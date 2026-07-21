एक दिन की रोक के बाद चारधाम यात्रा फिर शुरू, इन दो जिलों में बहुत भारी बारिश का अलर्ट
20 जुलाई को खराब मौसम के कारण चारधाम यात्रा रोकी गई थी, 21 जुलाई से फिर शुरू हुई यात्रा, मौसम से सावधान रहने की जरूरत
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : July 21, 2026 at 12:40 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड में भारी बारिश का सिलसिला जारी है. इसे देखते हुए 20 जुलाई को प्रदेश के तमाम जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया था. यात्रा मार्गों पर आवश्यक समीक्षा के बाद चारधाम यात्रा 20 जुलाई 2026 को एहतियातन अस्थायी रूप से स्थगित की गयी थी. आज यानी 21 जुलाई से चारधाम यात्रा फिर से सुचारू रूप से संचालित कर दी गई है. चारधाम यात्रा शुरू होने के साथ ही गढ़वाल आयुक्त ने अधिकारियों को संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं.
चारधाम यात्रा फिर शुरू: उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश से चलते नदियां उफान पर हैं. भारी बारिश की वजह से हुए भूस्खलन के चलते कई सड़क मार्ग क्षतिग्रस्त हैं. प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में अभी भी भारी बारिश जारी है. मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 21 जुलाई यानी आज प्रदेश के सभी जिलों में भारी बारिश की संभावना को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. यही वजह है कि आपदा प्रबंधन विभाग सभी अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रखने के साथ ही इस बात पर जोर दे रहा है कि जितने भी संवेदनशील क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में विशेष सावधानी बरती जाए.
दिनांक 20.07.2026 को जारी उत्तराखंड राज्य हेतु मौसम पूर्वानुमान एवं चेतावनी pic.twitter.com/aRHCaULgrW— Meteorological Centre Dehradun (@mcdehradun) July 20, 2026
चारधाम यात्रा पर लगी अस्थाई रोक हटी: गढ़वाल आयुक्त आनंद स्वरूप ने बताया कि-
चारधाम यात्रा से जुड़े सभी जिलों के जिला प्रशासन, पुलिस, एसडीआरएफ तथा संबंधित विभागों के साथ समन्वय बनाकर यात्रा का संचालन किया जा रहा है. यात्रा मार्गों की निरंतर निगरानी की जा रही है. संवेदनशील क्षेत्रों पर विशेष सतर्कता बरती जा रही है.-आनंद स्वरूप, गढ़वाल आयुक्त-
गढ़वाल आयुक्त ने बताई प्राथमिकता: आयुक्त ने साथ ही कहा कि यात्रियों की सुरक्षा प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है. सभी संबंधित विभागों को मौसम की स्थिति तथा यात्रा मार्गों पर लगातार नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि आवश्यकता पड़ने पर तत्काल आवश्यक कार्रवाई की जा सके.
कमिश्नर की तीर्थयात्रियों से अपील: उन्होंने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा के दौरान यदि किसी स्थान पर भारी वर्षा, भूस्खलन अथवा अन्य कारणों से यात्रा मार्ग अस्थायी रूप से बाधित होता है, तो वे प्रशासन द्वारा निर्धारित सुरक्षित स्थानों अथवा होल्डिंग एरिया में ही रुकें तथा प्रशासन एवं पुलिस द्वारा जारी निर्देशों का पूर्णतः पालन करें. परिस्थितियां सामान्य होने के बाद ही यात्रा को आगे बढ़ाया जाएगा. साथ ही यात्रियों से अनुरोध है कि यात्रा शुरू करने से पूर्व मौसम की ताजा जानकारी प्राप्त करें तथा केवल प्रशासन द्वारा जारी आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें.
दिनांक 20.07.2026 को जारी उत्तराखंड राज्य हेतु मौसम पूर्वानुमान एवं चेतावनी pic.twitter.com/ZaCq2drCDD— Meteorological Centre Dehradun (@mcdehradun) July 20, 2026
उत्तराखंड के इन जिलों में बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट: मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड के दो जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. पूर्वानुमान के अनुसार देहरादून और बागेश्वर जिलों में कहीं-कहीं भारी से बहुत भारी बारिश होगी. राज्य के बाकी जिलों में कहीं-कहीं भारी बारिश होगी.
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