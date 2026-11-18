चारधाम यात्रा 2026 स्टडी: श्रद्धालुओं ने बनाया रिकॉर्ड लेकिन दैनिक औसत में गिरावट, मौत के आंकड़ों ने बढ़ाई चिंता
एसडीसी फाउंडेशन ने उत्तराखंड चारधाम यात्रा 2026 पर एक अध्ययन किया है. अध्ययन में कुछ बिंदुओं पर सरकार का ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 18, 2026 at 7:43 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड की सामाजिक एवं पर्यावरणीय गैर-लाभकारी संस्था 'एसडीसी फाउंडेशन' (सोशल डेवलपमेंट फोर कम्युनिटीज) ने चारधाम यात्रा 2026 का तुलनात्मक आंकड़ा विश्लेषण जारी किया है. इस विश्लेषण में गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बदरीनाथ और हेमकुंड साहिब में श्रद्धालुओं की संख्या की तुलना चारधाम यात्रा 2025 से की है. संस्था के संस्थापक अनूप नौटियाल और सदस्य प्रवीण उप्रेती द्वारा तैयार किए गए इस एनालिसिस में कुल तीर्थयात्री संख्या, यात्रा सीजन की अवधि, श्रद्धालुओं की मृत्यु, जीरो पिलग्रिम डेज और पांचों धामों में औसत दैनिक तीर्थयात्री संख्या जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं को शामिल किया गया है.
उत्तराखंड चारधाम यात्रा 2026 में श्रद्धालुओं की संख्या ने नया कीर्तिमान रचा. लेकिन आंकड़ों का वास्तविक महत्व समझने के लिए उनका व्यापक संदर्भ में एनालिसिस करना जरूरी है. यात्रा सीजन की लंबी अवधि, मौसम एवं आपदा संबंधी व्यवधानों में उल्लेखनीय कमी और यात्रा के अधिक संचालन दिवसों ने कुल श्रद्धालु संख्या में वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.
श्रद्धालुओं की संख्या में 29 प्रतिशत की वृद्धि: एसडीसी फाउंडेशन के मुताबिक, वर्ष 2026 में पांचों धामों में कुल 65 लाख 65 हजार 197 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए, जबकि वर्ष 2025 में 51 लाख 07 हजार 346 थी. यानी 2025 की तुलना में 2026 की यात्रा में 14 लाख 57 हजार 851 अधिक श्रद्धालु यात्रा पर पहुंचे, जो लगभग 29 प्रतिशत है.
वर्ष 2026 में पांचों धामों में सबसे ज्यादा श्रद्धालु (23 लाख 49 हजार 345) बदरीनाथ पहुंचे. इसके बाद केदारनाथ में 19 लाख 33 हजार 138, गंगोत्री में 10 लाख 07 हजार 177, यमुनोत्री में 8 लाख 84 हजार 841 और हेमकुंड साहिब में 3 लाख 90 हजार 696 श्रद्धालु पहुंचे.
पांचों धामों में श्रद्धालुओं की संख्या में 29 फीसदी बढ़ोतरी दर्ज की गई. इसलिए केवल कुल संख्या के आधार पर निष्कर्ष निकालने के बजाय प्रत्येक धाम के अलग-अलग आंकड़ों का विश्लेषण करना भी जरूरी है. आंकड़ों पर गौर करे तों साल 2025 की तुलना में बदरीनाथ और हेमकुंड साहिब में श्रद्धालुओं की संख्या में सर्वाधिक 42 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई. यमुनोत्री में 37 प्रतिशत और गंगोत्री में 33 प्रतिशत की वृद्धि रिकॉर्ड की गई. जबकि केदारनाथ में श्रद्धालुओं की संख्या में केवल 9 फीसदी की बढ़ोतरी हुई.
यात्रा सीजन की लंबी अवधि और संचालन दिवसों में वृद्धि: इस तुलनात्मक विश्लेषण का एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष साल 2026 में यात्रा सीजन की लंबी अवधि भी है. साल 2025 की तुलना में साल 2026 में केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री की यात्रा अवधि लगभग 6 महीने से बढ़कर करीब 7 महीने रही.
गंगोत्री में साल 2026 में यात्रा 206 दिनों तक चली, जबकि 2025 में 176 दिन की अवधि थी. इसी तरह, यमुनोत्री में 2026 में 207 दिनों की तुलना में 2025 में 177 दिन और केदारनाथ में 204 दिनों की तुलना में 175 दिन यात्रा संचालित हुई.
बदरीनाथ में साल 2026 में यात्रा 208 दिनों तक चली, जबकि 2025 में अवधि 206 दिन थी. हेमकुंड साहिब में भी यात्रा अवधि 2025 के 139 दिन और 2026 में 141 दिन की रही. ऐसे में यात्रा के लिए उपलब्ध इस अतिरिक्त समय ने श्रद्धालुओं को दर्शन के अधिक मौके प्रदान किए और कुल तीर्थयात्री संख्या में वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दिया.
