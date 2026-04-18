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बिना कार-टैक्सी कैसे करें चारधाम यात्रा? क्या हैं स्पेशल अरेंजमेंट्स, एक क्लिक में जानिये

देहरादून: उत्तराखंड चारधाम की यात्रा के दौरान हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचते हैं. इन श्रद्धालुओं में हर वर्ग के लोग शामिल होते हैं जिसमें अपनी-अपनी आर्थिक स्थिति के आधार पर वह यात्रा के लिए विकल्प को चुनते हैं. मुख्य रूप से चारधाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर से लेकर टैक्सी तक की सुविधा उपलब्ध है. जिसके लिए श्रद्धालुओं को भारी भरकम धनराशि को खर्च करना पड़ता है. अधिकतर श्रद्धालु ऐसे भी होते हैं जो कम खर्च में चारधाम की यात्रा पर आना चाहते हैं. इसको लेकर परिवहन विभाग ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं. कैसे कम बजट में चारधाम यात्रा करें? कार या टैक्सी के अलावा अन्य क्या हैं चारधाम यात्रा के सस्ते विकल्प? आइये जानते हैं.

पहली बार हरिद्वार से भी बसों का संचालन: उत्तराखंड चारधाम यात्रा का पहला पड़ाव ऋषिकेश माना जाता है. ऋषिकेश से ही अधिकतर श्रद्धालु, चारधाम के लिए अपनी यात्रा को शुरू करते हैं. इसके अलावा, हरिद्वार से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु, गंगा स्नान करने के बाद अपनी चारधाम की यात्रा को प्रारंभ करते हैं. जिसको देखते हुए हर साल की तरह परिवहन निगम की ओर से ऋषिकेश से बड़ी मात्रा में बसों का संचालन किया जा रहा है.

10 टेंपो ट्रैवलर की सुविधा: यही नहीं, पहली बार हरिद्वार से भी परिवहन निगम ने चारधाम यात्रा के लिए बसों के संचालन का निर्णय लिया है. इसके साथ ही परिवहन निगम, 10 टेंपो ट्रैवलर की सुविधा भी यात्रियों के लिए उपलब्ध करा रहा है. ऐसे में ग्रुप में आने वाले श्रद्धालु टेंपो ट्रैवलर की बुकिंग करवा सकते हैं. जिससे न सिर्फ उनकी यात्रा सुगम होगी बल्कि खर्च भी काम आएगा.

ऋषिकेश में 100 बसों की तैनाती: ऋषिकेश में परिवहन निगम की 100 बसों को तैनात किया जाएगा. जिसके जरिए चारधाम के लिए रोजाना 30 शटल बस सेवाएं संचालित की जाएंगी. कितनी बसें किस धाम के लिए जाएंगी इसका निर्धारण मौके पर ही यात्रियों की संख्या के आधार पर किया जाएगा. कुल मिलाकर बसों का संचालन संयुक्त रोटेशन के आधार पर किया जाएगा. जिससे अधिक से अधिक श्रद्धालुओं को परिवहन निगम की सुविधा उपलब्ध कराई जा सके.

हरिद्वार में तैनात की जाएंगी 20 बसें: इसी तरह परिवहन निगम ने हरिद्वार से भी चार धाम यात्रा के लिए 20 बसों को तैनात करने का निर्णय लिया है. जिसके जरिए रोजाना 8 से 10 बेसन का संचालन धामों के लिए किया जाएगा. मुख्य रूप से हरिद्वार से केदारनाथ और बदरीनाथ धाम जाने वाले यात्रियों की संख्या सबसे अधिक होती है. ऐसे में रोजाना यात्रियों की संख्या के आधार पर बसों का संचालन किया जाएगा.

केदारनाथ बदरीनाथ यात्रा मार्ग पर अधिकारियों की तैनाती: यात्रियों की सुविधा के लिए परिवहन विभाग ऋषिकेश और हरिद्वार में बसों के संचालन की समय सारणी भी लगा रहा है. इससे यात्रियों को बसों का चयन करने और समय पर बस मिलने में काफी अधिक सहूलित होगी. इसके अलावा परिवहन निगम ने चारधाम यात्रा के लिए परिवहन व्यवस्था को अनुशासित और जवाबदेह बनाने की तैयारी शुरू कर दी है. जिसके लिए निगम ने केदारनाथ और बदरीनाथ धाम मार्ग पर विशेष प्रवर्तन तंत्र लागू करते हुए 20 अप्रैल से 20 जून 2026 तक आठ अधिकारियों की तैनाती की है. यह अधिकारी संयुक्त रोटेशन के आधार पर प्रवर्तन की कार्रवाई करेंगे. जिससे रोजाना यात्रियों की संख्या, बस का संचालन और चेकिंग की पूरी जानकारी एकत्र किया जा सके.