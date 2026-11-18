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सीएम योगी से मिले मुख्यमंत्री पुष्कर धामी, परिसंपत्ति बंटवारा विवादों के समाधान पर चर्चा

यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ से मिले सीएम धामी ( फोटो सोर्स- X@pushkardhami )

अब तक सुलझ चुका 20 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का परिसंपत्ति विवाद: सीएम पुष्कर धामी ने कहा कि दोनों राज्यों के आपसी सहयोग एवं समन्वय से अब तक 20 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा मूल्य के परिसंपत्ति विवादों का समाधान हो चुका है. अन्य लंबित प्रकरणों के निस्तारण की प्रक्रिया भी गतिमान है. उन्होंने बताया कि आज की बैठक में बाकी प्रकरणों का भी जल्द समाधान करने पर सहमति बनी. इसके लिए सीएम योगी का आभार भी जताया. उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ लगातार उत्तराखंड के हितों से जुड़े विषयों पर सहयोग एवं सकारात्मक पहल कर रहे हैं.