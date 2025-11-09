ETV Bharat / bharat

दुनिया की 'स्पिरिचुअल कैपिटल' बन सकता है उत्तराखंड, पीएम मोदी ने दी नई पहचान

देहरादून: उत्तराखंड की 25वीं जयंती पर देहरादून के एफआरआई में मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया गया. कार्यक्रम में पीएम मोदी ने मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर करोड़ों रुपयों की योजना, परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया. इस दौरान पीएम मोदी ने उत्तराखंड चारधाम यात्रा, नंदा देवी राजजात यात्रा, आदि कैलाश यात्रा और जौलजीबी मेले की संस्कृति को देश के कोने-कोने तक पहुंचाने का प्रयास किया. इस मौके पर पीएम मोदी ने उत्तराखंड को स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ वर्ल्ड की नई पहचान दी.

उन्होंने कहा, उत्तराखंड की असली परिचय उसकी आध्यात्मिक शक्ति है. उत्तराखंड अगर ठान ले तो कुछ ही वर्षों में स्प्रिचुअल कैपिटल ऑफ वर्ल्ड के रूप में स्वयं को स्थापित कर सकता है. देवभूमि आध्यात्मिक जीवन की धड़कन है. गंगोत्री, यमुनोत्री, बदरीनाथ, केदारनाथ, आदि कैलाश, जागेश्वर जैसे अनगिनत तीर्थ स्थल हमारी आस्था के प्रतीक हैं. हर साल लाखों श्रद्धालु इन धामों की यात्रा पर आते हैं. उनकी यात्रा भक्ति का मार्ग खोलती है साथ ही उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में नई ऊर्जा भरती है.

पीएम मोदी ने कहा कि अब उत्तराखंड में छिपी संभावनाओं पर फोकस करने की जरूरत है. यहां हरेला, फूलदेई और भिटोली जैसी परंपरा का हिस्सा बनने के बाद पर्यटक उसको याद रखते हैं. यहां के मेलों में उत्तराखंड की आत्मा बसती है.