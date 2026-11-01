उत्तराखंड चमोली हेलीकॉप्टर क्रैश: जौलीग्रांट एयरपोर्ट से बेंगलुरु भेजे गए पांच शव
उत्तराखंड हेली क्रैश: चमोली के जोशीमठ की पहाड़ियों पर हेलीकॉप्टर क्रैश में गई थी पायलट समेत 6 लोगों की जान,परिजनों तक पहुंचाए जा रहे शव
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 1, 2026 at 9:51 PM IST
देहरादून: चमोली जिले के ज्योतिर्मठ (जोशीमठ) की पहाड़ियों पर हुए हेलीकॉप्टर क्रैश घटना के बाद खड़ी चट्टान और घने जंगल के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा कर लिया गया. फिर रेस्क्यू किए गए शवों को देहरादून के जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचाया गया. जिसके बाद हेलीकॉप्टर हादसे में जान गंवाने वाले सभी पांच लोगों के शव उनके गृह राज्य के लिए भेजे गए. वहीं, एक शव को दिल्ली भेजा गया. जबकि, बाकी पांच शवों को बेंगलुरु जाने वाली फ्लाइट से रवाना किया गया. शवों को उनके परिजनों तक पहुंचाने के लिए प्रशासन ने व्यवस्था की है.
चमोली जिले के ज्योतिर्मठ क्षेत्र में बदरीनाथ से देहरादून आ रहा हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद जान गंवाने वाले सभी पांच लोगों के शव उनके गृह राज्यों में भेज दिए गए हैं. रविवार यानी 1 नवंबर को शवों को जौलीग्रांट एयरपोर्ट लाया गया. जहां से अलग-अलग माध्यमों से उन्हें परिजनों तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई. पांच यात्रियों के शव बेंगलुरु जाने वाली फ्लाइट से रवाना किए गए. कैप्टन हिमांशु सभरवाल (पायलट) के शव को शव दिल्ली भेजा गया.
30 अक्टूबर को हुआ था हेलीकॉप्टर क्रैश: गौर हो कि बीती 30 अक्टूबर को ट्रांस भारत एविएशन का हेलीकॉप्टर बदरीनाथ धाम से देहरादून के सहस्त्रधारा हेलीपैड के लिए रवाना हुआ था. दोपहर करीब 1:14 बजे उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद चमोली जिले के ज्योतिर्मठ क्षेत्र में चाई गांव के पास हाथी पर्वत की पहाड़ियों में यह हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया. हादसे में पायलट समेत हेलीकॉप्टर में सवार सभी 6 लोगों की मौत हो गई थी.
दुर्घटनास्थल दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में होने और खराब मौसम के चलते रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी चुनौतियां आईं. सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस और वन विभाग की संयुक्त टीमों ने करीब दो दिन तक अभियान चलाया. रविवार सुबह सभी शवों को घटनास्थल से बाहर निकालने में सफलता मिली. इसके बाद शवों को एम्स ऋषिकेश भेजा गया.
एम्स ऋषिकेश में पोस्टमार्टम और अन्य जरूरी औपचारिकताएं पूरी की गईं. मृतकों में दिल्ली निवासी पायलट कैप्टन हिमांशु सभरवाल और कर्नाटक के पांच यात्री शामिल थे. हादसे के बाद सुरक्षा और चारधाम यात्रा के दौरान हेलीकॉप्टर संचालन की सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठे हैं. दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है.
"चमोली हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृतक पायलट का शव सड़क मार्ग से दिल्ली भेजा गया है. जबकि, 4 यात्रियों का शव हवाई मार्ग से बेंगलुरु भेजा गया. वहीं, 1 यात्री का शव कनेक्टिंग फ्लाइट के जरिए गोवा भेजा गया है. पहले दिल्ली फिर वहां से गोवा भेजा गया."- अपर्णा ढौंडियाल, एसडीएम, डोईवाला
हादसे में इन लोगों की गई थी जान-
- कैप्टन हिमांशु सभरवाल (पायलट), उम्र 48 वर्ष, निवासी- दिल्ली
- प्रताप, उम्र 41 वर्ष, निवासी- कर्नाटक
- अरुण सालुंके, उम्र 44 वर्ष, निवासी- कर्नाटक
- वीबी शंकर गौड़ा, उम्र 39 वर्ष, निवासी- कर्नाटक
- वकील सुधीर के. उम्र 50 वर्ष, निवासी- कर्नाटक
- एचएस नटराजा, उम्र 51 वर्ष, निवासी- कर्नाटक
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