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क्या चारधामों में तय होगी श्रद्धालुओं की लिमिट? फिर चर्चाओं में कैरिंग कैपेसिटी, जानिये वजह

10 दिनों में 4.08 लाख श्रद्धालु, केदारनाथ सबसे आगे: राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र, देहरादून के अनुसार 28 अप्रैल 2026 की शाम 7 बजे तक कपाट खुलने के मात्र दस दिनों के भीतर कुल 4,08,401 श्रद्धालु चारधाम पहुंच चुके हैं. धामवार आंकड़ों पर नजर डालें तो केदारनाथ धाम में सबसे अधिक 2,07,452 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं, जो कुल संख्या का लगभग आधा है. बदरीनाथ धाम में छह दिनों में 84,942, यमुनोत्री में 57,794 और गंगोत्री में 57,863 श्रद्धालु पहुंचे हैं. इसके अलावा गोमुख में भी 440 यात्री पहुंचे हैं. ये आंकड़ा उच्च हिमालयी क्षेत्रों में ट्रेकिंग और आध्यात्मिक पर्यटन के बढ़ते आकर्षण को दर्शाता है.

तीर्थपुरोहितों और स्थानीय अर्थव्यवस्था का दबाव: चारधाम यात्रा केवल धार्मिक आस्था का विषय नहीं बल्कि उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी है. होटल व्यवसायी, घोड़ा-खच्चर संचालक, पंडा-पुरोहित और स्थानीय दुकानदार सभी की आजीविका इस यात्रा पर निर्भर करती है. यही कारण है कि कई स्थानीय लोग अधिक से अधिक श्रद्धालुओं के आगमन के पक्ष में रहते हैं. हालांकि अल्पकालिक आर्थिक लाभ के लिए यदि भीड़ नियंत्रण को नजरअंदाज किया गया तो दीर्घकाल में यह पर्यावरण आधारभूत ढांचे और यात्रियों की सुरक्षा पर गंभीर असर डाल सकता है.

कैरिंग कैपेसिटी पर जोर, अनियंत्रित भीड़ चिंता: यात्रा के शुरुआती दिनों मे भीड़ अधिक आई. खबरों ने सरकार के माथे पर भी बल डाल दिया. अब सतपाल महाराज ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि पहाड़ों में मैदानी इलाकों जैसी असीमित भीड़ को संभालने की क्षमता नहीं होती. ऐसे में जितनी संख्या में श्रद्धालुओं को सुरक्षित तरीके से संभाला जा सकता है, उतने ही लोगों को एक समय में यात्रा करनी चाहिए. उन्होंने स्वीकार किया कि शुरुआती दिनों में भीड़ के दबाव के कारण कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुईं, लेकिन अब व्यवस्थाएं सुधारी जा रही हैं. उनका कहना है कि तीर्थपुरोहितों और स्थानीय हितधारकों को भी यह समझना होगा कि अनियंत्रित भीड़ अंतत यात्रा की पवित्रता और सुरक्षा दोनों के लिए खतरा बन सकती है.

10 दिनों में 4 लाख पार श्रद्धालु: चारधाम यात्रा के महज दस दिनों में चार लाख से अधिक श्रद्धालुओं के पहुंचने के बाद आने वाले दिनों मे यात्रा का स्वरूप समझा जा सकता है. शुरुआती दिनों में भीड़ के अचानक बढ़ने से अव्यवस्थाओं की खबरें सामने आईं लेकिन अब सरकार का दावा है की स्थिति तेजी से सामान्य हो रही है. यात्रा सुचारु रूप से आगे बढ़ रही है. इस बीच प्रदेश के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने फिर दोहराया है की साफ कहा है कि पहाड़ों की सीमित क्षमता को देखते हुए यात्रा को कैरिंग कैपेसिटी के अनुरूप संचालित करना जरूरी है.

देहरादून(उत्तराखंड): चारधाम यात्रा 2026 इस बार शुरुआत से ही कई मायनों में चर्चाओं में है. चारधाम यात्रा से जुड़े बड़े फैसले, चारधाम यात्रा वायरल वीडियो, यात्रा से मजबूत होती आर्थिकी, चारधाम यात्रा में बढ़ती भीड़, कैरिंग कैपिसिटी ये सभी वे प्वाइंट्स हैं जिसे लेकर उत्तराखंड की चारधाम यात्रा चर्चाओं में है.

