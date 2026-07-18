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नेपाल की तरह भारत में होगी जनक्रांति, कांग्रेस के दिग्गज नेता का बड़ा बयान, सरकारों को भी घेरा

कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने कहा भारत में भी नेपाल की तरह जनक्रांति होगी. उन्होंने कहा देश का युवा जाग चुका है

HARAK SINGH NEPAL GEN Z PROTEST
हरक सिंह नेपाल क्रांति बयान (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 18, 2026 at 5:31 PM IST

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देहरादून: उत्तराखंड कांग्रेस राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम के सफल आयोयन के बाद सातवें आसमान पर है. अब उत्तराखंड कांग्रेस के दिग्गज नेता हरक सिंह रावत ने बड़ा बयान दिया है. हरक सिंह रावत ने कहा देश में नेपाल की तरह जनक्रांति होगी. उन्होंने कहा आज देश का युवा जाग चुका है.

उत्तराखंड में आगामी साल 2027 में विधानसभा के चुनाव होने हैं. उससे पहले प्रदेश की दोनों मुख्य पार्टियों भाजपा और कांग्रेस मुद्दों को बनाने की कवायद में जुटी हुई हैं. इसके साथ ही राष्ट्रीय नेताओं के उत्तराखंड दौरे पर भी जोर दे रही हैं. इसी क्रम में 17 जुलाई को राहुल गांधी देहरादून पहुंचकर छात्रों की गूंज कार्यक्रम में शिरकत की. जिसका सफल आयोजन हुआ.

राहुल गांधी के कार्यक्रम के सफल आयोजन के बाद कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने राज्य सरकार को घेरा. उन्होंने कहा राज्य सरकार ने राहुल गांधी को रोकने की कोशिश की. इस दौरान उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार पर भी हमला बोला.

हरक सिंह नेपाल क्रांति बयान (ETV Bharat)

हरक सिंह रावत ने कहा युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली गूंगी बहरी सरकार को नौजवान बाहर का रास्ता दिखाएंगे. हरक सिंह रावत ने इस देश का नौजवान, छात्र, छात्राएं खड़े होंगे. ये सरकारों को जवाब देंगे. उन्होंने कहा जिस तरह से देश में बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रही है उसे देखते हुए लग रहा है यहां भी जनक्रांति होगी.

कांग्रेस नेता के निधन के बावजूद कार्यक्रम स्थल पर छात्रों के गूंज कार्यक्रम के दौरान तमाम नेता डांस करते दिखाई दिए. जिस पर हरक सिंह रावत ने कहा पेपर लीक की वजह से नौजवानों का हौंसला टूट रहा है. बावजूद इसके छात्र अब रोकर नहीं बल्कि डांस करके खड़ा होगा. उन्होंने कहा हम पूरी तरह से युवाओं के साथ खड़े हैं. उनके मुद्दों को सड़क से लेकर सदन तक उठाने का काम कांग्रेस करेगी.

हरक सिंह रावत ने कांग्रेस नेता अमर मेहता की मौत के लिए उत्तराखंड सरकार को जिम्मेदार बताया. उन्होंने कहा अगर यह कार्यक्रम बन्नू ग्राउंड की जगह परेड ग्राउंड में होता तो ये घटना नहीं होती. ऐसे में इस घटना के लिए सरकार जिम्मेदार है. हरक सिंह रावत ने कहा कार्यक्रम के लिए बन्नू ग्राउंड काफी अधिक छोटा था. परेड ग्राउंड में कार्यक्रम करने की अनुमति मिलने के बाद परेड ग्राउंड के अनुसार ही कार्यक्रम स्थल तैयार करने के लिए सामान मंगाया गया था. ऐन वक्त पर जगह छोटी मिलने के चलते सामानों को एडजस्ट करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा.

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