स्वास्थ्य खराब होने के कारण होने वाली मौतों में वृद्धि: चारधाम यात्रा 2025 और 2026 के तुलनात्मक आंकड़े श्रद्धालुओं की मृत्यु के मामलों में उल्लेखनीय वृद्धि को दर्शाते हैं. साल 2025 में कुल 182 श्रद्धालुओं की मौत हुई थी. जबकि वर्ष 2026 में यह संख्या बढ़कर 297 हो गई. इस प्रकार कुल मौतों में 115 की वृद्धि यानी लगभग 63 प्रतिशत का इजाफा हुआ.
सबसे ज्यादा चिंता का विषय स्वास्थ्य खराब होने के कारण सामान्य मृत्यु में हुई बढ़ोतरी है. साल 2025 में 159 मौतें दर्ज की गई थीं. जबकि साल 2026 में यह संख्या बढ़कर 288 हो गई. यानी स्वास्थ्य संबंधी प्राकृतिक मौतों में 129 की वृद्धि हुई, जो लगभग 81 प्रतिशत है. वर्ष 2026 में हुई कुल मौतों में ज्यादातर मामले स्वास्थ्य खराब होने के कारण सामान्य मृत्यु से जुड़े हैं.
वर्ष 2026 में धामवार स्वास्थ्य खराब होने के कारण सामान्य मृत्यु की बात करें तो केदारनाथ में 142, बदरीनाथ में 87, यमुनोत्री में 38 और गंगोत्री में 21 श्रद्धालुओं की मौतें हुई. इसके मुकाबले साल 2025 में केदारनाथ में 75, बदरीनाथ में 45, यमुनोत्री में 23 और गंगोत्री में 16 ऐसी मौतें दर्ज की गई थीं.
एसडीसी फाउंडेशन के संस्थापक अनूप नौटियाल ने स्वास्थ्य खराब होने के कारण सामान्य मृत्यु में हुई इस बढ़ोतरी पर गहरी चिंता जताई है. उन्होंने कहा, साल 2025 में 159 से बढ़कर साल 2026 में 288 मौतों का आंकड़ा पहुंचा. यानी 81 प्रतिशत की वृद्धि हुई. ऐसे में श्रद्धालुओं की सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्थाओं की गंभीर समीक्षा होनी चाहिए.
साल 2026 में केदारनाथ और बदरीनाथ में कुल 229 स्वास्थ्य संबंधी प्राकृतिक मौतें होना बेहद चिंताजनक है. यात्रा मार्गों पर चिकित्सा सुविधाओं को मजबूत करने, इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम (आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली) में सुधार, स्वास्थ्य जांच और नियमित निगरानी की आवश्यकता है. चारधाम यात्रा प्रबंधन का उद्देश्य केवल श्रद्धालुओं की संख्या को रिकॉर्ड के तौर पर देखना नहीं होना चाहिए, बल्कि मानव जीवन की सुरक्षा, बेहतर तैयारी और समय पर चिकित्सा सहायता सुनिश्चित करना सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए.
- अनूप नौटियाल, संस्थापक, एसडीसी फाउंडेशन -
जीरो पिलग्रिम डेज में बड़ी कमी: अनूप नौटियाल ने बताया कि, इस विश्लेषण का एक अन्य निचौड़ साल 2026 में जीरो पिलग्रिम डेज (जिस दिन तीर्थयात्री की संक्या शून्य हो) की संख्या में भारी कमी आना है. विश्लेषण में शामिल पांचों धामों में वर्ष 2025 के दौरान कुल 86 जीरो पिलग्रिम डेज दर्ज किए गए थे, जबकि वर्ष 2026 में यह संख्या घटकर केवल 5 रह गया.
गंगोत्री में वर्ष 2025 के 35 शून्य-तीर्थयात्री दिवस घटकर 2026 में केवल एक रह गए. यमुनोत्री में यह संख्या 38 से घटकर चार दिन रही. केदारनाथ में दोनों वर्षों में एक भी शून्य-तीर्थयात्री दिवस दर्ज नहीं किया गया. जबकि बदरीनाथ में वर्ष 2025 के 6 दिन घटकर 2026 में शून्य हो गए. इसी प्रकार हेमकुंड साहिब में भी वर्ष 2025 के 7 शून्य-तीर्थयात्री दिवस घटकर 2026 में शून्य हो गए.
बता दें कि जीरो पिलग्रिम डेज का अर्थ ऐसे दिन से है, जब आपदा, अत्यधिक खराब मौसम या मौसम संबंधी संभावित चेतावनियों के कारण श्रद्धालु किसी धाम में दर्शन नहीं कर पाते हैं.
औसत दैनिक तीर्थयात्री संख्या से सामने आई एक अलग तस्वीर: साल 2026 में पांचों धामों में कुल श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी, लेकिन औसत दैनिक तीर्थयात्री संख्या के आंकड़े एक अलग तस्वीर प्रस्तुत करते हैं.
चमोली जिले में स्थित बदरीनाथ और हेमकुंड साहिब में औसत दैनिक श्रद्धालु संख्या में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की गई. बदरीनाथ में यह संख्या वर्ष 2025 के 8,301 से बढ़कर 2026 में 11,295 श्रद्धालु प्रतिदिन हो गई, यानी लगभग 36 फीसदी की वृद्धि हुई. हेमकुंड साहिब में भी औसत दैनिक संख्या 2,079 से बढ़कर 2,771 हो गई, जो लगभग 33 प्रतिशत की वृद्धि है.