एनजीटी सरकार से मांग चुकी है जवाब: केयरिंग कैपिसिटी को लेकर पहले भी एनजीटी सरकार से जवाब मांग चुकी है. 5 जनवरी 2024 को एनजीटी को बताया था कि 13 अप्रैल 2023 के आदेश में निर्धारित गंगोत्री (8,000) और यमुनोत्री (5,000) केदारनाथ (13,000), के आंकड़ों को ही अनुमानित धारण क्षमता के आधार पर तीर्थयात्रियों की अधिकतम सीमा मानी जाये. अगली सुनवाई 21 जुलाई को होनी है. जिसमें एनजीटी सरकार के पक्ष को सुनेगी.



यात्रा की शुरुआत जल्दी, आंकड़ों की तुलना पर सवाल: एसडीसी फाउंडेशन के विश्लेषण ने इस बार के आंकड़ों को समझने का एक अलग नजरिया पेश किया है. संस्था के संस्थापक अनूप नौटियाल के अनुसार 2026 में यात्रा पहले शुरू होने के कारण पहले सप्ताह के आंकड़े सीधे तौर पर पिछले वर्षों से तुलना योग्य नहीं है. इस वर्ष चारधाम के कपाट 19 अप्रैल से 23 अप्रैल के बीच खुल गए. 2025 में यह अवधि अप्रैल के अंत से मई की शुरुआत तक और 2024 में मई के मध्य में रही थी. संचालित दिनों की संख्या कम होने के कारण कुल यात्रियों की संख्या अपेक्षाकृत कम दिखती है. नॉर्मलाइज्ड डेटा के अनुसार स्थिति उतनी चिंताजनक नहीं है.

विश्लेषण यह भी बताता है कि यदि प्रति दिन आने वाले श्रद्धालुओं की औसत संख्या को देखा जाए तो यात्रा की मांग में कोई बड़ी गिरावट नहीं आई है. 2026 के आंकड़े 2025 के लगभग 81 प्रतिशत और 2024 के लगभग 60 प्रतिशत के बराबर हैं. ये इस बात का संकेत है कि श्रद्धालुओं की आस्था में कोई कमी नहीं आई है. यात्रा के शुरुआती समय मौसम और लॉजिस्टिक्स के कारण आंकड़ों में अंतर दिखाई दे रहा है.

व्यवस्थाओं को लेकर सरकार का दावा: राज्य सरकार का कहना है कि इस बार यात्रा मार्गों पर पेयजल, शौचालय, स्वास्थ्य सेवाएं, स्वच्छता, पार्किंग और यातायात प्रबंधन को पहले से अधिक सुदृढ़ किया गया है. संवेदनशील स्थानों पर मेडिकल टीम, आपदा प्रबंधन बल और पुलिस की तैनाती बढ़ाई गई है. सोशल मीडिया और कुछ ग्राउंड रिपोर्ट्स में शुरुआती दिनों में लंबी कतारें ट्रैफिक जाम और स्वास्थ्य समस्याओं की खबरें भी सामने आईं. जिससे व्यवस्थाओं पर सवाल उठे. हालांकि यात्रा प्रबंधन पर उठ रहे सवालों के बीच एक नया विवाद भी खड़ा हो गया था. कुछ मामलों में प्रशासन ने सोशल मीडिया पोस्ट और रिपोर्टिंग पर नोटिस जारी किये. एसडीसी फाउंडेशन ने इसे लोकतांत्रिक संवाद के लिए नुकसानदायक बताया है.

यात्रियों के लिए एडवाइजरी जल्दबाजी नहीं तैयारी जरूरी: सतपाल महाराज और प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा को जल्दबाजी में पूरा करने के बजाय चरणबद्ध तरीके से करें. खासतौर पर ऋषिकेश से केदारनाथ या बदरीनाथ जाने वाले यात्रियों को बीच में एक रात रुकने की सलाह दी गई है. जिससे शरीर ऊंचाई के अनुकूल ढल सके. लगातार सफर और चढ़ाई के कारण कई यात्रियों की तबीयत बिगड़ने के मामले सामने आए हैं. यात्रा शुरू करने से पहले स्वास्थ्य परीक्षण कराना और जरूरी सावधानियां बरतना अनिवार्य बताया गया है.

आने वाले दिनों में और बढ़ेगी भीड़: मौसम के अनुकूल होते ही मई-जून के महीनों में चारधाम यात्रा अपने चरम पर पहुंचती है. सरकार को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में श्रद्धालुओं की संख्या और तेजी से बढ़ेगी. ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती होगी भीड़ को नियंत्रित करते हुए यात्रा को सुरक्षित और सुचारु बनाए रखना होगा. सतपाल महाराज के कैरिंग कैपेसिटी वाले बयान ने इस बहस को फिर से केंद्र में ला दिया है.

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