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मिडिल ईस्ट की जंग से असमंजस में चारधाम के श्रद्धालु, ट्रैवल कारोबारियों को नुकसान का डर, जानिए कैसे?

खाड़ी देशों में युद्ध के कारण चारधाम यात्रा के श्रद्धालु असमंजस में घिरे हुए हैं. श्रद्धालुओं की पहली इंक्वायरी गैस सिलिंडर को लेकर है.

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मिडिल ईस्ट की जंग से असमंजस में चारधाम के श्रद्धालु (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 1, 2026 at 1:38 PM IST

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हरिद्वार: मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के चलते हरिद्वार में ट्रैवल कारोबारियों को इस बार चारधाम यात्रा में नुकसान होने का डर सता रहा है. ट्रैवल कारोबारियों को चारधाम यात्रा के लिए फोन पर कई तरह की इंक्वारी मिल रही है, जिसमें यात्री और श्रद्धालु गैस सिलिंडर और पेट्रोल-डीजल की उपलब्धता को लेकर असमंजस में हैं. अभी तक कई श्रद्धालुओं ने इसी के चलते प्री बुकिंग कन्फर्म नहीं कराई है.

वहीं प्रशासन ने चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को सुगम और सुरक्षित यात्रा का भरोसा दिलाया है. हरिद्वार को चारधाम यात्रा का प्रवेश द्वार कहा जाता है. यहां करीब 3 हजार ट्रैवल कारोबारियों के 20 हजार वाहन यात्रा में संचालित होते हैं. लाखों की संख्या में बड़े यात्रियों के जत्थे चारधाम दर्शन के लिए हरिद्वार से ही व्यवस्था करके रवाना होते हैं. ट्रैवल कारोबारियों के मुताबिक इस बार चारधाम यात्रा जाने वाले यात्री गैस सिलिंडर, डीजल और पेट्रोल को लेकर असमंजस की स्थिति में हैं.

यात्रियों के मन में खाने और ईंधन की कमी का डर है. चारधाम यात्री फोन पर सिलिंडर, डीजल-पेट्रोल के बारे में ज्यादा जानकारी ले रहे हैं. पिछले साल की तुलना में इस साल प्री बुकिंग भी काफी कम हुई हैं.

राजस्थान, गुजरात और पश्चिम बंगाल से आने वाले श्रद्धालु बड़ी बसों में जत्थे के साथ आते हैं और उन्हें खाना बनाने के लिए गैस सिलिंडर की जरूरत होती है.
-विजय शुक्ला, ट्रैवल कारोबारी-

इस बार यात्री खाने, गैस सिलिंडर, डीजल-पेट्रोल और सीएनजी की सुनिश्चितता चाह रहा है और बुकिंग कन्फर्म से पहले लगातार पूछताछ कर रहा है.
-गिरीश भाटिया, ट्रैवल कारोबारी-

ट्रैवल कारोबारी संजय शर्मा का कहना है कि कोविड काल की मार झेल चुके यात्री इस बार असमंजस की स्थिति में हैं. उनको ऐसा लग रहा है कि युद्ध बढ़ने से उन्हें भी दिक्कत उठानी पड़ सकती है. हालांकि सबके बीच सरकार की तरफ से श्रद्धालुओं की भरोसा दिया जा रहा है कि उन्हें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी. प्रशासन का कहना है कि चारधाम यात्रा की शुरुआत से सभी तरह की व्यवस्थाएं दुरुस्त करने में लगे हुए हैं. यात्रा के मुख्य पड़ावों पर सिलेंडर की सप्लाई भी बढ़ाई जा रही है.

हरिद्वार में ईंधन और सिलेंडर की कोई किल्लत नहीं है. होटल एसोसिएशन और ट्रैवल कारोबारियों के साथ प्रशासन समन्वय में बना रहा है, ताकि श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो. जल्द ही हरिद्वार के सभी होटलों और आश्रमों में एलपीजी के विकल्प में पीएनजी के कनेक्शन भी दिए जाएंगे.
-मयूर दीक्षित, हरिद्वार डीएम-

बता दें कि चारधाम यात्रा में हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं. ऐसे में सिलेंडर और ईंधन की खपत बढ़ना तय है. लिहाजा सरकार को व्यापक स्तर पर प्लानिंग कर चार धाम यात्रियों की जरूरत और सुविधाओं के लिए इंतजाम करना होगा.

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