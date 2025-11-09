दुनिया की 'स्पिरिचुअल कैपिटल' बन सकता है उत्तराखंड, पीएम मोदी ने दी नई पहचान
पीएम मोदी ने कहा कि उत्तराखंड, विश्व की आध्यात्मिक राजधानी बन सकता है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 9, 2025 at 3:57 PM IST|
Updated : November 9, 2025 at 5:03 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड की 25वीं जयंती पर देहरादून के एफआरआई में मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया गया. कार्यक्रम में पीएम मोदी ने मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर करोड़ों रुपयों की योजना, परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया. इस दौरान पीएम मोदी ने उत्तराखंड चारधाम यात्रा, नंदा देवी राजजात यात्रा, आदि कैलाश यात्रा और जौलजीबी मेले की संस्कृति को देश के कोने-कोने तक पहुंचाने का प्रयास किया. इस मौके पर पीएम मोदी ने उत्तराखंड को स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ वर्ल्ड की नई पहचान दी.
उन्होंने कहा, उत्तराखंड की असली परिचय उसकी आध्यात्मिक शक्ति है. उत्तराखंड अगर ठान ले तो कुछ ही वर्षों में स्प्रिचुअल कैपिटल ऑफ वर्ल्ड के रूप में स्वयं को स्थापित कर सकता है. देवभूमि आध्यात्मिक जीवन की धड़कन है. गंगोत्री, यमुनोत्री, बदरीनाथ, केदारनाथ, आदि कैलाश, जागेश्वर जैसे अनगिनत तीर्थ स्थल हमारी आस्था के प्रतीक हैं. हर साल लाखों श्रद्धालु इन धामों की यात्रा पर आते हैं. उनकी यात्रा भक्ति का मार्ग खोलती है साथ ही उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में नई ऊर्जा भरती है.
देवभूमि का असली परिचय उसकी आध्यात्मिक शक्ति है। उत्तराखंड अगर ठान ले तो अगले कुछ वर्षों में खुद को ‘स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड’ के रूप में स्थापित कर सकता है। pic.twitter.com/dbBgE5VZqT— Narendra Modi (@narendramodi) November 9, 2025
पीएम मोदी ने कहा कि अब उत्तराखंड में छिपी संभावनाओं पर फोकस करने की जरूरत है. यहां हरेला, फूलदेई और भिटोली जैसी परंपरा का हिस्सा बनने के बाद पर्यटक उसको याद रखते हैं. यहां के मेलों में उत्तराखंड की आत्मा बसती है.
बता दें कि पीएम मोदी ने आज उत्तराखंड को राज्य गठन के 25 वर्ष पूरे होने पर 8260 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया. इन परियोजनाओं में पेयजल, सिंचाई, तकनीकी शिक्षा, ऊर्जा, शहरी विकास, खेल और कौशल विकास जैसे प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं.
देश ने आत्मनिर्भर भारत का जो संकल्प लिया है, उसका रास्ता वोकल फॉर लोकल से तय होगा। उत्तराखंड इस विजन को हमेशा से जीता आया है। pic.twitter.com/MW5ZGg17Rv— Narendra Modi (@narendramodi) November 9, 2025
वहीं प्रधानमंत्री ने अमृत (AMRUT) योजना के अंतर्गत देहरादून जलापूर्ति कवरेज, पिथौरागढ़ में विद्युत सबस्टेशन, सरकारी भवनों में सौर ऊर्जा संयंत्र और हल्द्वानी स्टेडियम (नैनीताल) में एस्ट्रोटर्फ हॉकी मैदान का उद्घाटन किया.
इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने दो महत्वपूर्ण पेयजल परियोजनाओं- सोंग बांध पेयजल परियोजना (देहरादून) और जमरानी बहुउद्देशीय बांध परियोजना (नैनीताल) का शिलान्यास किया. सोंग बांध परियोजना देहरादून को प्रतिदिन 150 एमएलडी पेयजल उपलब्ध कराएगी, जबकि जमरानी परियोजना सिंचाई, पेयजल आपूर्ति और बिजली उत्पादन में सहायक होगी.
वहीं चंपावत में महिला खेल महाविद्यालय की स्थापना, नैनीताल में अत्याधुनिक डेयरी संयंत्र और विद्युत सबस्टेशन परियोजनाओं का शिलान्यास भी पीएम मोदी द्वारा किया गया.
