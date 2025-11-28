ETV Bharat / bharat

2013 आपदा की तरह याद रहेगी 2025 चारधाम यात्रा, रिकॉर्ड बने लेकिन मिले कभी न भरने वाले जख्म

2025 चारधाम यात्रा का समापन हो गया है. इस साल यात्रियों के बड़े रिकॉर्ड बने, लेकिन धराली आपदा जैसे जख्म भी हमेशा याद रहेंगे.

UTTARAKHAND CHARDHAM YATRA 2025
2013 आपदा की तरह याद रहेगी 2025 चारधाम यात्रा (PHOTO- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 28, 2025 at 6:39 AM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

किरणकांत शर्मा

देहरादून: विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा 2025 का समापन विधिवत रूप से हो गया है. कपाट खुलने से लेकर कपाट बंद होने तक यात्रा, आपदा और यात्रियों की संख्या को लेकर सुर्खियों में रही. राज्य सरकार के आंकड़ों के अनुसार, इस साल 51 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने चारों धामों के दर्शन किए, जो पिछले साल की तुलना में 4 लाख 35 हजार अधिक है. हालांकि, इस साल की यात्रा ने 2013 की केदारनाथ आपदा की तरह ही धराली आपदा का कभी न भूलने वाला मंजर दे दिया.

चारों धामों में यात्रियों की संख्या: सरकारी आंकड़े बताते हैं कि केदारनाथ में सबसे अधिक लोगों ने दर्शन किए. कुल 17 लाख 68 हजार 795 श्रद्धालुओं ने बाबा केदार के दर्शन किए, जबकि बदरीनाथ धाम में 16 लाख 60 हजार 224 भक्त पहुंचे. गंगोत्री 7 लाख 57 हजार 10 और यमुनोत्री में 6 लाख 44 हजार 505 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए. हालांकि, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की यात्रा आपदा की वजह से काफी चुनौती भरी भी रही. उधर, हेमकुंड साहिब में भी बड़ी संख्या में भक्त आए. लगभग 2 लाख 74 हजार 441 तीर्थयात्री हेमकुंड साहिब पहुंचे.

Uttarakhand Chardham Yatra 2025
चारधाम यात्रा 2025 में श्रद्धालुओं की संख्या (PHOTO-ETV Bharat)

यात्रा की शुरुआत और समापन: यात्रा की शुरुआत आधिकारिक रूप से 30 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने से हुई थी. जबकि 25 नवंबर को बदरीनाथ धाम के कपाट बंद होने पर यात्रा का विधिवत रूप से समापन हुआ. यात्रा लगभग 209 दिनों तक चली, जो पिछले कुछ वर्षों के मुकाबले लंबी रही. यात्रा के दौरान आपदाओं की चुनौतियों के बावजूद 51 लाख 4 हजार 975 श्रद्धालुओं ने चारों धामों के दर्शन किए.

Uttarakhand Chardham Yatra 2025
चारधाम यात्रा 2025 में श्रद्धालुओं की मौत और घायलों की संख्या (PHOTO-ETV Bharat)

मॉनसून ने खड़ी की रुकावट, लेकिन नहीं रुके भक्त: यात्रा के दौरान बारिश और भूस्खलन ने कई बार यात्रा को रोकने का प्रयास किया. कुछ मार्गों पर बारिश और भूस्खलन के कारण मार्ग अवरुद्ध भी हुए. खासकर गंगोत्री और यमुनोत्री के आसपास कई स्थानों पर मार्ग क्षतिग्रस्त हुए. हालांकि, आपदा प्रबंधन विभाग मौके पर जुटा रहा और रास्तों को दुरस्त करते हुए प्रभावित श्रद्धालुओं को राहत दी.

