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न काम आई एसओपी, न नियम का हुआ पालन? उत्तराखंड हेली कैश को लेकर आए बडे़ अपडेट

पिछले साल चारधाम यात्रा के दौरान हुए हादसों के बाद सरकार औरडीजीसीए ने सुरक्षा के लिए सख्त एसओपी लागू की थी तो फिर ऐसी घटना कैसे हो गई? इतना ही नहीं दुर्घटनाग्रस्त हेलीकॉप्टर के पुराने तकनीकी रिकॉर्ड और उसके पूर्व के संचालन को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं. अब विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो (एएआईबी) और डीजीसीए की जांच से ही साफ होगा कि हादसे की वजह मौसम बना तकनीकी खराबी रही या फिर संचालन में किसी स्तर पर लापरवाही हुई.

चमोली जोशीमठ हेलीकॉप्टर क्रैश बड़े अपडेट हेलीकॉप्टर क्रैश की जांच डीजीसीए और एएआईबी की विशेषज्ञ टीमें करेंगी.

जांच टीम घटनास्थल का निरीक्षण करेगी.

हेलीकॉप्टर के तकनीकी और परिचालन संबंधी रिकॉर्ड की भी होगी पड़ताल

उड़ान से संबंधित रिकॉर्ड, कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डर (ब्लैक बॉक्स) की जांच

पायलट के उड़ान अनुभव प्रशिक्षण, ड्यूटी और पिछले उड़ान रिकॉर्ड की हिस्ट्री

कंपनी के मेंटेनेंस रिकॉर्ड की भी विस्तार से जांच होगी.

रेस्क्यू किये गये शवों का एम्स ऋषिकेश में डीएनए सैंपल लिया जाएगा.



बदरीनाथ से उड़ान भरी दो मिनट में संपर्क टूटा: यूकाडा के सीईओ प्रतीक जैन बताते हैं हादसे का शिकार हुआ हेलीकॉप्टर ट्रांस भारत एविएशन कंपनी का था. जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर VT-HCX और मॉडल AS350B3 है. हेलीकॉप्टर ने शुक्रवार दोपहर करीब 1:14 बजे बदरीनाथ हेलीपैड से देहरादून के सहस्त्रधारा हेलीपैड के लिए उड़ान भरी थी. उड़ान के दौरान ज्योतिर्मठ घाटी के ऊपर पहुंचने पर हेलीकॉप्टर से संपर्क टूट गया.

शुरुआती जानकारी के अनुसार विमान के उड़ान भरने के कुछ ही मिनट बाद रेडियो संपर्क और ट्रैकिंग की जानकारी मिलनी बंद हो गई थी. सेना की एक पोस्ट से हेलीकॉप्टर के तेजी से नीचे आने और धुआं उठने की सूचना मिली. जिसके बाद प्रशासन को अलर्ट किया गया. बाद में चाई गांव के समीप हाथी पर्वत क्षेत्र की दुर्गम पहाड़ी पर हेलीकॉप्टर का मलबा मिला. हादसे में दिल्ली निवासी पायलट कैप्टन हिमांशु सभरवाल समेत पांच यात्रियों की मौत हुई. यात्रियों में कर्नाटक के रहने वाले लोग शामिल थे. हादसे की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हेलीकॉप्टर में सवार किसी भी व्यक्ति को बचाया नहीं जा सका.

बिगड़ा था मौसम, बारिश और कोहरे की स्थिति: इस हादसे में मौसम सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक बनकर सामने आया है. चमोली जिले में बृहस्पतिवार से ही मौसम खराब था. शुक्रवार सुबह से बारिश का सिलसिला जारी था. ऊंची चोटियों से लेकर घाटियों तक बादलों तथा कोहरे का असर दिखाई दे रहा था. पहाड़ी क्षेत्रों में मौसम का मिजाज तेजी से बदलता है. कई बार एक स्थान पर मौसम सामान्य दिखाई देता है. कुछ दूरी आगे घाटी में बादलों का घना जमाव और विजिबिलिटी बेहद कम हो जाती है. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बदरीनाथ से उड़ान भरने से पहले पूरे उड़ान मार्ग के मौसम का आकलन किया गया था? क्या पायलट को ज्योतिर्मठ घाटी के मौसम की वास्तविक जानकारी थी? क्या खराब मौसम की स्थिति में उड़ान रोकने के लिए जारी निर्देशों का पालन हुआ?



