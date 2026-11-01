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उत्तराखंड चमोली हेलीकॉप्टर क्रैश: जौलीग्रांट एयरपोर्ट से बेंगलुरु भेजे गए पांच शव

देहरादून एयरपोर्ट ( फोटो सोर्स- X@aaidoonairport )

चमोली जिले के ज्योतिर्मठ क्षेत्र में बदरीनाथ से देहरादून आ रहा हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद जान गंवाने वाले सभी पांच लोगों के शव उनके गृह राज्यों में भेज दिए गए हैं. रविवार यानी 1 नवंबर को शवों को जौलीग्रांट एयरपोर्ट लाया गया. जहां से अलग-अलग माध्यमों से उन्हें परिजनों तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई. पांच यात्रियों के शव बेंगलुरु जाने वाली फ्लाइट से रवाना किए गए. कैप्टन हिमांशु सभरवाल (पायलट) के शव को शव दिल्ली भेजा गया.