श्रद्धालुओं का अनुभव: बदरीनाथ और केदारनाथ दर्शन कर आई आराध्या वालिया कहती हैं कि, मैं तीसरी बार धाम में गई हूं. भीड़ अधिक होने से बहुत दिक्कत होती आ रही है. सबसे बड़ी बात ये है कि इतने दूर से जाने के बाद भी दर्शन नहीं हो पाते हैं. हम भगवान को ठीक से देख भी नहीं पाते. इस बार मैंने ये तक नहीं देखा कि भगवान बदरीविशाल ने कौन सी पोशाक पहनी थी. कुछ लोग पैसे चढ़ाने के लिए बहुत फोर्स करते हैं. भीड़ को नियंत्रित करते हुए उचित दर्शन हो सकें, इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए. बाकी अन्य व्यवस्था सही हैं.

Uttarakhand Chardham Yatra 2025
श्रद्धालु ने शेयर किए अपने चारधाम यात्रा के अनुभव (PHOTO-ETV Bharat)

चारधाम यात्रा में मौत:

यमुनोत्री धाम के कपाट 30 अप्रैल खुले और 23 अक्टूबर को कपाट बंद हुए. इस दौरान 23 श्रद्धालुओं की मौत स्वास्थ्य खराब होने के कारण हुई. जबकि एक की मौत अन्य कारण और 3 तीन की मौत प्राकृतिक आपदा के कारण हुई. यमुनोत्री में यात्रा के दौरान एक श्रद्धालु लापता और एक घायल हुआ.

Uttarakhand Chardham Yatra 2025
25 नवंबर को बदरीनाथ धाम के कपाट बंद होने के साथ यात्रा संपन्न हुई. (PHOTO- उत्तराखंड सूचना विभाग)

गंगोत्री धाम के कपाट भी 30 अप्रैल को खुले और 22 अक्टूबर को यात्रा संपन्न हुई. यात्रा के बीच 16 श्रद्धालुओं की मौत स्वास्थ्य खराब होने के कारण हुई. जबकि 8 मई को हुए हैली क्रैश 7 श्रद्धालुओं की दर्दनाक मौत हुई. हालांकि यात्रा के दौरान घायल और लापता श्रद्धालुओं की संख्या शुन्य है.

Uttarakhand Chardham Yatra 2025
बदरीनाथ धाम यात्रा में इस साल 16 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे (PHOTO -ETV Bharat)

केदारनाथ धाम के कपाट 2 मई को श्रद्धालुओं के दर्शन हेतु खोले गए, जबकि 23 अक्टूबर को कपाट बंद हुई. इस बीच यात्रा के दौरान 75 लोगों की मौत स्वास्थ्य खराब होने के कारण हुई. जबकि 15 जून को हुई हैली क्रैश में 7 श्रद्धालुओं की मौत हुई. वहीं 3 श्रद्धालुओं की मौत प्राकृतिक आपदा के कारण हुई. इसके अलावा 4 यात्री घायल हुए. जबकि लापता श्रद्धालुओं की संख्या शून्य है.

Uttarakhand Chardham Yatra 2025
17 लाख 68 हजार 795 श्रद्धालुओं ने बाबा केदार के दर्शन किए. (PHOTO- उत्तराखंड सूचना विभाग)

बदरीनाथ धाम की यात्रा का आगाज 4 मई को हुआ था. जबकि 25 नवंबर को यात्रा संपन्न हुई. इस बीच यात्रा के दौरान 45 श्रद्धालुओं की मौत स्वास्थ्य खराब होने के कारण हुई. जबकि 1 श्रद्धालु की मौत अन्य कारण से हुई. हालांकि, यात्रा के दौरान घायल और लापताओं की संख्या शून्य है.

Uttarakhand Chardham Yatra 2025
5 अगस्त को धराली में आपदा में धराली बाजार पूरी तरह नष्ट हो गया. (PHOTO -ETV Bharat)

सिखों के पवित्र धाम हेमकुंड साहिब के कपाट 25 मई को खुले थे. जबकि 10 अक्टूबर को यात्रा संपन्न हुई. इस बीच एक यात्री की मौत प्राकृतिक आपदा के कारण हुई. जबकि लापता और घायलों की संख्या शून्य है.

