सीएम धामी का आंध्र प्रदेश मदनपल्ली दौरा, अटल जी की प्रतिमा का किया अनावरण
सीएम धामी ने कहा अटल जी ने सशक्त, आत्मनिर्भर देश बनने का मार्ग प्रशस्त किया है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : December 14, 2025 at 2:52 PM IST|
Updated : December 14, 2025 at 2:58 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज आंध्र प्रदेश के दौरे पर हैं. उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी आंध्र प्रदेश के मदनपल्ली पहुंची. आंध्र प्रदेश मदनपल्ली में उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया. इसके बाद सीएम धामी ने जनसभा को भी संबोधित किया.
इससे पहले हेलीपैड पर जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने पुष्कर सिंह धामी का भव्य स्वागत किया. उनका स्वागत करने वालों में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पीवीएन माधव, मंत्री सत्यकुमार यादव, 20 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष लंका दिनकर, विधायक शाहजहां बाशा, जिला संयुक्त कलेक्टर आदर्श राजेंद्रन, जिला एसपी धीरज कुनुबिली, उप-कलेक्टर चल्ला कल्याणी, भाजपा जिला अध्यक्ष साई लोकेश और अन्य शामिल थे. उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का मदनपल्ले में होने वाली एक सार्वजनिक बैठक में भी भाग लेने का कार्यक्रम है.
LIVE: मदनपल्ली, आंध्र प्रदेश में आयोजित जनसभा https://t.co/opfUqruJB4— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) December 14, 2025
मदनपल्ली में जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने अटल बिहारी वाजपेयी के राष्ट्रनिर्माण में दिए गए अतुलनीय योगदान, सशक्त नेतृत्व और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता को याद किया. सीएम धामी ने कहा अटल जी का सम्पूर्ण जीवन देशसेवा, सुशासन और सामाजिक उत्थान के प्रति समर्पित रहा. सीएम धामी ने कहा देश के प्रधानमंत्री के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी ने सशक्त, आत्मनिर्भर देश बनने का मार्ग प्रशस्त किया.
मदनपल्ली, आंध्र प्रदेश में देश के पूर्व प्रधानमंत्री, ‘भारत रत्न’ श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया।— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) December 14, 2025
इस अवसर पर स्व. अटल बिहारी वाजपेयी जी के राष्ट्रनिर्माण में दिए गए अतुलनीय योगदान, सशक्त नेतृत्व और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता… pic.twitter.com/6lgs14FGpI
इस दौरान सीएम धामी ने कहा स्टार्टअप इंडिया अभियान के माध्यम से भारत आज विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इको सिस्टम खड़ा करने वाला देश बन गया है. सीएम धामी ने कहा आज अमेरिका और यूरोप के लोग भी यह देख कर अचंभित है कि भारत में सब्जी की छोटी सी दुकान करने वाली महिला भी यूपीआई के माध्यम से पेमेंट का लेनदेन कर रही है.
आंध्र प्रदेश के मदनपल्ली में सीएम धामी ने कहा आप सभी देवभूमि से किसी न किसी रूप से जुड़े हैं. यहां पर चार धाम हैं. यहां आप आएंगे तो आपको भव्य केदारनाथ, बदरीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के दर्शन होंगे.
