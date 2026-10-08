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रिकॉर्ड तोड़ यात्रा! 56 लाख से ज्यादा भक्त पहुंचे चारधाम, जल्द पीएम मोदी भी पहुंचेंगे

बदरीनाथ और केदारनाथ में उमड़ी सबसे ज्यादा भीड़: पर्यटन विभाग ने चारधाम यात्रा के आंकड़े जारी किये हैं. 7 अक्टूबर 2026 को जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, इस यात्रा सीजन में अब तक 56.89 लाख श्रद्धालु देवभूमि के पावन धामों में पहुंचकर दर्शन एवं पूजा-अर्चना कर चुके हैं. विस्तृत आंकड़ों पर नजर डालें तो बदरीनाथ में सबसे अधिक 19,13,895 तीर्थयात्रियों ने भगवान बदरीविशाल के दर्शन किये हैं. वहीं, भगवान शिव के बारहवें ज्योतिर्लिंग केदारनाथ धाम में 16,78,866 श्रद्धालुओं ने माथा टेका है. मां गंगा के उद्गम स्थल गंगोत्री धाम में 9,09,983 और मां यमुना के धाम यमुनोत्री में 8,10,343 श्रद्धालुओं ने उपस्थिति दर्ज कराई है.

रिकॉर्ड तोड़ यात्रा! (ETV Bharat)

इसके अतिरिक्त, उच्च हिमालयी क्षेत्र में स्थित प्रसिद्ध सिख तीर्थ स्थल श्री हेमकुंड साहिब में भी 3,75,841 श्रद्धालुओं ने मत्था टेककर गुरुवाणी का आनंद लिया है. प्रतिदिन के आंकड़ों का विश्लेषण करें तो अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में ही रोजाना औसतन 35,000 से लेकर 45,000 से अधिक यात्री उत्तराखंड पहुंच रहे हैं. अकेले 1 अक्टूबर को 42,002, 4 अक्टूबर को 44,760, 5 अक्टूबर को 41,050 और 7 अक्टूबर को 39,653 श्रद्धालुओं ने धामों में दर्शन किए. बदरी-केदार मंदिर समिति और प्रशासन का अनुमान है कि इस वर्ष यात्रा समाप्ति तक कुल श्रद्धालुओं का यह आंकड़ा 60 से 65 लाख के ऐतिहासिक स्तर को भी आसानी से पार कर जाएगा.

बदरी-केदार मंदिर समिति (BKTC) के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने कहा यह संपूर्ण देवभूमि और सभी देशवासियों के लिए अत्यंत गौरव और आनंद का विषय है. चारों धामों में जनसैलाब देखने को मिल रहा है, उसने एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है. मानसून की अवधि के दौरान कुछ समय के लिए यात्रा की रफ्तार में भले ही हल्की कमी आई थी, लेकिन श्रद्धालुओं के मन में आस्था, भक्ति और श्रद्धा का जो अटूट सैलाब था, उसमें कभी कोई कमी देखने को नहीं मिली.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रस्तावित केदारनाथ दौरा: पीएम मोदी के भी उत्तराखंड आने की चर्चाएं हैं. बताया जा रहा है कि पीएम मोदी केदारनाथ पहुंच सकते हैं. बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने कहा प्रधानमंत्री मोदी का उत्तराखंड की इस पवित्र भूमि और विशेष रूप से बाबा केदार के प्रति आत्मीय, अटूट और आध्यात्मिक लगाव है. वे जब भी बाबा केदार के दर पर आते हैं, तो संपूर्ण केदारपुरी एक नया आध्यात्मिक उर्जा प्राप्त करती है.

उनके इस आगामी प्रस्तावित दौरे को लेकर राज्य सरकार, जिला प्रशासन और बदरी-केदार मंदिर समिति ने अपनी तैयारियों का दायरा अभूतपूर्व रूप से बढ़ा दिया है. पीएम मोदी के इस आगमन को ऐतिहासिक, अविस्मरणीय और भव्यतम बनाने के लिए युद्धस्तर पर कार्य योजनाएं बनाई गई हैं. केदारनाथ मंदिर प्रांगण और पूरे केदारपुरी क्षेत्र को विशेष दिव्य पुष्पों, भव्य तोरण द्वारों और अत्याधुनिक रंग-बिरंगी लाइटों से सजाने की पूरी रूपरेखा तैयार की गई है.