Uttarakhand Chardham Yatra 2025
धराली आपदा के बाद भी आपदा के निशां आज भी जिंदा हैं. (PHOTO -ETV Bharat)

स्थानीय अर्थव्यवस्था और रोजगार पर असर: तीर्थयात्रियों की भारी भीड़ से स्थानीय बाजार, होटल, ढाबे और ट्रैवल एजेंटों को अच्छा लाभ मिला.

बारिश ने यात्रा में बार बार रोक लगाई लेकिन फिर भी यात्रा अंतिम चरण तक बेहतर रही. हम ये नहीं कह सकते हैं कि यात्रा के दौरान इस बार घाटा हुआ. सब बेहतर रहा. उम्मीद अब अगले साल की यात्रा से है और बेहद खुशी है कि उत्तराखंड की चारधाम यात्रा हर साल रिकॉर्ड कायम कर रही है
- श्रीकुंज, ट्रैवल कारोबारी -

यात्रा का कभी ना भूलने वाला पल: साल 2025 की चारधाम भले ही रिकॉर्ड के लिए कुछ समय तक याद की जाए, लेकिन उत्तरकाशी के धराली में आई आपदा की वजह से ये यात्रा हमेशा साल 2013 की यात्रा की तरह ही याद की जाएगी. यात्रा के दौरान अचानक आए मलबे और पानी के सैलाब ने 2013 की केदारनाथ आपदा की यादें ताजा कर दी थीं. 5 अगस्त 2025 को आई आपदा के दौरान धराली बाजार में कई यात्री थे, जिनका आज तक पता नहीं चला. एक आंकड़े के मुताबिक, आज भी मलबे में लगभग 70 से अधिक लोग दबे हैं, जिनको खोज पाना बेहद मुश्किल है.

हम हर बार कुछ सीखते हैं और अपने आपको अपडेट करते हैं. ये बात सही है कि धराली में भीषण आपदा आई, आज भी हमारी टीम मौके पर काम कर रही है. आपदा के दौरान गंगोत्री में फंसे कई श्रद्धालुओं को कई प्रयासों के बाद बचाया गया था. हम आपदा से निपटने के लिए अपनी टीम को और बेहतर कर रहे हैं. आज भी हम रिकॉर्ड टाइम में घटनास्थल पर पहुंच रहे हैं लेकिन हमें और भी बेहतर करना है और हम हर दिन उसी की तैयारी कर रहे हैं. आने वाली चारधाम यात्रा में एसडीआरएफ और अत्याधुनिक हो जाएगी.
- अरुण मोहन जोशी, आईजी, एसडीआरएफ -

आगे की तैयारी: सरकार और मंदिर समितियों ने इस सीजन की कुछ महत्वपूर्ण सीखें साझा कीं. बेहतर रोड और मौसम अनुमान के जरिए आपदा प्रबंधन को और मजबूत बनाना और भीड़-नियंत्रण के लिए जोन आधारित प्रवेश लागू करना, प्रमुख सुझाव रहे. अगले वर्ष के लिए ये योजनाएं पहले से लागू करने की बात उठी है, ताकि यात्री सुरक्षा और सुगमता और बेहतर हो सके. वहीं केदारनाथ के बाद बदरीनाथ में भी मास्टर प्लान के तहत कार्य किए जा रहे हैं. जिसमें ध्यान केंद्र, लोगों के लिए विश्राम स्थल, आईएसबीटी, मंदिर के दोनों तरफ घाट और अन्य प्रोजेक्ट शामिल हैं.

ये भी पढ़ें:

TAGGED:

उत्तराखंड चारधाम यात्रा 2025
चारधाम यात्रा 2025 में आपदा
DISASTER IN CHARDHAM YATRA 2025
धराली आपदा 2025
UTTARAKHAND CHARDHAM YATRA 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.