ETV Bharat / bharat

उत्तराखंड कैडर के IPS संजय गुंज्याल ITBP में ADG बने, जानिए उनका पूरा सफर

उत्तराखंड कैडर के आईपीएस अधिकारी संजय गुंज्याल आईटीबीपी में एडीजी के पद पर प्रमोट हुए हैं. वे अपने सेवाकाल में कई जिम्मेदारियां निभा चुके हैं.

Uttarakhand IPS Sanjay Gunjyal
सलामी लेते आईपीएस संजय गुंज्याल (फोटो सोर्स- Police Department)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : January 16, 2026 at 10:15 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

देहरादून: भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के वरिष्ठ अधिकारी संजय गुंज्याल को भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल (ITBP) में अतिरिक्त महानिदेशक (ADG) के पद पर पदोन्नत किया गया है. यह पदोन्नति उनके लंबे अनुशासित और ईमानदार सर्विस के तोहफे के रूप में देखी जा रही है. सुरक्षा और प्रशासन के क्षेत्र में उनका अनुभव काफी समृद्ध रहा है.

उत्तराखंड से शुरू हुआ संजय गुंज्याल का सफर: आईपीएस संजय गुंज्याल उत्तराखंड कैडर के वरिष्ठ अधिकारियों में गिने जाते हैं. उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण कर भारतीय पुलिस सेवा में प्रवेश किया. अपने करियर की शुरुआत उन्होंने फील्ड पोस्टिंग से की, जहां उन्होंने कानून-व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और प्रशासनिक प्रबंधन की जिम्मेदारियां संभाली.

आईपीएस संजय गुंज्याल एक मेहनती, अनुशासित और जमीन से जुड़े अधिकारी के रूप में पहचाने जाते हैं. अलग-अलग जिलों और महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए उन्होंने पुलिस बल के आधुनिकीकरण, पारदर्शिता और जनसंवाद पर विशेष ध्यान दिया.

Uttarakhand IPS Sanjay Gunjyal
आईपीएस अधिकारी संजय गुंज्याल के साथ अन्य अधिकारी (फोटो सोर्स- Police Department)

अपने सेवाकाल में संजय गुंज्याल ने कई अहम जिम्मेदारियां निभाईं. गुंज्याल उत्तराखंड में डीआईजी और आईजी जैसे वरिष्ठ पदों पर भी कार्य कर चुके हैं. उत्तराखंड जैसे संवेदनशील और भौगोलिक रूप से चुनौतीपूर्ण राज्य में काम करने का उन्हें अच्छा अनुभव है, जो उनकी कार्यशैली को और मजबूत बनाता है.

ITBP में नई जिम्मेदारी: आईटीबीपी यानी भारत तिब्बत सीमा पुलिस देश की उत्तरी सीमाओं की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला अर्धसैनिक बल है. यह बल ऊंचे पहाड़ी और बर्फीले इलाकों में तैनात रहता है, जहां काम करना आसान नहीं होता. ऐसे में संजय गुंज्याल का अनुभव ITBP के लिए बेहद उपयोगी साबित होने की उम्मीद है.

Uttarakhand IPS Sanjay Gunjyal
आईपीएस अधिकारी संजय गुंज्याल को दी गई सलामी (फोटो सोर्स- Police Department)

ईटीवी भारत पर उन्होंने कहा कि एडीजी (ADG) के रूप में उनका फोकस जवानों के बेहतर प्रशिक्षण, अनुशासन, आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल और उनके कल्याण पर रहेगा. माना जा रहा है कि वे बल के कामकाज को और प्रभावी बनाने के लिए ठोस कदम उठाएंगे.

उम्मीदों से भरा नया अध्याय, उत्तराखंड के भविष्य DGP: उनकी पदोन्नति पर पुलिस और अर्धसैनिक बलों के कई वरिष्ठ अधिकारियों ने उन्हें बधाई दी है. सभी को भरोसा है कि IPS संजय गुंज्याल के नेतृत्व में ITBP और ज्यादा मजबूत होगा और देश की सीमा सुरक्षा को नई दिशा मिलेगी.

Uttarakhand IPS Sanjay Gunjyal
बैज पहनाते आईपीएस संजय गुंज्याल (फोटो सोर्स- Police Department)

यह पदोन्नति न सिर्फ उनके करियर की बड़ी उपलब्धि है, बल्कि कुछ जानकारों का को मानना है कि जल्द ही संजय गुंज्याल उत्तराखंड में वापसी करेंगे और उत्तराखंड में डीजीपी यानी पुलिस महानिदेशक (DGP) का उन्हें प्रबल दावेदार माना जा रहा है.

ये भी पढ़ें-

TAGGED:

SANJAY GUNJYAL APPOINT ADG ITBP
DEHRADUN IPS SANJAY GUNJYAL
आईटीबीपी में एडीजी संजय गुंज्याल
आईपीएस संजय गुंज्याल का प्रमोशन
IPS SANJAY GUNJYAL PROMOTION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.