एक ही रूट पर दो हेलीकॉप्टर, एक हादसे का शिकार क्यों: इस हादसे का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि दुर्घटनाग्रस्त हेलीकॉप्टर से कुछ मिनट पहले और उसके बाद उसी क्षेत्र में दूसरे हेलीकॉप्टरों ने भी उड़ान भरी थी. यूसीएडीए के सीईओ प्रतीक जैन के मुताबिक दूसरे हेलीकॉप्टरों के पायलट्स की ओर से उस समय खराब मौसम को लेकर कोई शिकायत नहीं की गई थी. जब वो सही से उड़ पाए तो तो ट्रांस भारत एविएशन के हेलीकॉप्टर के साथ ऐसी स्थिति कैसे बनी? क्या यह किसी स्थानीय स्तर पर अचानक बने बादलों का प्रभाव था? क्या हेलीकॉप्टर को उड़ान के दौरान तकनीकी दिक्कत आई? या फिर मौसम और तकनीकी खराबी दोनों ने मिलकर दुर्घटना की परिस्थितियां पैदा कीं? इन सब सवालों का जवाब जांच के बाद मिल पाएगा.

यूकाडा सीईओ प्रतीक जैन ने कहा-

दुर्घटना की जांच डीजीसीए और एएआईबी की विशेषज्ञ टीमें करेंगी. जांच टीम घटनास्थल का निरीक्षण करने के साथ हेलीकॉप्टर के तकनीकी और परिचालन संबंधी रिकॉर्ड की पड़ताल करेगी. जांच टीम पहुच भी गई है. दुर्घटना से पहले और बाद में उसी क्षेत्र से अन्य हेलीकॉप्टरों ने भी उड़ान भरी थी. पायलटों की ओर से खराब मौसम की कोई शिकायत नहीं आई. इससे दुर्घटनाग्रस्त हेलीकॉप्टर के लिए मौसम की स्थिति अनुकूल होने की स्तिथि साफ नहीं है. जांच में यह देखा जाएगा कि हेलीकॉप्टर को उड़ान से पहले मौसम संबंधी क्या जानकारी दी गई थी? संचालन के दौरान किन सुरक्षा मानकों का पालन किया गया? फिलहाल प्रशासन की प्राथमिकता रेस्क्यू अभियान और मृतकों के पार्थिव शरीरों को सुरक्षित बाहर निकाल कर ऋषिकेश एम्स लाया जा रहा है. जिससे उनका डीएनए हो सके. -प्रतीक जैन, यूकाडा सीईओ



डीजीसीए का हवाई सर्वेक्षण, एएआईबी खंगालेगी तकनीकी रिकॉर्ड: हादसे के बाद डीजीसीए की टीम ने घटनास्थल का हवाई सर्वेक्षण किया है. वहीं एएआईबी ने दुर्घटना की विस्तृत जांच शुरू कर दी है. जांच में हेलीकॉप्टर के मलबे की स्थिति, इंजन, रोटर सिस्टम, तकनीकी उपकरणों, उड़ान से संबंधित रिकॉर्ड और उपलब्ध होने पर कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डर (ब्लेक बॉक्स ) के साथ साथ फ्लाइट डेटा से जुड़े साक्ष्यों की पड़ताल की जाएगी. इसके साथ ही पायलट के उड़ान अनुभव प्रशिक्षण, ड्यूटी और पिछले उड़ान रिकॉर्ड की पूरी लिस्ट देखी जाएगी. कंपनी के मेंटेनेंस रिकॉर्ड और डीजीसीए के निर्धारित मानकों के अनुपालन की भी जांच होगी. जांच एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश करेंगी कि दुर्घटना से पहले हेलीकॉप्टर में कोई तकनीकी चेतावनी आई थी या नहीं?



कंपनी का पूरा बेड़ा ग्राउंडेड: दुर्घटना के बाद ट्रांस भारत एविएशन प्राइवेट लिमिटेड के पूरे हेलीकॉप्टर बेड़े को एहतियातन ग्राउंडेड कर दिया गया है. फिलहाल उड़ान से रोका गया है. ऐसा कंपनी के दूसरे हेलीकॉप्टर की जांच के साथ ही तकनीकी स्थिति, रखरखाव, उड़ान संचालन और सुरक्षा प्रक्रियाओं की समीक्षा के लिए किया गया है.