15 लाख के करीब पहुंचा चारधाम यात्रा श्रद्धालुओं का आंकड़ा, केदारनाथ में बंपर भीड़, देखिये डिटेल
चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं का आंकड़ा 14,86,441 पहुंच गया है. सबसे अधिक श्रद्धालु केदारनाथ पहुंच रहे हैं.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : May 16, 2026 at 10:20 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड में चारधाम यात्रा पूरे जोर शोर से चल रही है. 19 अप्रैल से शूरू हुई चारधाम यात्रा को महीना भर होने वाला है. एक महीने से पहले ही चारधाम यात्रा में 14 लाख से अधिक श्रद्धालु चारों धाम के दर्शन कर चुके हैं. हर बीतते दिन के साथ चारधाम की यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है.
यमुनोत्री धाम में श्रद्धालुओं की संख्या: यमुनोत्री धाम में आज यानी 16 मई को 14,628 श्रद्धालुओं ने मां यमुना के दर पर हाजिरी लगाई. अभी तक यमुनोत्री धाम में 247245 श्रद्धालु मां यमुना के दर्शन कर आशीर्वाद ले चुके हैं.
गंगोत्री धाम में श्रद्धालुओं की संख्या: गंगोत्री धाम में आज यानी 16 मई को 12,724 श्रद्धालुओं ने गंगोत्री धाम पहुंचकर मां गंगा के दर्शन किए. अभी तक 244979 श्रद्धालु गंगोत्री धाम पहुंचे चुके हैं.
केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं की संख्या: केदारनाथ धाम में आज यानी 16 मई को 28719 श्रद्धालु बाबा केदार के दर पर पहुंचे हैं. अभी तक 605652 श्रद्धालु हिमालय की गोद में बसे बाबा केदार के दर पर हाजिरी लगा चुके हैं.
बदरीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की संख्या: बदरीनाथ धाम में आज यानी 16 मई को 22970 श्रद्धालुओं ने बदरीनाथ धाम पहुंचकर भू बैकुंठ भगवान बदरी विशाल के दर्शन किए. अभी तक बदरीनाथ धाम में 388565 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं. वहीं, अभी तक चारों धाम में 14,86,441 श्रद्धालु पहुंच चुके हैं.
एडवाइजरी का रखें ध्यान: चारधाम यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं. स्वास्थ्य विभाग ने सभी से हेल्थ एडवाइजरी का पालन करने की अपील की है. एडवाइजरी में साफ तौर पर कहा गया था कि जिन लोगों को हृदय रोग, शुगर, हाई ब्लड प्रेशर, अस्थमा या अन्य गंभीर बीमारी है, वे डॉक्टर से फिटनेस प्रमाणपत्र लेने के बाद ही यात्रा करें. इसके बावजूद बड़ी संख्या में ऐसे श्रद्धालु यात्रा पर पहुंच रहे हैं, जिनकी शारीरिक स्थिति ऊंचाई वाले इलाकों के अनुकूल नहीं है.
विभाग के अनुसार यात्रा रूट पर 47 डेडिकेटेड अस्पताल बनाए गए हैं. इसके अलावा 28 स्पेशलिस्ट डॉक्टरों और 400 से अधिक चिकित्सकों की तैनाती की गई है. कई स्थानों पर ऑक्सीजन सुविधा और आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं. बावजूद इसके लगातार हो रही मौतें इस बात का संकेत हैं कि श्रद्धालुओं को अपनी सेहत को लेकर अधिक सतर्क रहने की जरूरत है.
चारधाम यात्रा रूट्स पर लगातार लोगों की स्क्रीनिंग हो रही है. अभी तक डेढ़ लाख से अधिक लोगों की स्क्रीनिंग की गई है. अधिकतर लोग स्क्रीनिंग नहीं करवा रहे हैं. स्वास्थ्य विभाग ने सभी श्रद्धालुओं से हेल्थ चेकअप के बाद ही यात्रा करने की अपील की है.
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