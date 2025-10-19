ETV Bharat / bharat

उत्तराखंड में दीपावली की अनोखी परंपराएं, एक महीने तक मनाया जाता है पर्व, भगवान राम से जुड़ी हैं पौराणिक मान्यता

उत्तराखंड में संस्कृति और परंपरा के कई रूप हैं. पहाड़ी राज्य के अलावा कई त्योहारों के कारण भी उत्तराखंड की खास पहचान है.

उत्तराखंड में दीपावली की अनोखी परंपराएं (PHOTO- ETV Bharat)
Published : October 19, 2025 at 7:38 AM IST

देहरादून: दीपावली की धूम हर तरफ दिखाई देने लगी है. देशभर में 18 अक्टूबर से धनतेरस से शुरू त्योहारों का सिलसिला 23 भैया दूज तक संपन्न होगा. लेकिन उत्तराखंड में एक महीने तक दीपवाली की धूम बनी रहती है. क्योंकि उत्तराखंड की दीपावली एक दो दिन नहीं, बल्कि महीने भर चलती है. सालों से चली आ रही ये परंपरा उत्तराखंड की दीपावली को खास बनाती है.

उत्तराखंड में कार्तिक अमावस्या पर दीपावली का उत्सव केवल एक दिन का नहीं, बल्कि पहाड़ की संस्कृति ने इसे समय और परंपरा के अनुरूप कई रंग दिए हैं. प्रदेशभर में इस दीपावली को कहीं इगास बग्वाल तो कहीं मंगसीर दीपावली या बूढ़ी दीपावली के नाम से मनाया जाता है. ये पर्व दीपावली से 11वें और एक महीने बाद भी मनाया जाता है. इस पर्व के पीछे गहरी लोकमान्यताएं हैं, जो सैकड़ों सालों से पहाड़ की सामाजिक और धार्मिक जीवनशैली का हिस्सा है. देवभूमि की इस धरती पर दीपावली न सिर्फ घरों में दीपक से रोशन करने से जुड़ा है, बल्कि यह सामूहिक उल्लास, लोकसंगीत, कृषि जीवन और पशुपालन की परंपरा का प्रतीक भी है.

मुख्य दीपावली कार्तिक अमावस्या का उजाला: उत्तराखंड के शहरों और कई मैदानी इलाकों में कार्तिक अमावस्या की रात को पारंपरिक दीपावली मनाई जाती है. लोग घरों की सफाई करते हैं. भगवान लक्ष्मी गणेश की पूजा करते हैं और दीयों से घर आंगन को रोशन करते हैं. कुमाऊं क्षेत्र में महिलाए ऐपण कला से पारंपरिक चित्र लाल मिट्टी और चावल के घोल से बनाती हैं, जो समृद्धि और शुभता का प्रतीक है. इसके बाद रात में मिठाइयां बांटी जाती है. बच्चे पटाखे छुड़ाते हैं.

भगवान राम से जुड़ा है इगास बग्वाल पर्व: कार्तिक अमावस्या की दीपावली के 11 दिन बाद गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र में इगास बग्वाल (पहाड़ की दीपावली) पर्व मनाया जाता है. बकायदा सरकार इस पर्व के मौके पर सरकारी अवकाश घोषित करती है. इस पर्व को स्थानीय बोली में इगास बग्वाल कहा जाता है. कहा जाता है कि जब भगवान राम लंका विजय के बाद अयोध्या लौटे थे तो पहाड़ों तक यह शुभ समाचार 11 दिन बाद पहुंचा था. इसी कारण यहां दीपावली कार्तिक अमावस्या के बाद 11वें दिन मनाने की परंपरा चली आ रही है. इस दिन लोग भैलो (देवदार या चीड़ की लकड़ी का मशाल) जलाकर गांव के एक खेत में इकट्ठा होते हैं और अपने इर्द गिर्द घुमाते हैं. जबकि अन्य लोग लोकगीत और सामूहिक नृत्य करते हैं. लोग इस दिन अपने मवेशियों को पूजते हैं और भोग के रूप में चूड़ा-दूध-घी चढ़ाया जाता है. घरों में अर्सा, पूरी पकौड़े आदि पारंपरिक पकवान बनते हैं. इगास बग्वाल उत्तराखंड की पहचान बन चुकी है. अब प्रवासी उत्तराखंडियों ने इसे देश-विदेश में भी मनाना शुरू कर दिया है.

