.

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कांग्रेसियों को रोकने के लिए तैनात पुलिसकर्मी (फोटो- ETV Bharat)

"उत्तराखंड का जो सद्भाव और भावना है, उसको बीजेपी के लोग, धर्म जाति के नाम पर खराब करना चाहते हैं. साथ ही लोगों को बांटना चाहते हैं. धामी सरकार ने जिस तरह का कृत्य कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ किया है और राहुल गांधी के ऊपर एफआईआर दर्ज की है, उसको उत्तराखंड के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे. क्योंकि, ये उत्तराखंड के लोगों और उनके भाईचारे का अपमान है. सरकार हर तरह से नाकाम और फेल हो चुकी है. साथ ही भ्रष्ट हो चुकी है, इसको अब बदल जाएगा. ऐसे में कांग्रेसी तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे, जब तक सरकार बदल नहीं जाती."- कुमारी शैलजा, कांग्रेस प्रदेश प्रभारी, उत्तराखंड

भुवन कापड़ी बोले- संविधान विरोधी है सरकार: वहीं, ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने आरोप लगाते हुए कहा कि ये सरकार संविधान विरोधी है और संविधान के विरोध में काम कर रही है. इसके साथ ही ये सरकार उत्तराखंड विरोधी है और उत्तराखंड की जमीनों को बेच रही है. यह भ्रष्ट सरकार है, जिसके खिलाफ कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है. ऐसे में मुख्यमंत्री आवास कूच इस सरकार के खिलाफ जनता का आक्रोश है.

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पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रोका (फोटो- ETV Bharat)

"हमारा संविधान सभी को समानता का अधिकार देता है. बावजूद इसके समानता के अधिकार का शुद्धिकरण होता है. ऐसे में सरकार को खुद संज्ञान लेकर उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए. जबकि, कार्रवाई करने की बजाय मुख्यमंत्री और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष उन लोगों का समर्थन कर रहे हैं."- भुवन कापड़ी, उप नेता प्रतिपक्ष

कांग्रेस के सीएम आवास कूच के विरोध में बीजेपी का धरना: उधर, कांग्रेस के सीएम आवास कूच के विरोध में बीजेपी भी प्रदर्शन कर रही है. जिसके तहत बीजेपी की अनुसूचित मोर्चा कांग्रेस के खिलाफ धरना दे रही है. हल्द्वानी के खुशीराम टम्टा पार्क में सामाजिक सौहार्द संकल्प धरना आयोजित किया गया. जिसमें कैबिनेट मंत्री राम सिंह कैड़ा, विधायक सरिता आर्या समेत बीजेपी के कई विधायक, पदाधिकारी और अनुसूचित समाज के लोग शामिल हुए. बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस पर अनुसूचित समाज के अपमान का आरोप लगाया.

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बैरिकेडिंग पर चढ़े कांग्रेसी (फोटो- ETV Bharat)

क्या है शुद्धिकरण का मामला? गौर हो कि बीती 8 अगस्त 2026 को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हल्द्वानी के रामलीला मैदान में एक जनसभा को संबोधित किया था. इसके बाद 11 अगस्त को श्री राम सेना धर्मार्थ सेवा न्यास संगठन ने उस जनसभा स्थल यानी मंच का शुद्धिकरण किया था. जिसके बाद से ही मामले पर सियासत गरमाई हुई है. राहुल गांधी मामले को दलितों का अपमान करार दे चुके हैं. जिस पर उनके ही खिलाफ हल्द्वानी में मुकदमा दर्ज हुआ है.

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भारी बारिश में भी प्रदर्शन करते कांग्रेसी (फोटो- ETV Bharat)

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