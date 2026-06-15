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चारधाम यात्रा: कोमोरबिडिटी श्रद्धालुओं ने बढ़ाई सरकार की चिंता, 56 दिनों में 190 की मौत, 89 एयर एंबुलेंस से रेफर

देहरादून: उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के दौरान सावधानियां न बरतना श्रद्धालुओं पर भारी पड़ रहा है. चारधाम यात्रा शुरू होने के बाद से अभी तक स्वास्थ्य खराब होने के कारण मौतों का आंकड़ा इन 56 दिनों में ही चौंकाने वाले सामने आए है. उत्तराखंड चारधाम यात्रा के दो महीने पूरे होने वाले है, लेकिन अभी तक 190 लोगों की मौत हो चुकी है. इसके पीछे की एक वजह ये भी है कि शुगर, ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन के मरीज भी बड़ी संख्या में यात्रा पर पहुंच रहे हैं. यही वजह है कि यात्रा के दौरान बीमार पड़ने पर अभी तक करीब 89 यात्रियों को हेली के जरिए रेफर किया जा चुका है, जबकि एंबुलेंस के जरिए 753 श्रद्धालुओं को रेफर किया गया है. आखिर क्या है मौजूदा स्थिति? आइए जानते हैं.

उत्तराखंड चारधाम की यात्रा जोरो- शोरों पर चल रही है. वर्तमान स्थिति यह है कि 19 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू होने के बाद से 13 जून तक 34 लाख 77 हजार 834 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं. हालांकि, आगामी मॉनसून सीजन के जल्द दस्तक देने की संभावना के बीच धीरे-धीरे यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या कम होती जा रही है. चारधाम की यात्रा शुरू होने के बाद 11 जून तक स्वास्थ्य विभाग की ओर से 6 लाख 42 हजार 321 श्रद्धालुओं की स्क्रीनिंग की गई है. जिसमें में 23 हजार 657 श्रद्धालु कोमोरबिडिटी (comorbidities) पाए गए हैं. जिन्होंने अपनी यात्रा को स्थगित करने के बजाए अपनी यात्रा को जारी रखा. इसके अलावा, हाई रिस्क स्थिति में 2697 यात्री पाए गए. लेकिन इसमें से मात्र 170 यात्रियों ने ही यात्रा पर न जाकर घर लौटने का निर्णय लिया.

कोमोरबिडिटी श्रद्धालुओं ने बढ़ाई सरकार की चिंता (Video-ETV Bharat)

उत्तराखंड राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र से मिली जानकारी के अनुसार, 19 अप्रैल से चार धाम की यात्रा शुरू होने के बाद अभी तक यानी इन 56 दिनों में 190 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है. सबसे अधिक केदारनाथ यात्रा मार्ग पर 91 श्रद्धालुओं, बदरीनाथ मार्ग पर 57 श्रद्धालुओं, यमुनोत्री मार्ग पर 25 श्रद्धालुओं और गंगोत्री मार्ग पर 17 श्रद्धालुओं की हृदय गति रुकने से मौत हो चुकी है. वहीं, 13 जून तक केदारनाथ धाम में 12 लाख 23 हजार 074 श्रद्धालु, बदरीनाथ धाम में 10 लाख 92 हजार 367 श्रद्धालु, गंगोत्री धाम में 5 लाख 95 हजार 166 श्रद्धालु और यमुनोत्री धाम में 5 लाख 56 हजार 227 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं.

चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं का आंकड़ा (PHOTO-ETV Bharat)

उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, चारधाम यात्रा पर जा रहे यात्रियों की हेल्थ स्क्रीनिंग के लिए 7 स्थानों यानी रुद्रप्रयाग, चमोली, गंगोत्री, यमुनोत्री, हरिद्वार, पौड़ी और देहरादून में स्क्रीनिंग प्वाइंट बनाए गए हैं. जहां 50 साल से अधिक उम्र के यात्रियों की अनिवार्य रूप से हेल्थ चेकअप की जा रही है. हेल्थ स्क्रीनिंग पॉइंट्स में अभी तक 50 साल से कम उम्र के 3 लाख 89 हजार 478 यात्रियों का चेकअप किया गया. जिसमें से 6805 यात्री कोमोरबिडिटी (हाइपरटेंशन, डायबिटीज, कार्डियक डिजीज, अस्थमा बीमारी से ग्रसित) पाए गए.