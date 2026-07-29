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उत्तराखंड में स्थगित चारधाम यात्रा को लेकर आया बड़ा अपडेट, शाम को होगी बड़ी बैठक, जानिये वजह

देहरादून: उत्तराखंड में पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश और यात्रा मार्गों पर हो रहे भूस्खलन को देखते हुए 2 दिन के लिए चारधाम यात्रा को स्थगित किया गया है. दूसरे दिन भी प्रदेश के पर्वतीय जिलों में भारी बारिश का सिलसिला जारी है. ऐसे में 30 जुलाई से चारधाम यात्रा शुरू होगी या नहीं? इसका निर्णय प्रदेश में कल के बारिश का अलर्ट और यात्रा मार्गों की स्थिति के आधार पर निर्णय लिया जाएगा. चारधाम यात्रा को लेकर गढ़वाल आयुक्त की अध्यक्षता में आज शाम बैठक होनी है. जिसमें वर्तमान स्थितियों के आधार पर यात्रा शुरू करने पर निर्णय होगा.

मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, उत्तराखंड में अगले दो दिनों यानी 29 और 30 जुलाई को भारी बारिश की संभावना है. जिसका असर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है. मौसम विभाग ने 29 और 30 जुलाई को प्रदेश के तमाम जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. इस दौरान प्रदेश के कई हिस्सों में भारी से बहुत भारी वर्षा, गरज-चमक के साथ आकाशीय बिजली और वर्षा के अत्यंत तीव्र दौर की संभावना है. 29 जुलाई को देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, नैनीताल, चम्पावत और ऊधम सिंह नगर जिले में कहीं-कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है. इन क्षेत्रों में गरज-चमक के साथ आकाशीय बिजली तथा वर्षा के अत्यंत तीव्र दौर भी पड़ सकते हैं.

चारधाम यात्रा अपडेट (ETV Bharat)

इसी तरह, 30 जुलाई को बागेश्वर, चम्पावत और पिथौरागढ़ जिले में भारी से बहुत भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. इसके साथ ही उत्तरकाशी, देहरादून, पौड़ी, टिहरी और नैनीताल में भारी वर्षा की संभावना है. जिसको देखते हुए उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने सभी जिलों के जिला प्रशासन को पूरी सतर्कता के साथ काम करने के निर्देश दिए हैं. वहीं, गढ़वाल कमिश्नर ने चारधाम यात्रा को स्थगित कर दिया है. यात्रा स्थगित होने के साथ ही यात्रियों को होल्डिंग एरिया में रुकने के निर्देश दिए गए है.