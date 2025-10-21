ETV Bharat / bharat

उत्तराखंड चारधाम यात्रा: 22 अक्टूबर को शीतकाल के लिए बंद होंगे गंगोत्री धाम के कपाट, तैयारियां पूरी

22 अक्टूबर को शीतकाल के लिए बंद होंगे गंगोत्री धाम के कपाट ( PHOTO-ETV Bharat )