इसके विपरीत, केदारनाथ में औसत दैनिक तीर्थयात्री संख्या में लगभग 6 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई. वर्ष 2025 में जहां प्रतिदिन औसतन 10,113 श्रद्धालु पहुंचे थे, वहीं 2026 में यह संख्या घटकर 9,476 रह गई. यमुनोत्री में भी औसत दैनिक संख्या 4,638 से घटकर 4,359 हो गई, जो लगभग 6 प्रतिशत की कमी है. गंगोत्री में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई. यहां औसत दैनिक तीर्थयात्री संख्या वर्ष 2025 के 5,378 से घटकर वर्ष 2026 में 4,913 रह गई, यानी लगभग 9 प्रतिशत की कमी आई.
गंगोत्री में अवधि बढ़ी फिर भी डेली वाली संख्या घटी: गंगोत्री के आंकड़े विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं. वर्ष 2025 में यहां कुल 7 लाख 58 हजार 249 श्रद्धालु पहुंचे थे, जबकि वर्ष 2026 में यह संख्या बढ़कर 10 लाख 7 हजार 177 हो गई. इसके बावजूद औसत दैनिक तीर्थयात्री संख्या में प्रतिदिन 465 श्रद्धालुओं की कमी दर्ज की गई. यात्रा सीजन की लंबी अवधि और शून्य-तीर्थयात्री दिवस में आई कमी इस अंतर को काफी हद तक स्पष्ट करती है.
ये आंकड़े रेखांकित करते हैं कि केवल कुल तीर्थयात्री संख्या के आधार पर यात्रा के दबाव, बुनियादी ढांचे की आवश्यकताओं और श्रद्धालुओं के प्रबंधन का संपूर्ण आकलन नहीं किया जा सकता.
वाहनों की संख्या में भी उल्लेखनीय वृद्धि: चारधाम यात्रा के दौरान वाहनों की आवाजाही में भी उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई. वर्ष 2025 में 5 लाख 14 हजार 16 वाहनों की आवाजाही हुई थी, जबकि वर्ष 2026 में 14 नवंबर तक यह संख्या बढ़कर 6 लाख 68 हजार 877 हो गई. इस प्रकार पिछले वर्ष की तुलना में 1 लाख 54 हजार 861 अधिक वाहनों की वृद्धि हुई, जो 30 प्रतिशत से अधिक है.
सरकारों के लिए रिकॉर्ड तीर्थयात्री संख्या उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत करना महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन इन आंकड़ों का आकलन प्रत्येक धाम की धारण क्षमता, सड़कों और अन्य बुनियादी सुविधाओं की स्थिति, स्वास्थ्य संबंधी प्राकृतिक मौतों, आपातकालीन प्रतिक्रिया की तैयारी, बढ़ते वाहनों से पर्यावरण पर पड़ने वाले दबाव, कचरे के उत्पादन एवं प्रबंधन, मौसम संबंधी संवेदनशीलताओं और हिमालयी क्षेत्र की पारिस्थितिक नाजुकता के संदर्भ में भी किया जाना चाहिए.
- अनूप नौटियाल, संस्थापक, एसडीसी फाउंडेशन -
सेफ और सस्टेनेबल यात्रा प्रबंधन पर जोरः अनूप नौटियाल ने जोर दिया कि चारधाम यात्रा की सफलता का आकलन करते समय सरकार और अन्य संबंधित पक्षों को केवल कुल श्रद्धालु संख्या तक सीमित नहीं रहना चाहिए. उन्होंने कहा कि वर्ष 2026 में श्रद्धालुओं की रिकॉर्ड संख्या को यात्रा की लंबी अवधि, मौसम संबंधी व्यवधानों में उल्लेखनीय कमी और अधिक संचालन दिवसों के संदर्भ में समझना जरूरी है.
गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ में कुल श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने के बावजूद औसत दैनिक तीर्थयात्री संख्या में आई गिरावट एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष है, जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए. स्वास्थ्य संबंधी प्राकृतिक मौतों में हुई चिंताजनक वृद्धि भी गहरी चिंता का विषय है.
उत्तराखंड को रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालुओं के आगमन की होड़ से आगे बढ़कर धामों की धारण क्षमता, श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य, सुरक्षा, पर्यावरणीय स्थिरता और चारधाम यात्रा के दीर्घकालिक भविष्य को प्राथमिकता देनी होगी. इसके लिए आंकड़ों पर आधारित योजना निर्माण, विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय, पर्याप्त चिकित्सा एवं आपातकालीन सुविधाओं, सड़क और बुनियादी ढांचे की सुरक्षा तथा प्रत्येक धाम के अनुरूप अलग-अलग भीड़ प्रबंधन रणनीतियों को मजबूत करना आवश्यक है.
- अनूप नौटियाल, संस्थापक, एसडीसी फाउंडेशन -
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