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ज्ञानेंद्र शर्मा: उत्तराखंड के रिटायर्ड जज जिन्होंने बेटी सम्मान की दी नई परिभाषा, तलाक के बाद गाजे-बाजे से लाए घर

तलाक के बाद बेटी का स्वागत करते रिटायर्ड जज ज्ञानेंद्र शर्मा. ( PHOTO- ETV Bharat )

इस कदम को उठाने के पीछे रिटायर्ड जज ज्ञानेंद्र शर्मा का कहना है कि, उनकी बेटी प्रणिता जब पैदा हुई थी तब उसका जोरदार स्वागत हुआ था. बेटी ने वह पल, उत्साह नहीं देखा था. परिवार उसे दिखाना चाहता था कि उसका अभी भी वही महत्व है, जो उसके जन्म के दौरान था. इसलिए परिवार ने पूरे उत्साह के साथ उस पल को दोहराया.

ज्ञानेंद्र शर्मा: उत्तराखंड के रिटायर्ड जज जिन्होंने बेटी सम्मान की दी नई परिभाषा (VIDEO-ETV Bharat)

कहानी है, मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मेरठ निवासी रिटायर्ड जज ज्ञानेंद्र शर्मा की, जिन्होंने अपनी बेटी को जिस खुशी और ढोल बाजों के साथ नए जीवन का आशीर्वाद देते हुए ससुराल के लिए विदा किया था, उसी खुशी और ढोल बाजों के साथ वे अपनी बेटी को तलाक के बाद मेरठ फैमिली कोर्ट से घर लाए हैं. इतना ही नहीं, पूरे परिवार ने बेटी के प्रति स्नेह को दर्शाने के लिए 'I Love My Daughter' और उसकी फोटो लगी टी-शर्ट पहनी और कोर्ट से घर नाचते-गाते हुए आए.

देहरादून: इन दिनों देश में उत्तराखंड कैडर के एक रिटायर्ड जज की खूब चर्चा हो रही है. इन्होंने न केवल बेटियों के ससुराल से जुड़ी धारणाओं को बदलते हुए एक मिसाल पेश की है, बल्कि बेटियों के लिए एक सम्मानजनक जीवन और परिवार की जरूरत को भी नई दिशा दी है. बेटियों के सुरक्षित और खुश रहने का उदाहरण पेश करते हुए उनका एक कदम पूरे देश में सुर्खियां बटोर रहा है.

खुशी से हमने शादी के बाद बेटी को विदा किया था. लेकिन उस परिवार में बेटी खुश नहीं रह सकी, बेटी को कुंठित नहीं छोड़ना था और यह बताना था कि बेटी कभी पराई नहीं होती, इसलिए निर्णय लिया कि जिस तरह उत्साह और खुशी से बेटी को अपने घर से दूसरे परिवार में भेजा था, उसी उत्साह और खुशी से बेटी का वापस घर में स्वागत किया जाएगा.

- ज्ञानेंद्र शर्मा, रिटायर्ड जज -

मिठाई खिलाकर बेटी का परिवार ने घर पर स्वागत किया (PHOTO- ETV Bharat)

रिटायर्ड जज ज्ञानेंद्र शर्मा ने बताया कि, उनकी बेटी प्रणिता की शादी 7 साल पहले 2018 में शाहजहांपुर के परिवार में हुई थी. लेकिन इन सालों में बेटी ने ससुराल में मानसिक और भावनात्मक शोषण बर्दाश्त किया. उन्होंने कहा कि, उन्हें फेमिनिस्ट कहा जाता है. उन्होंने वुमन राइट्स पर पीएचडी और वुमन एंपावरमेंट जैसे विषयों पर किताब लिखी है. इसलिए वुमन एंपावरमेंट कैसे हो, इस कॉन्सेप्ट को धरातल पर उतारने की जरूरत है.

यही कारण है कि इसकी शुरुआत अपने घर से अपने परिवार से की. उन्होंने कहा,

बेटी कोई सामान नहीं है. अगर वह ससुराल में खुश नहीं है, तो उसे जबरन वहां रहने के लिए मजबूर करना गलत है. उसे सम्मान के साथ वापस लाना हर पिता का कर्तव्य है. इसलिए नारी चाहे जिस भेष में ही हो, उसका सम्मान करना बेहद जरूरी है.

ढोल बाजों के साथ घर तक नाचते हुए आया परिवार (PHOTO- ETV Bharat)

अपने बारे में रिटायर्ड जस्टिस ज्ञानेंद्र शर्मा कहते हैं कि, उन्होंने एनएस कॉलेज, मेरठ से एलएलबी की. एलएलबी होते ही उनका पश्चिम बंगाल ज्यूडिशियरी सर्विस में सिलेक्शन हो गया. साढ़े तीन साल नौकरी करने के बाद उत्तर प्रदेश में भी सिलेक्शन हुआ. उत्तर प्रदेश से निकलकर उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई तो उत्तराखंड कैडर मिला.

'I Love My Daughter' की टीशर्ट पहने कोर्ट से घर लौटा परिवार (PHOTO- ETV Bharat)

उन्होंने बताया कि, वे उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट सेशन जज रिटायर्ड हुए हैं. लंबे समय तक डायरेक्टर, उत्तराखंड ज्यूडिशियरी एकेडमी में भी सेवाएं दी हैं, जहां विधिक न्यायिक अधिकारीगण, पुलिस अधिकारीगण, प्रशासनिक अधिकारीगण, चिकित्सक अन्य जो न्याय पालिका के तथ्य हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है. उन्होंने ये भी बताया कि, उनकी पहली बुक वुमन एंपावरमेंट को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड ने रिलीज की थी.

रिटायर्ड जज ज्ञानेंद्र शर्मा और उनका परिवार. (PHOTO- ETV Bharat)

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