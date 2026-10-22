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चारधाम में श्रद्धालुओं के साथ 'मौतों' ने भी बनाया रिकॉर्ड, क्या मेडिकल एजवाइजरी को साइडलाइन करना पड़ रहा भारी?

उत्तराखंड चारधाम में श्रद्धालुओं के साथ 'मौतों' ने भी बनाया रिकॉर्ड ( Etv Bharat )

देहरादून: उत्तराखंड की चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर तमाम इंतजामों और दावों के बावजूद मौतों का सिलसिला थमता नजर नहीं आ रहा है. यात्रा की तैयारियों के दौरान स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने, मेडिकल स्क्रीनिंग चिकित्सा इकाइयों की तैनाती और श्रद्धालुओं को स्वास्थ्य संबंधी सावधानियों के प्रति जागरूक करने पर जोर दिया जाता है, लेकिन इसके बावजूद इस साल अब तक चारों धामों में 271 श्रद्धालुओं की जान जा चुकी है.

चारधाम यात्रा 2026 की शुरुआत 19 अप्रैल से हुई थी. शुरुआत में चारों धामों में श्रद्धालुओं के पहुंचने की रफ्तार धीमी रही, लेकिन धीरे-धीरे यात्रा ने रफ्तार पकड़ी और बुधवार 21 अक्टूबर सुबह 10 बजे तक आंकड़ा 60 लाख के पार हो चुका है. चारधाम यात्रा के इतिहास में ये सबसे बड़ा आंकड़ा है. लेकिन चिंता की बात है कि श्रद्धालुओं के बढ़ते आंकड़े के साथ ही श्रद्धालुओं की मौतों का आंकड़ा भी बढ़ा है. 19 अप्रैल से 21 अक्टूबर सुबह 10 बजे तक चारों धामों में 271 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है. खास बात है कि इसमें धामों के मार्गों पर हादसों में जान गंवाने वाले श्रद्धालु शामिल नहीं हैं.