मंगसीर बग्वाल एक माह बाद मनाई जाने वाली दीपावली: उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ी इलाकों जैसे चंपावत, बागेश्वर, टिहरी और जौनसार बावर में कार्तिक पर्व वाली दीपावली के एक माह बाद मंगसीर माह में दीपावली मनाई जाती है. इसे मंगसीर बग्वाल या बूढ़ी दीपावली भी कहा जाता है. मान्यता है कि प्राचीन समय में इन दुर्गम इलाकों तक भगवान राम की लंका पर विजय की खबर देर से पहुंची थी. इसलिए यहां दीपावली एक माह बाद मनाई जाने लगी. मंगसीर बग्वाल में लोग भैला नामक जलती लकड़ी के गोले हवा में घुमाते हैं जो साहस और आनंद का प्रतीक है. गांव-गांव में मेले लगते हैं. लोकगीत और ढोल-दमाऊं की थाप पर नृत्य होते हैं. यह पर्व सामाजिक एकता और लोकसंस्कृति का जीवंत उदाहरण है. जहां हर कोई उम्र और वर्ग की सीमाओं से परे होकर शामिल होता है. इसकी एक मान्यता और है.

मान्यता है कि गढ़वाल नरेश महिपत शाह के शासनकाल में तिब्बती लुटेरे गढ़वाल की सीमाओं में घुसकर लूटपाट करते थे. तब राजा ने माधो सिह भंडारी और लोदी रिखोला के नेतृत्व में चमोली के पैनखंडा और उत्तरकाशी के टकनौर क्षेत्र से गरतांग गली नेलांग के रास्ते सेना भेजी भोट प्रान्त दावाघाट में तिब्बती आक्रमणकारियों को पराजित करने के बाद विजयी होकर जब वीर माधो सिंह अपने सैनिकों के साथ वापस टिहरी रियासत में पहुंचे. तत्कालीन समय से ही विजयोत्सव के रूप में टिहरी रियासत (संपूर्ण जौनपुर, रवांईं, सकलाना, धौंत्री प्रातापटकनौर, बाड़ाहाट, बाड़ागड्डी, धनारी, नगर क्षेत्र) में मंगसीर बग्वाल मनाने की परंपरा चली आई आ रही है. कहा जाता है कि चीन और भारत के बीच मैकमोहन रेखा के निर्धारण में वीर माधो सिंह द्वारा रखे गये मुनारों का सीमांकन के समय ध्यान रखा गया था.

लोक परंपराएं और संस्कृति की झलक: दीपावली के इन विभिन्न पर्व के रूपों में उत्तराखंड की समृद्ध लोक संस्कृति झलकती है. कुमाऊं की महिलाएं जमीन और दीवारों पर पारंपरिक ऐपण बनाती हैं. जबकि भैलो से खेलना विजय-दीप जलाने की परंपरा से जुड़ा है. लोकगीत, नृत्य और भैलो रे भैलो जैसे गीत आज भी घर- घर गूंजते हैं. इगास पर गाय भैंस की पूजा कर उन्हें नया चारा और गुड़ खिलाया जाता है.

वक्त के साथ बदलता रूप: समय के साथ दीपावली का स्वरूप बदला है. लेकिन परंपराएं अब भी जीवित है. शहरी इलाकों में बिजली की रोशनी और पटाखों का चलन बढ़ा है. लेकिन गांवों में आज भी दीपक, लोकगीत और सामूहिक पूजा परंपरा कायम है. सरकार और सामाजिक संस्थाएं अब इगास पर्व को सांस्कृतिक धरोहर के रूप में बढ़ावा दे रही है.

