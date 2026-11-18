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चारधाम यात्रा 2026 स्टडी: श्रद्धालुओं ने बनाया रिकॉर्ड लेकिन दैनिक औसत में गिरावट, मौत के आंकड़ों ने बढ़ाई चिंता

श्रद्धालुओं ने बनाया रिकॉर्ड लेकिन दैनिक औसत में गिरावट, मौत के आंकड़ों ने बढ़ाई चिंता ( PHOTO-ETV Bharat )

देहरादून: उत्तराखंड की सामाजिक एवं पर्यावरणीय गैर-लाभकारी संस्था 'एसडीसी फाउंडेशन' (सोशल डेवलपमेंट फोर कम्युनिटीज) ने चारधाम यात्रा 2026 का तुलनात्मक आंकड़ा विश्लेषण जारी किया है. इस विश्लेषण में गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बदरीनाथ और हेमकुंड साहिब में श्रद्धालुओं की संख्या की तुलना चारधाम यात्रा 2025 से की है. संस्था के संस्थापक अनूप नौटियाल और सदस्य प्रवीण उप्रेती द्वारा तैयार किए गए इस एनालिसिस में कुल तीर्थयात्री संख्या, यात्रा सीजन की अवधि, श्रद्धालुओं की मृत्यु, जीरो पिलग्रिम डेज और पांचों धामों में औसत दैनिक तीर्थयात्री संख्या जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं को शामिल किया गया है.

उत्तराखंड चारधाम यात्रा 2026 में श्रद्धालुओं की संख्या ने नया कीर्तिमान रचा. लेकिन आंकड़ों का वास्तविक महत्व समझने के लिए उनका व्यापक संदर्भ में एनालिसिस करना जरूरी है. यात्रा सीजन की लंबी अवधि, मौसम एवं आपदा संबंधी व्यवधानों में उल्लेखनीय कमी और यात्रा के अधिक संचालन दिवसों ने कुल श्रद्धालु संख्या में वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.